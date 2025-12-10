Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
All-Star Game

Concours de dunks, coachs, arbitres : le casting complet du All-Star Game dévoilé

Prévue le 28 décembre à l'AccorArena, la 39e édition du All-Star Game LNB affiche désormais complet. Découvrez le casting complet, avec les dernières révélations de la LNB : les participants au concours de dunks, les quatre coachs et les trois arbitres.
|
00h00
Résumé
Écouter
Concours de dunks, coachs, arbitres : le casting complet du All-Star Game dévoilé

L’international britannique de Saint-Chamond, Joshua Uduje, participera au concours de dunks

Crédit photo : Laurent Peigue

Alors que les participants aux différents concours du All-Star Game ont été dévoilés au compte-gouttes ces derniers jours, le casting complet de la 39e édition du All-Star Game est désormais entièrement connu.

Ike Nwamu n’étant plus en France pour défendre son titre, mais en deuxième division turque, la couronne de meilleur dunkeur de l’ancien chartrain sera remise en jeu. Finaliste malheureux l’an dernier, Elwin Ndjock (Hyères-Toulon) sera opposé à trois débutants : Gabe Brown (Strasbourg), Shannon Bogues (Le Mans) et Joshua Uduje (SCABB).

Finaliste en 2024, Elwin Ndjock tenteront de franchir la dernière marche du concours de dunks (photo : Sébastien Grasset)

Par ailleurs, actuels co-leaders de Betclic ÉLITE, Francesco Tabellini et Pierric Poupet prendront place sur le banc de l’AccorArena, deux jours avant de se retrouver à la LDLC Arena pour un match autrement plus important en EuroLeague.

L’entraîneur italien du Paris Basketball dirigera la sélection étrangère, assisté par Lamine Kebé (Orléans), tandis que son homologue villeurbannais sera secondé par David Morabito (Blois) aux commandes de l’équipe française.

Enfin, Hugues Thépenier, Alexandre Maret et David Chambon arbitreront le match des étoiles.

David Chambon, l’un des trois officiels du All-Star Game (photo : Cécile Thomas)

Le casting complet

La sélection française

Les titulaires :

  • Élie Okobo (Monaco)
  • Nadir Hifi (Paris)
  • Adam Mokoka (Bourg-en-Bresse)
  • Lionel Gaudoux (Chalon)
  • Mathis Dossou-Yovo (Nanterre)

Les remplaçants :

  • Nathan De Sousa (Cholet)
  • Matthew Strazel (Monaco, capitaine)
  • Benjamin Sene (Nanterre)
  • Gérald Ayayi (Cholet)
  • Amath M’Baye (Paris)
  • Stéphane Gombauld (Nancy)
  • Kévin Kokila (Bourg-en-Bresse)

Entraîneurs :

  • Pierric Poupet (ASVEL)
  • David Morabito (Blois)

La sélection étrangère 

Les titulaires :

  • Mike James (Monaco)
  • Trevor Hudgins (Le Mans)
  • Landers Nolley III (Nancy)
  • Mbaye Ndiaye (ASVEL)
  • Nelly Joseph (Strasbourg)

Les remplaçants :

  • Glynn Watson Jr (Lyon-Villeurbanne)
  • Marcus Keene (Strasbourg)
  • Jeremiah Hill (Chalon-sur-Saône)
  • Gabe Brown (Strasbourg)
  • Alpha Diallo (Monaco)
  • Zac Cuthbertson (Chalon-sur-Saône)
  • Gavin Ware (Limoges)

Entraîneurs :

  • Francesco Tabellini (Paris)
  • Lamine Kebé (Orléans)
LIRE AUSSI

Arbitres :

  • Hugues Thepenier
  • Alexandre Maret
  • David Chambon

Skills Challenge 

  • Nadir Hifi (Paris)
  • Marcus Keene (Strasbourg)
  • Clarence Nadolny (Chalon)
  • Élie Okobo (Monaco)
LIRE AUSSI

Concours à 3-points

  • Trevor Hudgins (Le Mans)
  • Johnny Berhanemeskel (Le Mans)
  • Antony Labanca (Bourg)
  • Sebastian Herrera (Paris)
LIRE AUSSI

Concours de dunks 

  • Elwin Ndjock (Hyères-Toulon)
  • Joshua Uduje (SCABB)
  • Shannon Bogues (Le Mans)
  • Gabe Brown (Strasbourg)
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Blois
Blois
Suivre
Le Mans
Le Mans
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
SCABB
SCABB
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
passionelan
Pas de bissang au sifflet???
Répondre
(1) J'aime
abel
oufffffff..... même la, il risque de mettre la misère 😉😉😉✨️✨️✨️
Répondre
(0) J'aime
dvnknvknrkv
pas de makoundou au concour de dunk ??? mdr
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Chris Babb de nouveau sur la touche à Gravelines-Dunkerque
NM1
00h00Fidelis Okereke s’offre la meilleure performance de la saison en NM1
All-Star Game
00h00Concours de dunks, coachs, arbitres : le casting complet du All-Star Game dévoilé
La Boulangère Wonderligue
00h00[Vidéo] 18 points en LFB à 18 ans, Justine Loubens impressionne : « Le travail paye ! »
EuroCup
00h00Massimo Cancellieri, au bon souvenir de la Betclic ÉLITE avec une large victoire à Bourg : « La France me manque beaucoup »
Monte Morris pourrait rejoindre l'Olympiakos
NBA
00h00Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver
Fiba Europe Cup
00h00Axel Toupane et le FC Porto, déjà la fin de l’histoire ?
G League
00h00Rayan Rupert s’amuse pour sa première apparition en G-League de la saison
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
ELITE 2
00h00Bathiste Tchouaffé, le basketteur de Sciences Po Paris qui rêve de diplomatie
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
NBA
00h00Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville
Jalen Brunson
NBA
00h00Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup
Monte Morris pourrait rejoindre l'Olympiakos
NBA
00h00Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
Evan Fournier veut finir sa carrière à l'Olympiakos
NBA
00h00Evan Fournier veut terminer sa carrière à l’Olympiakos : « C’est ici que je veux rester »
noa essengue saison nba
NBA
00h00Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »
NBA
00h00Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA
1 / 0