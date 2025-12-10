Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

Léni Monnet, troisième génération à la JL Bourg : « Il n’avait pas le choix, c’est une tradition familiale ! »

50 ans après son grand-père, Jean-Jacques, 30 ans après son père, Jérôme, Léni Monnet a joué un match avec l'équipe seniors de la JL Bourg. Une première entrée dans le monde pro, face à Trento en EuroCup, qui entretient une formidable tradition familiale.
|
00h00
Résumé
Écouter
Léni Monnet, troisième génération à la JL Bourg : « Il n’avait pas le choix, c’est une tradition familiale ! »

Les Monnet à la JL Bourg, une tradition locale

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Certains supporters de la JL Bourg ont peut-être un gros coup de vieux en voyant le n°55 se mettre en tenue à 103 secondes du buzzer final de la déroute contre Trento (73-91). Au dos de son maillot, un nom de famille bien connu : Monnet. Léni (19 ans), de son prénom, troisième génération des Monnet.

Tous ont remporté des trophées avec la Jeu 

Son grand-père, Jean-Jacques, a défendu les couleurs de la Jeunesse Laïque dans les années 1970 et a été champion de France de troisième division en 1975/76 au terme d’une saison sans défaite.

Jean-Jacques Monnet, le grand-père, joueur de la JL Bourg dans les années 1970 (photo : collection familiale)

Son père, Jérôme, a fait partie de la formidable épopée de la JL Bourg dans les années 1990, de la Nationale 3 vers la Pro A, avec quasiment dix ans passés dans les rangs burgiens à travers les divisions (1992/01). Pour deux titres de champion de France (NM2 en 1996, qui était l’équivalent de la NM1 actuelle, et Pro B en 2000).

Jérôme Monnet, le père, passé de la Nationale 3 à la Pro A avec la JL Bourg entre 1992 et 2001

Même son oncle, Olivier, a joué, disputant deux bouts de matchs de Pro B en 1996/97 et s’adjugeant le titre de champion de France Espoirs Pro B en 1999, 26 ans avant son neveu, aussi titré la saison dernière en U21.

« Léni n’avait pas le choix, c’est une tradition familiale », rigole son père, Jérôme Monnet. Avec quand même un vrai contraste entre les deux, révélateur de l’évolution de la JL Bourg : l’un a démarré lors d’un match de Nationale 3 à Montbrison, l’autre dans une rencontre de Coupe d’Europe !

Monnet, père et fils

« Très content que son travail soit récompensé »

Présent dans les travées d’Ékinox, le paternel (qui a lui disputé une finale européenne en 2004 avec la JDA Dijon) a vécu un beau moment d’émotion en voyant son fiston lancé dans le grand bain. « J’étais très content pour lui que tout le travail qu’il a fourni depuis deux ans soit récompensé, un grand merci à Freddy Fauthoux de l’avoir fait de cette manière », souffle l’ancien intérieur de l’ALM Évreux.

Par contre, en termes de jeu, difficile de voir une quelconque filiation entre les Monnet. Le père avait été l’un des premiers big men à shooter à 3-points, capable d’enquiller 152 lancers-francs de suite à l’entraînement, avec un jeu soyeux au poste 4, sans grandes qualités athlétiques. Le fils est un poste 2 shooteur, avec des qualités de vitesse et de dribble.

Jérôme Monnet, à droite avec le n°5, célébrant l’accession de la JL Bourg en Pro A en 2000 (photo : archives de la ville de Bourg-en-Bresse)

Pas servi lors de son entrée en jeu contre Trento, il n’a pas eu l’occasion de mettre son bras en valeur. Mais il a eu le temps d’arracher deux rebonds offensifs, dont l’un s’est conclu en balle perdue…

Leni MONNET
Leni MONNET
0
PTS
2
REB
0
PDE
Logo EuroCup
JLB
73 91
TRE

Léni, longtemps gêné par les blessures

Né à Dijon, lorsque son père y jouait, Léni Monnet est cependant un pur produit de la formation burgienne, venu au basket à l’âge de 3 ans dans le club voisin de Viriat et débarqué à la JL Bourg en U11.

« Depuis, il a fait toutes les équipes », nous disait Jérôme l’année dernière. « Il a toujours été surclassé très jeune, mais à partir des U15, il a été énormément gêné par des douleurs de croissance : les genoux, les tendons, les talons, il a tout eu… Il a pris un petit retard physique qu’il a été capable de rattraper à partir des U18. Au départ, il était censé être partenaire d’entraînement, mais il a gagné sa place. Idem en Espoirs, où il a réussi à avoir du temps de jeu. Il se débrouille, il fait son chemin. »

Léni Monnet a découvert le monde pro avec 1 minute et 43 secondes de jeu contre Trento et DeVante Jones (photo : Jacques Cormarèche)

Seulement engagé dans sa deuxième saison Espoirs, après avoir été une rotation fiable d’une équipe signant le doublé championnat – Trophée du Futur l’an dernier, Léni Monnet monte en puissance avec les U21 en parallèle. Désormais à quasiment 20 minutes de temps de jeu par match, contre 14 l’an dernier, il tourne à 8,7 points à 47% (dont 40% à 3-points), 2,2 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne. Il y a encore du chemin pour réellement entretenir la tradition, mais l’histoire est déjà belle. Et l’héritage aussi.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Le duo Gabby Williams-Iliana Rupert mène Fenerbahçe vers une victoire de quasiment 50 points
EuroLeague Féminine
00h00Basket Landes entame la deuxième phase avec une belle victoire à l’extérieur
EuroCup
00h00Léni Monnet, troisième génération à la JL Bourg : « Il n’avait pas le choix, c’est une tradition familiale ! »
Pablo Laso rejoint l'Anadolu Efes Istanbul
EuroLeague
00h00Pablo Laso nommé nouvel entraîneur de l’Anadolu Efes jusqu’en 2027
Tyson Ward est arrêté pour près d'un mois
EuroLeague
00h00Tyson Ward blessé, l’Olympiakos privé de l’ancien ailier du Paris Basketball
NM1
00h00« À l’unanimité », Angers prolonge son coach jusqu’en 2027
NM1
00h00Fin de pige pour Hamady Ndiaye à Orchies
À l’étranger
00h00Un nouveau club pour la légende blésoise Tyren Johnson
ELITE 2
00h00Bathiste Tchouaffé, le basketteur de Sciences Po Paris qui rêve de diplomatie
NM1
00h0017 ans après, Landing Sané redécouvre la NM1
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
NBA
00h00Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville
Jalen Brunson
NBA
00h00Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup
Monte Morris pourrait rejoindre l'Olympiakos
NBA
00h00Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
Evan Fournier veut finir sa carrière à l'Olympiakos
NBA
00h00Evan Fournier veut terminer sa carrière à l’Olympiakos : « C’est ici que je veux rester »
noa essengue saison nba
NBA
00h00Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »
NBA
00h00Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA
1 / 0