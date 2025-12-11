Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup

Après sa meilleure sortie de la saison face à Utah (14 points), Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a de nouveau brillé ce mercredi. Le Français a participé à l’écrasante victoire d’Oklahoma City contre les Phoenix Suns (138-89), en quarts de finale de la NBA Cup. Un succès qui permet au Thunder d’atteindre un bilan historique : 24 victoires et une seule défaite, égalant celui des Golden State Warriors 2015-2016.

Le Thunder sur un rythme historique

OKC n’a pas tremblé dans ce quart de finale disputé au Paycom Center. Rapidement devant, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ont déroulé leur basket pour signer un 16e succès consécutif, la meilleure série de l’histoire de la franchise. Toujours invaincu à domicile cette saison (12-0), Oklahoma City continue d’imposer un rythme infernal à la Conférence Ouest.

Auteur de 28 points et 8 passes, Shai Gilgeous-Alexander a encore assumé son statut de candidat au MVP, soutenu par Chet Holmgren (24 points et 8 rebonds) et Jalen Williams (15 points, 5 rebonds, 5 passes). Les 13 joueurs du roster ont marqué, dont huit à plus de 9 points.

Ousmane Dieng confirme son retour en forme

Pour Ousmane Dieng, cette rencontre était l’occasion de confirmer sa montée en puissance. En moins de 12 minutes, l’ailier français a signé 11 points à 4/6 aux tirs (dont 3/4 à 3-points) et 3 rebonds, profitant du large écart pour s’exprimer pleinement dans le dernier quart-temps. Après sa performance contre Utah, il enchaîne ainsi un deuxième match convaincant dans la rotation.

Privé de Devin Booker (aine), Phoenix n’a jamais réussi à rivaliser. Le Thunder, champion NBA en titre, a affiché un niveau d’efficacité impressionnant, avec 59,1% d’adresse à l’intérieur de l’arc, sa deuxième meilleure marque de la saison. Résultat : la pire défaite de l’histoire des Suns, battus de 49 points.

⚡️ OUSMANE. #13 🇫🇷 11 POINTS

3 REBONDS

4-6 au tir

3-4 à 3PTS Le @OKCThunder plante +49 PTS aux Suns, 16ème victoire consécutive et un billet en demi à Vegas ! pic.twitter.com/Eax9UwV0wk — NBA France (@NBAFRANCE) December 11, 2025

Las Vegas en ligne de mire

Qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup, OKC se projette désormais vers Las Vegas, où se jouera la suite de la compétition. Le bilan historique (24-1) place le Thunder à hauteur des Warriors de 2015-2016, symbole de la dynamique exceptionnelle actuelle.