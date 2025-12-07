Après une semaine difficile à Monaco, Paris passe ses nerfs sur Saint-Quentin

Trois jours après la correction reçue en EuroLeague face à l’AS Monaco, qui suivait une élimination en 1/8e de finale de la Coupe de France au même endroit, le Paris Basketball devait impérativement réagir pour se relancer en Betclic ÉLITE. Le baptême du feu du nouvel entraîneur de Saint-Quentin, Éric Bartecheky, s’est soldé par une lourde défaite des Picards en terre parisienne (99-69).

36 points dans le premier quart !

Dans un match âprement disputé, les Parisiens ont assuré l’essentiel ce dimanche soir à l’Adidas Arena contre Saint-Quentin. Le Paris Basketball a mis du temps à rentrer dans la partie et à imposer son rythme. Bousculés par des Picards qui ont joué crânement leur chance, les coéquipiers de Jared Rhoden (17 points et 2 rebonds) ont rapidement creusé l’écart dans un premier quart-temps (36-20, 10′) en forme de festival offensif.

Ce qui n’a toutefois pas découragé le SQBB, qui a ensuite grignoté peu à peu son retard. Mieux rentrés dans ce deuxième quart-temps, les hommes d’Éric Bartecheky ont tenu tête à des Parisiens qui ont balbutié leur basket. Portés par un Nick Johnson toujours aussi impactant (14 points et 5 passes décisives), le SQBB est resté en embuscade dans cette première mi-temps. Toujours en tête, le Paris Basketball est rentré aux vestiaires avec 9 longueurs d’avance (48-39, 20′).

Yakuba Ouattara et Nadir Hifi sonnent la révolte

Si les Picards n’ont jamais lâché dans cette rencontre, les Parisiens eux, ont remis un coup d’accélérateur en toute fin de troisième quart-temps (69-56, 30′). Sous l’impulsion d’un Yakuba Ouattara très efficace (14 points et 3 rebonds), le club de la capitale a fini par faire sauter le verrou saint-quentinois, alors que le score était encore de 67-56 à la 30e minute.

Après un terrible 31-0 encaissé en trois minutes (80-56, 33e), c’est Nick Johnson qui a pris ses responsabilités pour stopper l’hémorragie. Quelques actions fulgurantes du meneur américain de Saint-Quentin qui resteront sans conséquence pour Paris, tant le club champion de France a haussé son niveau de jeu en fin de match pour définitivement se détacher, donnant même au score des proportions un peu injustes pour les Axonais.

Discret en première mi-temps, Nadir Hifi (16 points, 4 rebonds et 6 passes décisives) a finalement réglé la mire, contribuant lui aussi au large succès des siens ce dimanche soir.

Cette fois, le SQBB n’a pas créé l’exploit à l’Adidas Arena

Avec 5 joueurs à plus de dix points et 99 points inscrits, le Paris Basketball est monté en régime au fur et à mesure de la partie pour s’adjuger une belle victoire à l’Adidas Arena, près d’un mois après sa dernière apparition à domicile en Betclic ÉLITE (le 9 novembre contre Limoges). Une petite revanche, aussi, par rapport à une équipe de Saint-Quentin qui était venue créer la sensation la saison dernière Porte de la Chapelle, la seule à s’y être imposée lors de la phase régulière…