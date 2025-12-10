Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Fin de pige pour Hamady Ndiaye à Orchies

Nationale 1 - Hamady Ndiaye arrive au terme de sa pige médicale au BC Orchies. Le club du Nord est désormais à la recherche d’un nouveau profil pour renforcer sa raquette.
|
00h00
Résumé
Écouter
Fin de pige pour Hamady Ndiaye à Orchies

Fin de pige médicale d’Hamady Ndiaye au BCO

Crédit photo : Basket Club d'Orchies

Hamady Ndiaye (2,13 m, 38 ans) a terminé sa pige médicale au BC Orchies. Arrivé en octobre 2025 pour pallier la blessure du MVP Joe Burton, le Sénégalais a apporté sa présence et son expérience dans la raquette du BCO.

Un renfort durant sept rencontres

En sept matchs de Nationale 1, pour sa découverte de la troisième division française, Hamady Ndiaye a compilé 5 points, 3 rebonds et 1 passe pour 7,3 d’évaluation en 20 minutes. Avec lui le club à connu 4 victoires pour 3 défaites. Un impact mesuré mais utile dans une rotation intérieure nordiste décimée. Le géant avait réalisé sa meilleure marque (18) lors de son premier match lors de la défaite face à Fos-sur-Mer (94-77).

LIRE AUSSI

Une pige qui s’achève, une nouvelle recherche lancée

Avec la fin de cette pige médicale, le BC Orchies a officialisé qu’Hamady Ndiaye ne serait pas prolongé. Le staff orchésien est désormais en quête d’un nouveau profil intérieur pour renforcer sa raquette sur la suite de la saison. L’objectif : sécuriser l’équilibre de l’équipe dans une poule toujours exigeante de NM1.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Hamady Ndiaye.jpg
Hamady NDIAYE
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 38 ans (12/01/1987)

Nationalités:

logo senegal.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
5
#248
REB
3
#164
PD
1
#221

Orchies est actuellement leader provisoire de la poule B de Nationale 1 avec 12 victoires en 16 rencontres. Les hommes de Philippe Maucourant recevront Boulogne-sur-Mer à la Pévèle Arena le 16 décembre prochain pour la 16e journée de NM1.

NM1
NM1
Suivre
Orchies
Orchies
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Fin de pige pour Hamady Ndiaye à Orchies
À l’étranger
00h00Un nouveau club pour la légende blésoise Tyren Johnson
ELITE 2
00h00Bathiste Tchouaffé, le basketteur de Sciences Po Paris qui rêve de diplomatie
NM1
00h0017 ans après, Landing Sané redécouvre la NM1
Betclic ELITE
00h00Chris Babb de nouveau sur la touche à Gravelines-Dunkerque
NM1
00h00Fidelis Okereke s’offre la meilleure performance de la saison en NM1
All-Star Game
00h00Concours de dunks, coachs, arbitres : le casting complet du All-Star Game dévoilé
La Boulangère Wonderligue
00h00[Vidéo] 18 points en LFB à 18 ans, Justine Loubens impressionne : « Le travail paye ! »
EuroCup
00h00Massimo Cancellieri, au bon souvenir de la Betclic ÉLITE avec une large victoire à Bourg : « La France me manque beaucoup »
Monte Morris pourrait rejoindre l'Olympiakos
NBA
00h00Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
NBA
00h00Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville
Jalen Brunson
NBA
00h00Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup
Monte Morris pourrait rejoindre l'Olympiakos
NBA
00h00Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
Evan Fournier veut finir sa carrière à l'Olympiakos
NBA
00h00Evan Fournier veut terminer sa carrière à l’Olympiakos : « C’est ici que je veux rester »
noa essengue saison nba
NBA
00h00Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »
NBA
00h00Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA
1 / 0