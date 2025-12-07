Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Après une semaine difficile à Monaco, Paris passe ses nerfs sur Saint-Quentin

Après deux défaites cette semaine à Monaco, le Paris Basketball a vite réagi. Sous l'impulsion de la doublette Nadir Hifi - Yakuba Ouattara notamment, les Parisiens ont largement dominé une équipe de Saint-Quentin valeureuse mais qui a fini par céder (99-69).
|
00h00
Résumé
Écouter
Après une semaine difficile à Monaco, Paris passe ses nerfs sur Saint-Quentin

Le Paris Basketball retrouve le chemin de la victoire

Crédit photo : Julie Dumélié

Trois jours après la correction reçue en EuroLeague face à l’AS Monaco, qui suivait une élimination en 1/8e de finale de la Coupe de France au même endroit, le Paris Basketball devait impérativement réagir pour se relancer en Betclic ÉLITE. Le baptême du feu du nouvel entraîneur de Saint-Quentin, Éric Bartecheky, s’est soldé par une lourde défaite des Picards en terre parisienne (99-69).

 

 

– Journée 10

36 points dans le premier quart !

Dans un match âprement disputé, les Parisiens ont assuré l’essentiel ce dimanche soir à l’Adidas Arena contre Saint-Quentin. Le Paris Basketball a mis du temps à rentrer dans la partie et à imposer son rythme. Bousculés par des Picards qui ont joué crânement leur chance, les coéquipiers de Jared Rhoden (17 points et 2 rebonds) ont rapidement creusé l’écart dans un premier quart-temps (36-20, 10′) en forme de festival offensif.

Jared RHODEN
Jared RHODEN
17
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
99 69
SQB

Ce qui n’a toutefois pas découragé le SQBB, qui a ensuite grignoté peu à peu son retard. Mieux rentrés dans ce deuxième quart-temps, les hommes d’Éric Bartecheky ont tenu tête à des Parisiens qui ont balbutié leur basket. Portés par un Nick Johnson toujours aussi impactant (14 points et 5 passes décisives), le SQBB est resté en embuscade dans cette première mi-temps. Toujours en tête, le Paris Basketball est rentré aux vestiaires avec 9 longueurs d’avance (48-39, 20′).

Yakuba Ouattara et Nadir Hifi sonnent la révolte 

Si les Picards n’ont jamais lâché dans cette rencontre, les Parisiens eux, ont remis un coup d’accélérateur en toute fin de troisième quart-temps (69-56, 30′). Sous l’impulsion d’un Yakuba Ouattara très efficace (14 points et 3 rebonds), le club de la capitale a fini par faire sauter le verrou saint-quentinois, alors que le score était encore de 67-56 à la 30e minute.

Après un terrible 31-0 encaissé en trois minutes (80-56, 33e), c’est Nick Johnson qui a pris ses responsabilités pour stopper l’hémorragie. Quelques actions fulgurantes du meneur américain de Saint-Quentin qui resteront sans conséquence pour Paris, tant le club champion de France a haussé son niveau de jeu en fin de match pour définitivement se détacher, donnant même au score des proportions un peu injustes pour les Axonais.

Eddie EKIYOR
Eddie EKIYOR
13
PTS
8
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
99 69
SQB

Discret en première mi-temps, Nadir Hifi (16 points, 4 rebonds et 6 passes décisives) a finalement réglé la mire, contribuant lui aussi au large succès des siens ce dimanche soir.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
16
PTS
4
REB
6
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
99 69
SQB

Cette fois, le SQBB n’a pas créé l’exploit à l’Adidas Arena

Avec 5 joueurs à plus de dix points et 99 points inscrits, le Paris Basketball est monté en régime au fur et à mesure de la partie pour s’adjuger une belle victoire à l’Adidas Arena, près d’un mois après sa dernière apparition à domicile en Betclic ÉLITE (le 9 novembre contre Limoges). Une petite revanche, aussi, par rapport à une équipe de Saint-Quentin qui était venue créer la sensation la saison dernière Porte de la Chapelle, la seule à s’y être imposée lors de la phase régulière…

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Après une semaine difficile à Monaco, Paris passe ses nerfs sur Saint-Quentin
Espoirs ELITE
00h00Oscar Wembanyama continue sa montée en puissance : un nouveau record personnel et le tir de la gagne !
ELITE 2
00h00Blois reste dans le sillage du leader orléanais en renversant Poitiers
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg stoppe Nanterre : l’ASVEL seule leader de Betclic ÉLITE
Qualif' Coupe du Monde
00h00[Vidéo] 22 minutes au cœur des Bleus pour le début de la route vers la Coupe du Monde 2027
La Boulangère Wonderligue
00h00La surprise Landerneau s’incruste aux portes du Top 4 avec une nouvelle victoire à domicile
Liga Endesa
00h00[Vidéo] Sergio Llull toujours clutch à 38 ans : un nouveau buzzer-beater pour la légende du Real Madrid !
ELITE 2
00h00Divine Myles arrêté deux mois, Petar Aranitovic prolonge son séjour avec l’Alliance Sport Alsace
Betclic ELITE
00h00Le « basket intense » et « la grinta », secrets de la victoire choletaise face à Limoges
Betclic ELITE
00h00Strasbourg a payé son « début de match honteux » face à l’ASVEL
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Première titularisation et premier double-double pour Maxime Raynaud avec Sacramento, Rudy Gobert et Zaccharie Risacher discrets mais efficaces dans la victoire
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
Tidjane Salaun a marqué 21 points contre Toronto
NBA
00h00Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
LeBron James en maillot jaune des Lakers levant les bras sur le parquet face aux Raptors, lors du match où sa série de 1297 matchs consécutifs à plus de 10 points a pris fin.
NBA
00h00À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
1 / 0