Fin de pige pour Hamady Ndiaye à Orchies

Hamady Ndiaye (2,13 m, 38 ans) a terminé sa pige médicale au BC Orchies. Arrivé en octobre 2025 pour pallier la blessure du MVP Joe Burton, le Sénégalais a apporté sa présence et son expérience dans la raquette du BCO.

Un renfort durant sept rencontres

En sept matchs de Nationale 1, pour sa découverte de la troisième division française, Hamady Ndiaye a compilé 5 points, 3 rebonds et 1 passe pour 7,3 d’évaluation en 20 minutes. Avec lui le club à connu 4 victoires pour 3 défaites. Un impact mesuré mais utile dans une rotation intérieure nordiste décimée. Le géant avait réalisé sa meilleure marque (18) lors de son premier match lors de la défaite face à Fos-sur-Mer (94-77).

Une pige qui s’achève, une nouvelle recherche lancée

Avec la fin de cette pige médicale, le BC Orchies a officialisé qu’Hamady Ndiaye ne serait pas prolongé. Le staff orchésien est désormais en quête d’un nouveau profil intérieur pour renforcer sa raquette sur la suite de la saison. L’objectif : sécuriser l’équilibre de l’équipe dans une poule toujours exigeante de NM1.

PROFIL JOUEUR Hamady NDIAYE Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 38 ans (12/01/1987) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 5 #248 REB 3 #164 PD 1 #221

Orchies est actuellement leader provisoire de la poule B de Nationale 1 avec 12 victoires en 16 rencontres. Les hommes de Philippe Maucourant recevront Boulogne-sur-Mer à la Pévèle Arena le 16 décembre prochain pour la 16e journée de NM1.