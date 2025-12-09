Recherche
NBA

Evan Fournier veut terminer sa carrière à l’Olympiakos : « C’est ici que je veux rester »

EuroLeague - L'international français Evan Fournier révèle son attachement profond pour l'Olympiakos Pirée et explique pourquoi il souhaite finir sa carrière en Grèce après avoir quitté la NBA et ses 12 saisons américaines.
|
00h00
Evan Fournier veut finir sa carrière à l’Olympiakos

Crédit photo : Sébastien Grasset

Evan Fournier a fait des révélations surprenantes lors du podcast « Man to Man », confirmant son désir de terminer sa carrière sous les couleurs de l’Olympiakos. L’ailier français de 32 ans, arrivé au Pirée après 12 saisons en NBA, s’est confié sur les difficultés rencontrées avant son départ des États-Unis et sur son adaptation remarquable au basket européen.

Une renaissance émotionnelle loin de la NBA

Le passage d’Evan Fournier en Grèce lui a permis de retrouver sa passion première pour le basketball. « Quand j’étais plus jeune, j’étais vraiment émotionnel sur le terrain. Je jouais avec beaucoup d’émotion – peut-être trop. En NBA, il y a simplement trop de matchs pour ça », a expliqué l’ancien joueur des New York Knicks.

Cette transition majeure s’est accompagnée d’un déménagement familial complet. « C’était évidemment un énorme changement de quitter les États-Unis et la NBA après avoir passé presque toute ma carrière professionnelle là-bas – 12 saisons. Avant de déménager ici, nous n’avions jamais été en Grèce, donc nous ne savions pas à quoi nous attendre », a confié Fournier.

L’accueil chaleureux de l’Olympiakos et de ses supporters a rapidement transformé cette incertitude en certitude. « Nous sommes venus sans attentes et les gens nous ont traités de manière incroyable – le club, tout le monde. Tout le monde a fait un réel effort pour nous aider à nous sentir à l’aise », a-t-il souligné.

Un engagement à long terme au Pirée

La décision de s’engager durablement avec l’Olympiakos n’a nécessité aucune réflexion approfondie pour Fournier. « Ça n’a pas demandé beaucoup de réflexion. Après la fin de saison, mon agent et l’équipe se sont rencontrés et ont discuté de cette possibilité. C’est ici que je veux être. Je veux finir ma carrière ici. Je ne sais pas combien d’années il me reste, mais c’est ici que je veux rester. C’est maintenant ma maison », a déclaré l’international français.

L’adaptation au système de jeu de Georgios Bartzokas s’est révélée particulièrement fluide. « L’entraîneur Bartzokas est un génie ! Offensivement, il est incroyablement intelligent. Sa façon de penser le jeu et son approche sont exceptionnelles. Il privilégie l’équipe, ce qui contraste beaucoup avec New York, où il y avait beaucoup de jeu en isolation », a analysé Fournier.

Cette renaissance européenne d’Evan Fournier illustre parfaitement l’évolution du basketball mondial, où de plus en plus de stars NBA expérimentées regardent l’EuroLeague différemment, attirées par des projets sportifs ambitieux et une passion authentique pour le jeu.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
thegachette
On va pas encore parler de stars NBA expérimentées. Fournier était un bon joueur NBA, mais n'a jamais été une star NBA. Un des stars de l'Edf ou de l'Euroleague ok. Mais en NBA non...
flavor_flav
surtout les deux dernières années
gillesn- Modifié
Donc, de plus en plus de stars NBA voudraient jouer en Euroleague, mais dans le même temps, les jeunes européens n'ont d'yeux que pour la NBA et ses dollars, au mépris du basket européen, et peut-être du basket tout court!
dragibus
Des joueurs n'ayant plus leur place en NBA et ayant encaissé quelques millions viennent finir leur carrière en Europe. D'où partent des jeunes qui cherchent à bâtir la leur et vont chercher fortune. Je ne vois pas vraiment où est l'incongruité, indépendamment de savoir si c'est bon ou pas pour eux, ce sont les mêmes, à un stade différent de leur carrière et de leur compte en banque.
flavor_flav
peut-être attirés aussi par des gros salaires? ils ne viennent pas pour une poignée de cacahuètes à mon avis.
