Evan Fournier veut terminer sa carrière à l’Olympiakos : « C’est ici que je veux rester »

Evan Fournier a fait des révélations surprenantes lors du podcast « Man to Man », confirmant son désir de terminer sa carrière sous les couleurs de l’Olympiakos. L’ailier français de 32 ans, arrivé au Pirée après 12 saisons en NBA, s’est confié sur les difficultés rencontrées avant son départ des États-Unis et sur son adaptation remarquable au basket européen.

Une renaissance émotionnelle loin de la NBA

Le passage d’Evan Fournier en Grèce lui a permis de retrouver sa passion première pour le basketball. « Quand j’étais plus jeune, j’étais vraiment émotionnel sur le terrain. Je jouais avec beaucoup d’émotion – peut-être trop. En NBA, il y a simplement trop de matchs pour ça », a expliqué l’ancien joueur des New York Knicks.

Cette transition majeure s’est accompagnée d’un déménagement familial complet. « C’était évidemment un énorme changement de quitter les États-Unis et la NBA après avoir passé presque toute ma carrière professionnelle là-bas – 12 saisons. Avant de déménager ici, nous n’avions jamais été en Grèce, donc nous ne savions pas à quoi nous attendre », a confié Fournier.

L’accueil chaleureux de l’Olympiakos et de ses supporters a rapidement transformé cette incertitude en certitude. « Nous sommes venus sans attentes et les gens nous ont traités de manière incroyable – le club, tout le monde. Tout le monde a fait un réel effort pour nous aider à nous sentir à l’aise », a-t-il souligné.

Un engagement à long terme au Pirée

La décision de s’engager durablement avec l’Olympiakos n’a nécessité aucune réflexion approfondie pour Fournier. « Ça n’a pas demandé beaucoup de réflexion. Après la fin de saison, mon agent et l’équipe se sont rencontrés et ont discuté de cette possibilité. C’est ici que je veux être. Je veux finir ma carrière ici. Je ne sais pas combien d’années il me reste, mais c’est ici que je veux rester. C’est maintenant ma maison », a déclaré l’international français.

L’adaptation au système de jeu de Georgios Bartzokas s’est révélée particulièrement fluide. « L’entraîneur Bartzokas est un génie ! Offensivement, il est incroyablement intelligent. Sa façon de penser le jeu et son approche sont exceptionnelles. Il privilégie l’équipe, ce qui contraste beaucoup avec New York, où il y avait beaucoup de jeu en isolation », a analysé Fournier.

Cette renaissance européenne d’Evan Fournier illustre parfaitement l’évolution du basketball mondial, où de plus en plus de stars NBA expérimentées regardent l’EuroLeague différemment, attirées par des projets sportifs ambitieux et une passion authentique pour le jeu.