Donovan Donaldson quitte Aix-Maurienne pour Chypre

Sur la touche depuis un mois à Aix-Maurienne, qui s’est fait prêter Lucas Demahis-Ballou pour le remplacer, Donovan Donaldson a officiellement été libéré de l’effectif savoyard cette semaine.

Un passage limité à neuf matches de championnat

Sur le plan statistique, Donovan Donaldson aura disputé neuf rencontres de championnat sous le maillot d’Aix-Maurienne. En 29 minutes de jeu en moyenne, le meneur américain a compilé 8,3 points, 2,1 rebonds et 5,1 passes décisives pour 8 d’évaluation pour sa découverte du championnat de France.

Des chiffres corrects, mais qui n’auront traduit un vrai impact sur le terrain, surtout après une sortie à 23 points en Coupe de France à Roanne pour l’ouverture de l’exercice.

« Le club tient à le remercier pour l’investissement qu’il a apporté tout au long de son passage parmi nous », précise AMSB. « Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et beaucoup de succès dans son nouveau club. »

Un recrutement estival venu de Finlande

Un nouveau club qui est déjà connu. Après s’être entretenu pendant plusieurs semaines à Marlioz, en dehors de ses ex-coéquipiers, Donovan Donaldson va désormais défendre les couleurs de Keravnos, actuel deuxième du championnat chypriote (7v-1d) et aperçu en FIBA Europe Cup cet automne le temps d’un premier tour sans gloire (2v-4d).

Une signature qui, loin des joutes de la lutte pour le maintien en ÉLITE 2, va lui donner l’opportunité de se battre pour des titres. Son nouveau club a été champion de Chypre en 2024 et a remporté la Coupe nationale en 2025.

Il découvrira son sixième pays européen après la Hongrie, l’Allemagne, la Grèce, la Macédoine du Nord, la Finlande et la France.