Deux Manceaux au concours à 3-points du All-Star Game LNB : Trevor Hudgins remet son titre en jeu

Le Mans sera sous les projecteurs lors du All-Star Game LNB 2025. Johnny Berhanemeskel et Trevor Hudgins ont été retenus pour participer au traditionnel concours à 3-points. Le premier figure parmi les meilleurs artificiers du championnat, tandis que le second défendra la couronne remportée l’an dernier. Ils seront opposés à Sebastian Herrera (Paris) et Antony Labanca (Bourg), deux autres spécialistes redoutés au-delà de l’arc.

Les quatre tireurs réunis à Bercy

La Ligue Nationale de Basket a officialisé la liste des participants du concours à 3-points. Johnny Berhanemeskel arrive avec un impressionnant 48,6% de réussite, faisant de lui l’un des hommes en forme du championnat. Trevor Hudgins, champion en titre, tourne à 34,9% mais reste capable de séries foudroyantes une fois en rythme.

Ils seront challengés par Sebastian Herrera, à 46,3% avec Paris, et par Antony Labanca, très fiable lui aussi avec 43,9% sous le maillot de Bourg-en-Bresse.

Ils sont prêts à dégainer de loin ! 🔥Voici les 4 tireurs qui s’affronteront lors du 3 Points Shoot Out @ChampionEurope du All Star Game ⭐️

Rendez-vous le 28 décembre à l’Accor Arena pour découvrir qui régnera sur la ligne à 3 points 🎯#AllStarGame #Basketball #BetclicElite pic.twitter.com/8GsRG6gLx4 — All Star Game (@ASGLNB) December 8, 2025

Hudgins en quête d’un doublé

Vainqueur l’an dernier, Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans) tentera de conserver son titre. Sa mécanique rapide et sa capacité à monter en température sur quelques tirs suffisent à faire de lui un candidat crédible, même si ses pourcentages sont en baisse en ce début de saison.

𝗟𝗲 𝗿𝘂𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 🤩 Trevor Hudgins remporte le Champion 3 Points Shoot Out 🔥#ASG2024 pic.twitter.com/Aeyps7eQ6E — All Star Game (@ASGLNB) December 29, 2024

Berhanemeskel peut viser le coup parfait

Pour Johnny Berhanemeskel (1,88 m, 33 ans), cette présence à Bercy vient récompenser une adresse remarquable depuis le début de l’exercice. Avec 48,6% de réussite, le Manceau apparaît comme l’un des favoris naturels du concours et pourrait viser la victoire dès sa première participation.

PROFIL JOUEUR Johnny BERHANEMESKEL Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 33 ans (30/10/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 13 #27 REB 1,6 #151 PD 1,4 #107

Herrera et Labanca, des adversaires sérieux

Sebastian Herrera (1,93 m, 28 ans) et Antony Labanca (1,92 m, 31 ans) – qui tournent à 46,3% et 43,9% derrière l’arc – complètent un plateau particulièrement homogène. Le Parisien comme le joueur de Bourg-en-Bresse disposent d’un tir rapide, propre et stable, capable de faire basculer un concours sur une seule série.