Deux Manceaux au concours à 3-points du All-Star Game LNB : Trevor Hudgins remet son titre en jeu
Johnny Berhanemeskel va se retrouver face à Trevor Hudgins au concours à 3-points du All-Star Game LNB 2025
Le Mans sera sous les projecteurs lors du All-Star Game LNB 2025. Johnny Berhanemeskel et Trevor Hudgins ont été retenus pour participer au traditionnel concours à 3-points. Le premier figure parmi les meilleurs artificiers du championnat, tandis que le second défendra la couronne remportée l’an dernier. Ils seront opposés à Sebastian Herrera (Paris) et Antony Labanca (Bourg), deux autres spécialistes redoutés au-delà de l’arc.
Les quatre tireurs réunis à Bercy
La Ligue Nationale de Basket a officialisé la liste des participants du concours à 3-points. Johnny Berhanemeskel arrive avec un impressionnant 48,6% de réussite, faisant de lui l’un des hommes en forme du championnat. Trevor Hudgins, champion en titre, tourne à 34,9% mais reste capable de séries foudroyantes une fois en rythme.
Ils seront challengés par Sebastian Herrera, à 46,3% avec Paris, et par Antony Labanca, très fiable lui aussi avec 43,9% sous le maillot de Bourg-en-Bresse.
Ils sont prêts à dégainer de loin ! 🔥Voici les 4 tireurs qui s’affronteront lors du 3 Points Shoot Out @ChampionEurope du All Star Game ⭐️
Rendez-vous le 28 décembre à l’Accor Arena pour découvrir qui régnera sur la ligne à 3 points 🎯#AllStarGame #Basketball #BetclicElite pic.twitter.com/8GsRG6gLx4
— All Star Game (@ASGLNB) December 8, 2025
Hudgins en quête d’un doublé
Vainqueur l’an dernier, Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans) tentera de conserver son titre. Sa mécanique rapide et sa capacité à monter en température sur quelques tirs suffisent à faire de lui un candidat crédible, même si ses pourcentages sont en baisse en ce début de saison.
𝗟𝗲 𝗿𝘂𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 🤩
Trevor Hudgins remporte le Champion 3 Points Shoot Out 🔥#ASG2024 pic.twitter.com/Aeyps7eQ6E
— All Star Game (@ASGLNB) December 29, 2024
Berhanemeskel peut viser le coup parfait
Pour Johnny Berhanemeskel (1,88 m, 33 ans), cette présence à Bercy vient récompenser une adresse remarquable depuis le début de l’exercice. Avec 48,6% de réussite, le Manceau apparaît comme l’un des favoris naturels du concours et pourrait viser la victoire dès sa première participation.
Herrera et Labanca, des adversaires sérieux
Sebastian Herrera (1,93 m, 28 ans) et Antony Labanca (1,92 m, 31 ans) – qui tournent à 46,3% et 43,9% derrière l’arc – complètent un plateau particulièrement homogène. Le Parisien comme le joueur de Bourg-en-Bresse disposent d’un tir rapide, propre et stable, capable de faire basculer un concours sur une seule série.
