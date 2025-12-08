Luwawu-Cabarrot enchaîne, mais Baskonia s’incline sur un buzzer-beater de Kameron Taylor

Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) a livré une nouvelle belle performance offensive ce dimanche en Liga Endesa. L’international français avait déjà brillé vendredi en EuroLeague et a remis ça contre Valence, mais Baskonia s’est finalement incliné au bout du suspense sur un panier décisif de Kameron Taylor. Clément Frisch a également été en vue côté basque, tandis que Neal Sako a débuté pour Valence.

FINAL DE INFARTO EN ESPAÑA🚨 Cuando parecía que Baskonia enviaba el partido a tiempo extra apareció Kameron Taylor con el GAME WINNER para la victoria de visita del Valencia (89-91)🔥 Mira la Liga Endesa en CDO, https://t.co/wMN8M7sJj4 y app CDO+#CDOelCanalDeTodosLosDeportes pic.twitter.com/dAX8usirpW — CANAL CDO (@canal_CDO) December 7, 2025

Les Français en évidence mais Baskonia craque au finish

Si Baskonia a longtemps fait jeu égal avec le leader, il le doit en grande partie à Timothée Luwawu-Cabarrot. L’ailier a compilé 26 points à 8/14 en moins de 24 minutes, tenant l’attaque basque dans les moments chauds. Son impact avait déjà été visible vendredi en EuroLeague, confirmant son excellent état de forme.

Clément Frisch (2,01 m, 23 ans) a lui aussi répondu présent. En 18 minutes, l’ancien intérieur du centre de formation de la SIG Strasbourg a apporté 5 points et 3 rebonds, entrant parfaitement dans la rotation.

De l’autre côté, Neal Sako (2,10 m, 26 ans), titulaire dans la raquette valenciane, n’a pas marqué mais a capté 3 rebonds en 10 minutes dans un match où les intérieurs ont été très sollicités.

Un duel serré jusqu’au bout

Baskonia avait réussi à renverser un mauvais départ, porté par un second quart-temps solide et une adresse extérieure retrouvée. Luwawu-Cabarrot a inscrit trois tirs primés sans échec en première période, permettant aux Basques de virer en tête à la pause.

Mais Valence, emmené par Nate Reuvers (18 points) et Jean Montero (17 points), a repris l’avantage grâce à un 0-9 au retour des vestiaires. La rencontre a ensuite oscillé d’un camp à l’autre, chaque équipe répondant immédiatement aux coups de l’autre.

Un dénouement cruel pour Baskonia

À 4,9 secondes du terme, deux lancers francs de Jean Montero ont donné deux points d’avance aux visiteurs (87-89). Mamadi Diakité a égalisé dans la foulée – sur un service de TLC -, mais Baskonia n’a pas pu forcer la prolongation : Kameron Taylor, connu en France après son passage à Strasbourg, a inscrit le panier de la victoire au buzzer. Un deuxième buzzer-beater sur cette 9e journée de Liga Endesa après celui de Sergio Llull.

Un final amer pour un Baskonia pourtant solide, porté par un TLC de haut-niveau mais puni sur la dernière possession.