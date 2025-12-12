Qui sont les 10 meilleurs marqueurs du basketball français ? la réponse dans Courtside n°22

Nadir Hifi et Timothé Luwawu-Cabarrot dominent actuellement le classement des meilleurs marqueurs de l’EuroLeague, une première pour deux Français simultanément. À l’occasion du podcast Courtside n°22, Maxime Bodilis et Gabriel Pantel-Jouve se sont penchés sur cette actualité marquante pour ouvrir un débat plus large : établir une liste argumentée des 10 meilleurs marqueurs de l’histoire du basketball français, toutes générations confondues.

Nadir Hifi et Timothé Luwawu-Cabarrot, deux Français au sommet de l’EuroLeague

Avec 20,4 points de moyenne, Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) est le meilleur marqueur de l’EuroLeague. Derrière lui, Timothé Luwawu-Cabarrot suit à 19,7 points. Jamais deux joueurs français n’avaient occupé simultanément les deux premières places de ce classement sur la scène européenne.

Nadir Hifi profite d’un rôle central au Paris Basketball, avec un volume de tirs et de responsabilités offensives exceptionnel. Son jeu ne se limite plus au tir extérieur : création balle en main, pénétrations, lecture du jeu et progression nette à la passe (3,5 passes décisives contre 1,4 la saison précédente).

Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans), de son côté, connaît probablement la meilleure période de sa carrière. Régulier, efficace, capable d’assumer le rôle de go-to guy à Baskonia, il est également meilleur marqueur du championnat espagnol. Un cap franchi à 30 ans, après des années marquées par une certaine inconstance offensive.

Un débat historique : établir le top 10 des marqueurs français

À partir de ce constat, Courtside n°22 s’est lancé dans un exercice délicat : dresser un top 10 des meilleurs marqueurs de l’histoire du basketball français, sans hiérarchie stricte, en tenant compte des contextes, des époques et des rôles.

Les évidences modernes

Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) s’impose naturellement. Double vainqueur de l’EuroLeague, MVP en 2016, meilleur marqueur de la compétition cette même saison, il est l’un des scoreurs les plus complets jamais vus chez un joueur français, capable de briller sur pick-and-roll, à mi-distance, à 3-points et sur la ligne des lancers.

Tony Parker (1,88 m, 43 ans) est l’autre pilier incontournable. Meneur ultra-rapide, maître du teardrop, MVP des Finales NBA 2007, capable de saisons à plus de 20 points de moyenne en NBA, il reste le Français ayant eu le plus grand impact offensif au plus haut niveau mondial.

Evan Fournier (1,98 m, 33 ans) complète cette génération 80-90. Scoreur naturel, capable de séries dévastatrices, première ou deuxième option en NBA pendant plusieurs saisons, il a aussi confirmé son statut en EuroLeague avec l’Olympiakos.

PROFIL JOUEUR Evan FOURNIER Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 33 ans (29/10/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Esake PTS 8,8 #69 REB 1,8 #127 PD 2,8 #38

Les monuments du championnat de France

Hervé Dubuisson reste une référence absolue. Meilleur marqueur de l’histoire du championnat de France, meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe de France (3916 points), capable de performances à plus de 50 points, il symbolise le scoreur pur par excellence.

Stéphane Ostrowski impressionne par sa longévité et son efficacité. Huit fois meilleur marqueur du championnat, productif jusqu’à plus de 40 ans, il incarnait la régularité offensive, sans jamais forcer le jeu.

Yann Bonato, meilleur marqueur de Pro A en 1995 avec 23,3 points de moyenne, auteur de cartons mémorables, a marqué les années 1990 par sa polyvalence et son aisance offensive.

Hugues Occansey, triple meilleur marqueur du championnat et multiple champion de France avec Limoges, a longtemps dominé les défenses par sa puissance et sa constance.

Alain Gilles, élu meilleur joueur français du XXe siècle, septième meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe de France, complétait déjà les feuilles de stats avant l’apparition de la ligne à trois points.

L’exception contemporaine : Victor Wembanyama

Impossible de ne pas intégrer Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). Déjà meilleur marqueur de Betclic ELITE avant son départ en NBA, auteur d’un match à 50 points outre-Atlantique, il possède un arsenal offensif unique pour un intérieur. À seulement 21 ans, il est déjà légitime dans ce débat.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 21 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 26,2 #15 REB 12,9 #1 PD 4 #65

Mentions honorables et futurs candidats

Edwin Jackson (plus de 21 points par match en Liga Endesa en 2016-2017), Jacques Cachemire (deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe de France), Rodrigue Beaubois (1,88 m, 37 ans) ou encore Jean-Claude Bonato et Ali Traore (2,08 m, 40 ans) auraient pu prétendre à une place dans ce top 10. Leur impact offensif, en France comme à l’étranger, reste marquant.

Pour l’avenir, Élie Okobo (1,91 m, 28 ans) apparaît comme un candidat naturel, alors que les très jeunes arrières Nolan Traoré ou Adam Atamna, dont la précocité et le tir extérieur impressionnent déjà, ont des profils de gros scoreurs.

Un débat ouvert

Ce top 10 n’a pas vocation à clore le débat. Les contextes évoluent, les styles changent, et l’histoire du basketball français regorge de scoreurs marquants. Une chose est sûre : avec Nadir Hifi et Timothé Luwawu-Cabarrot en tête de l’EuroLeague, le scoring français vit actuellement une période historique.