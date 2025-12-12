Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Monaco est « probablement la meilleure équipe d’EuroLeague actuellement » pour Jasikevicius

EuroLeague - Monaco reçoit le Fenerbahçe ce vendredi 12 décembre à Gaston-Médecin pour un remake brûlant de la finale d’EuroLeague. Portée par une dynamique exceptionnelle, la Roca Team défie le champion en titre avec un objectif clair : rester dans le moment présent et offrir un grand match à son public.
|
00h00
Résumé
Écouter
Monaco est « probablement la meilleure équipe d’EuroLeague actuellement » pour Jasikevicius

Mike James et Matthew Strazel veulent prolonger la bonne dynamique de Monaco avec une victoire contre le Fenerbahçe

Crédit photo : Sébastien Grasset

Monaco n’a rien oublié, mais Monaco avance. Battue en finale de l’EuroLeague en mai dernier par le Fenerbahçe, la Roca Team retrouve le champion en titre ce vendredi 12 décembre pour la première confrontation entre les deux formations depuis Abou Dabi. Entre souvenirs encore vifs et ambition assumée, les Monégasques abordent ce choc avec une idée fixe : confirmer leur excellente dynamique face à l’une des équipes les plus redoutables du continent.

LIRE AUSSI

« La finale d’EuroLeague appartient au passé »

En conférence de presse, Vassilis Spanoulis a donné le ton. Pour le coach monégasque, pas question de s’enfermer dans la nostalgie ou la frustration de la finale perdue.

« La finale d’Euroleague, c’est un match qui appartient au passé. Victoire, défaite, il faut être dans le moment présent. L’équipe est concentrée sur ce match face au Fener, une équipe très organisée, la meilleure défense d’EuroLeague. Il faudra suivre le plan et offrir un grand match à notre public. »

Depuis les deux revers concédés à Belgrade, l’entraîneur grec se félicite surtout de la réponse collective de son groupe.

« On a montré du caractère, on a su se parler et bien s’entraîner pour gagner trois matchs avec la manière. La prochaine étape pour nous est de rester constants, sur le terrain et dans la tête. »

Alpha Diallo : « Continuer sur notre momentum »

Dans le vestiaire monégasque, le discours est identique. Alpha Diallo (2,01 m, 28 ans) voit dans cette affiche un moteur, pas un poids. « La finale d’EuroLeague ne doit être qu’une motivation pour nous, pour aller donner le meilleur de nous-même toute la saison. »

Conscient de la forme actuelle de l’adversaire, l’ailier insiste sur les fondamentaux. « On se concentre sur nous, pour continuer notre série. Se battre sur tous les ballons, au rebond, être adroit, défendre et jouer ensemble. Notre priorité est la défense et le rebond, le reste va découler de ces efforts. »

Cory Joseph intégré, un groupe presque au complet

Dernière recrue arrivée sur le Rocher, Cory Joseph (1,88 m, 34 ans) a effectué son premier entraînement collectif cette semaine après avoir validé l’ensemble de ses tests médicaux. Le Canadien commence son intégration sous les ordres de Vassilis Spanoulis mais il ne peut être qualifié pour jouer en EuroLeague, pour le moment, sanction oblige.

Si Nemanja Nedovic (1,92 m, 34 ans) est toujours absent, la Roca Team dispose d’un groupe compétitif pour attaquer une deuxième partie de mois de décembre particulièrement dense, avec l’envie de prolonger une dynamique très positive.

LIRE AUSSI

Une Roca Team sur une grosse lancée

Décembre réussit parfaitement à Monaco. Entre EuroLeague et Betclic ELITE, l’ASM enchaîne les performances marquantes. Les larges succès face à l’Anadolu Efes et l’ASVEL ont marqué les esprits, tout comme la double victoire contre Paris la semaine passée.

D’abord en Coupe de France (109-103), puis en EuroLeague avec un score inédit sans prolongation (125-104) et un Élie Okobo MVP de la journée, avant d’aller s’imposer à Dijon dans un contexte rugueux (86-99). Une série qui confirme la montée en puissance d’un collectif en pleine confiance.

Le Fenerbahçe, champion en titre et machine défensive

Sacré en mai dernier, le Fenerbahçe arrive en Principauté avec un statut intact. Malgré un début de saison irrégulier, les hommes de Sarunas Jasikevicius n’ont plus perdu depuis octobre, toutes compétitions confondues.

Privés de Scottie Wilbekin et avec Arturs Zagars incertain, les Turcs s’appuient sur un collectif dense et une défense de fer. Leur identité est claire : limiter l’adversaire, contrôler le rythme et frapper dans les moments clés.

Jasikevicius : « Notre match le plus difficile de la saison »

Côté stambouliote, le respect est total pour l’AS Monaco. Le coach Sarunas Jasikevicius n’a pas minimisé le défi qui attend son équipe.

« Nous affrontons probablement la meilleure équipe d’EuroLeague actuellement. Ils sont en pleine forme et marquent beaucoup de points en transition. C’est notre match le plus difficile de la saison jusqu’à présent. »

Un constat partagé par Tarik Biberovic (2,01 m, 24 ans). « Leur position au classement montre à quel point ce sera un match difficile. Nous devons essayer de limiter le jeu de leurs arrières et rester concentrés sur notre plan de jeu. »

Meilleure attaque contre meilleure défense

Le contraste est saisissant. Monaco possède l’attaque la plus prolifique de l’EuroLeague et la meilleure évaluation (PIR) collective moyenne, tandis que Fenerbahçe affiche la défense la plus hermétique de la compétition. Deux styles opposés, deux visions du jeu, pour un choc au sommet qui s’annonce aussi intense que tactique.

Un remake sous haute tension à Gaston-Médecin

Entre souvenirs de la finale, séries en cours et déclarations fortes des deux camps, tous les ingrédients sont réunis pour une grande soirée d’EuroLeague en Principauté. Plus qu’une revanche, Monaco veut surtout confirmer qu’il fait désormais partie des références absolues du basket européen.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Angers a remporté 7 matches de suite
NM1
00h007 à la suite : Angers renverse Lorient et s’invite au sommet de la poule A
ELITE 2
00h00Donovan Donaldson quitte Aix-Maurienne pour Chypre
Fabien Causeur est toujours sans club
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Mike James et Matthew Strazel veulent prolonger la bonne dynamique de Monaco avec une victoire contre le Fenerbahçe
EuroLeague
00h00Monaco est « probablement la meilleure équipe d’EuroLeague actuellement » pour Jasikevicius
Antoine Rigaudeau lors des JO de Sydney, en 2000, une époque où il jouait en club pour la Virtus Bologne
EuroLeague
00h00Ettore Messina rend un hommage appuyé à Antoine Rigaudeau, « le meilleur meneur de jeu »
EuroLeague
00h00La sensation Valence poursuit sa série contre l’Anadolu Efes du trio Cordinier – Beaubois – Poirier
ELITE 2
00h00Quimper privé de Benoit Injai jusqu’à fin janvier, les Béliers encore fragilisés
Alain Gilles, Nando De Colo, Tony Parker, Hervé Dubuisson et Evan Fournier font partie des meilleurs marqueurs de l'histoire du basketball français
Équipe de France
00h00Qui sont les 10 meilleurs marqueurs du basketball français ? la réponse dans Courtside n°22
L'AS Monaco reçoit le champion en titre, le Fenerbahçe, ce vendredi 12 décembre
EuroLeague
00h00Monaco – Fenerbahçe : où voir gratuitement la revanche de la finale d’EuroLeague ?
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
1 / 0
Livenews NBA
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
1 / 0