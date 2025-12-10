Concours de dunks, coachs, arbitres : le casting complet du All-Star Game dévoilé

Alors que les participants aux différents concours du All-Star Game ont été dévoilés au compte-gouttes ces derniers jours, le casting complet de la 39e édition du All-Star Game est désormais entièrement connu.

Ike Nwamu n’étant plus en France pour défendre son titre, mais en deuxième division turque, la couronne de meilleur dunkeur de l’ancien chartrain sera remise en jeu. Finaliste malheureux l’an dernier, Elwin Ndjock (Hyères-Toulon) sera opposé à trois débutants : Gabe Brown (Strasbourg), Shannon Bogues (Le Mans) et Joshua Uduje (SCABB).

Par ailleurs, actuels co-leaders de Betclic ÉLITE, Francesco Tabellini et Pierric Poupet prendront place sur le banc de l’AccorArena, deux jours avant de se retrouver à la LDLC Arena pour un match autrement plus important en EuroLeague.

L’entraîneur italien du Paris Basketball dirigera la sélection étrangère, assisté par Lamine Kebé (Orléans), tandis que son homologue villeurbannais sera secondé par David Morabito (Blois) aux commandes de l’équipe française.

Enfin, Hugues Thépenier, Alexandre Maret et David Chambon arbitreront le match des étoiles.

Le casting complet

La sélection française

Les titulaires :

Élie Okobo (Monaco)

Nadir Hifi (Paris)

Adam Mokoka (Bourg-en-Bresse)

Lionel Gaudoux (Chalon)

Mathis Dossou-Yovo (Nanterre)

Les remplaçants :

Nathan De Sousa (Cholet)

Matthew Strazel (Monaco, capitaine)

Benjamin Sene (Nanterre)

Gérald Ayayi (Cholet)

Amath M’Baye (Paris)

Stéphane Gombauld (Nancy)

Kévin Kokila (Bourg-en-Bresse)

Entraîneurs :

Pierric Poupet (ASVEL)

David Morabito (Blois)

La sélection étrangère

Les titulaires :

Mike James (Monaco)

Trevor Hudgins (Le Mans)

Landers Nolley III (Nancy)

Mbaye Ndiaye (ASVEL)

Nelly Joseph (Strasbourg)

Les remplaçants :

Glynn Watson Jr (Lyon-Villeurbanne)

Marcus Keene (Strasbourg)

Jeremiah Hill (Chalon-sur-Saône)

Gabe Brown (Strasbourg)

Alpha Diallo (Monaco)

Zac Cuthbertson (Chalon-sur-Saône)

Gavin Ware (Limoges)

Entraîneurs :

Francesco Tabellini (Paris)

Lamine Kebé (Orléans)

Arbitres :

Hugues Thepenier

Alexandre Maret

David Chambon

Skills Challenge

Nadir Hifi (Paris)

Marcus Keene (Strasbourg)

Clarence Nadolny (Chalon)

Élie Okobo (Monaco)

Concours à 3-points

Trevor Hudgins (Le Mans)

Johnny Berhanemeskel (Le Mans)

Antony Labanca (Bourg)

Sebastian Herrera (Paris)

Concours de dunks