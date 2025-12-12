Monaco est « probablement la meilleure équipe d’EuroLeague actuellement » pour Jasikevicius

Monaco n’a rien oublié, mais Monaco avance. Battue en finale de l’EuroLeague en mai dernier par le Fenerbahçe, la Roca Team retrouve le champion en titre ce vendredi 12 décembre pour la première confrontation entre les deux formations depuis Abou Dabi. Entre souvenirs encore vifs et ambition assumée, les Monégasques abordent ce choc avec une idée fixe : confirmer leur excellente dynamique face à l’une des équipes les plus redoutables du continent.

« La finale d’EuroLeague appartient au passé »

En conférence de presse, Vassilis Spanoulis a donné le ton. Pour le coach monégasque, pas question de s’enfermer dans la nostalgie ou la frustration de la finale perdue.

« La finale d’Euroleague, c’est un match qui appartient au passé. Victoire, défaite, il faut être dans le moment présent. L’équipe est concentrée sur ce match face au Fener, une équipe très organisée, la meilleure défense d’EuroLeague. Il faudra suivre le plan et offrir un grand match à notre public. »

Depuis les deux revers concédés à Belgrade, l’entraîneur grec se félicite surtout de la réponse collective de son groupe.

« On a montré du caractère, on a su se parler et bien s’entraîner pour gagner trois matchs avec la manière. La prochaine étape pour nous est de rester constants, sur le terrain et dans la tête. »

Alpha Diallo : « Continuer sur notre momentum »

Dans le vestiaire monégasque, le discours est identique. Alpha Diallo (2,01 m, 28 ans) voit dans cette affiche un moteur, pas un poids. « La finale d’EuroLeague ne doit être qu’une motivation pour nous, pour aller donner le meilleur de nous-même toute la saison. »

Conscient de la forme actuelle de l’adversaire, l’ailier insiste sur les fondamentaux. « On se concentre sur nous, pour continuer notre série. Se battre sur tous les ballons, au rebond, être adroit, défendre et jouer ensemble. Notre priorité est la défense et le rebond, le reste va découler de ces efforts. »

Cory Joseph intégré, un groupe presque au complet

Dernière recrue arrivée sur le Rocher, Cory Joseph (1,88 m, 34 ans) a effectué son premier entraînement collectif cette semaine après avoir validé l’ensemble de ses tests médicaux. Le Canadien commence son intégration sous les ordres de Vassilis Spanoulis mais il ne peut être qualifié pour jouer en EuroLeague, pour le moment, sanction oblige.

Si Nemanja Nedovic (1,92 m, 34 ans) est toujours absent, la Roca Team dispose d’un groupe compétitif pour attaquer une deuxième partie de mois de décembre particulièrement dense, avec l’envie de prolonger une dynamique très positive.

Une Roca Team sur une grosse lancée

Décembre réussit parfaitement à Monaco. Entre EuroLeague et Betclic ELITE, l’ASM enchaîne les performances marquantes. Les larges succès face à l’Anadolu Efes et l’ASVEL ont marqué les esprits, tout comme la double victoire contre Paris la semaine passée.

D’abord en Coupe de France (109-103), puis en EuroLeague avec un score inédit sans prolongation (125-104) et un Élie Okobo MVP de la journée, avant d’aller s’imposer à Dijon dans un contexte rugueux (86-99). Une série qui confirme la montée en puissance d’un collectif en pleine confiance.

Le Fenerbahçe, champion en titre et machine défensive

Sacré en mai dernier, le Fenerbahçe arrive en Principauté avec un statut intact. Malgré un début de saison irrégulier, les hommes de Sarunas Jasikevicius n’ont plus perdu depuis octobre, toutes compétitions confondues.

Privés de Scottie Wilbekin et avec Arturs Zagars incertain, les Turcs s’appuient sur un collectif dense et une défense de fer. Leur identité est claire : limiter l’adversaire, contrôler le rythme et frapper dans les moments clés.

Jasikevicius : « Notre match le plus difficile de la saison »

Côté stambouliote, le respect est total pour l’AS Monaco. Le coach Sarunas Jasikevicius n’a pas minimisé le défi qui attend son équipe.

« Nous affrontons probablement la meilleure équipe d’EuroLeague actuellement. Ils sont en pleine forme et marquent beaucoup de points en transition. C’est notre match le plus difficile de la saison jusqu’à présent. »

Un constat partagé par Tarik Biberovic (2,01 m, 24 ans). « Leur position au classement montre à quel point ce sera un match difficile. Nous devons essayer de limiter le jeu de leurs arrières et rester concentrés sur notre plan de jeu. »

Meilleure attaque contre meilleure défense

Le contraste est saisissant. Monaco possède l’attaque la plus prolifique de l’EuroLeague et la meilleure évaluation (PIR) collective moyenne, tandis que Fenerbahçe affiche la défense la plus hermétique de la compétition. Deux styles opposés, deux visions du jeu, pour un choc au sommet qui s’annonce aussi intense que tactique.

Un remake sous haute tension à Gaston-Médecin

Entre souvenirs de la finale, séries en cours et déclarations fortes des deux camps, tous les ingrédients sont réunis pour une grande soirée d’EuroLeague en Principauté. Plus qu’une revanche, Monaco veut surtout confirmer qu’il fait désormais partie des références absolues du basket européen.