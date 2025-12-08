Recherche
Betclic Élite

Deux Manceaux au concours à 3-points du All-Star Game LNB : Trevor Hudgins remet son titre en jeu

Betclic ELITE - Le Mans sera doublement représenté au concours à 3-points du All-Star Game LNB 2025, avec Johnny Berhanemeskel et le tenant du titre Trevor Hudgins parmi les quatre tireurs attendus le 28 décembre à Bercy.
|
00h00
Résumé
Écouter
Deux Manceaux au concours à 3-points du All-Star Game LNB : Trevor Hudgins remet son titre en jeu

Johnny Berhanemeskel va se retrouver face à Trevor Hudgins au concours à 3-points du All-Star Game LNB 2025

Crédit photo : FIBA

Le Mans sera sous les projecteurs lors du All-Star Game LNB 2025. Johnny Berhanemeskel et Trevor Hudgins ont été retenus pour participer au traditionnel concours à 3-points. Le premier figure parmi les meilleurs artificiers du championnat, tandis que le second défendra la couronne remportée l’an dernier. Ils seront opposés à Sebastian Herrera (Paris) et Antony Labanca (Bourg), deux autres spécialistes redoutés au-delà de l’arc.

Les quatre tireurs réunis à Bercy

La Ligue Nationale de Basket a officialisé la liste des participants du concours à 3-points. Johnny Berhanemeskel arrive avec un impressionnant 48,6% de réussite, faisant de lui l’un des hommes en forme du championnat. Trevor Hudgins, champion en titre, tourne à 34,9% mais reste capable de séries foudroyantes une fois en rythme.

Ils seront challengés par Sebastian Herrera, à 46,3% avec Paris, et par Antony Labanca, très fiable lui aussi avec 43,9% sous le maillot de Bourg-en-Bresse.

Hudgins en quête d’un doublé

Vainqueur l’an dernier, Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans) tentera de conserver son titre. Sa mécanique rapide et sa capacité à monter en température sur quelques tirs suffisent à faire de lui un candidat crédible, même si ses pourcentages sont en baisse en ce début de saison.

Berhanemeskel peut viser le coup parfait

Pour Johnny Berhanemeskel (1,88 m, 33 ans), cette présence à Bercy vient récompenser une adresse remarquable depuis le début de l’exercice. Avec 48,6% de réussite, le Manceau apparaît comme l’un des favoris naturels du concours et pourrait viser la victoire dès sa première participation.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Johnny Berhanemeskel.jpg
Johnny BERHANEMESKEL
Poste(s): Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 33 ans (30/10/1992)

Nationalités:

logo can.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
13
#27
REB
1,6
#151
PD
1,4
#107

Herrera et Labanca, des adversaires sérieux

Sebastian Herrera (1,93 m, 28 ans) et Antony Labanca (1,92 m, 31 ans) – qui tournent à 46,3% et 43,9% derrière l’arc – complètent un plateau particulièrement homogène. Le Parisien comme le joueur de Bourg-en-Bresse disposent d’un tir rapide, propre et stable, capable de faire basculer un concours sur une seule série.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
supp01
c'est bien de mettre en lumière des soldats de l'ombre comme Herrera et Labanca, par contre y'avait pas d'autres choix que de mettre 2 manceaux ?
Répondre
(1) J'aime
cambouis
La sélection ne devait pas être simple...car il y a un paquet de joueurs adroits à 3 pts
Répondre
(0) J'aime
