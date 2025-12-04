Recherche
EuroLeague

Monaco signe le record offensif historique de l’EuroLeague, avec une troisième victoire cette saison contre Paris

EuroLeague - Monaco a de nouveau dominé Paris ce jeudi soir en EuroLeague, avec un large succès (125-104) deux jours seulement après sa victoire en Coupe de France. La Roca Team établit au passage un record de points en EuroLeague sur un match sans prolongation.
|
00h00
Monaco signe le record offensif historique de l'EuroLeague, avec une troisième victoire cette saison contre Paris

Elie Okobo s’est régalé contre Paris ce jeudi lors de la soirée record en EuroLeague de Monaco

Crédit photo : AS Monaco

Déjà victorieuse du Paris Basketball mardi en Coupe de France, Monaco a remis ça en EuroLeague en s’imposant une nouvelle fois de manière autoritaire (125-104). À Gaston-Médecin, la Roca Team a produit une démonstration offensive rare, portée par des leaders en pleine confiance comme Élie Okobo et Matthew Strazel. Une performance majuscule qui confirme l’excellente dynamique monégasque sur la scène européenne.

Monaco déroule son basket avec une adresse étourdissante

Monaco a démarré la rencontre pied au plancher, avec un premier quart-temps à 35 points qui a immédiatement donné le ton. Le collectif de Vassilis Spanoulis a imposé un rythme que Paris n’a jamais pu suivre, tant l’alternance entre jeu rapide, tir extérieur et circulation de balle était fluide.

Élie Okobo (1,91 m, 28 ans), en état de grâce, a porté l’équipe avec 26 points à 8/10 aux tirs, agrémentés de 8 passes décisives. Matthew Strazel a pris le relais avec 22 points et 7 passes, confirmant sa montée en puissance dans cette saison européenne. L’adresse globale de la Roca Team (15/24 à 3-points) a éteint toute tentative parisienne.

– Journée 14

Un record offensif qui tombe dans le dernier quart-temps

La performance historique s’est matérialisée dans les dernières minutes, lorsque Yoan Makoundou a scellé le record d’un dunk avec la faute, portant Monaco à 125 unités. Jamais une équipe n’avait inscrit autant de points en EuroLeague sur un match sans prolongation.

La dynamique collective n’a jamais faibli : Mike James (16 points et 7 passes), Nikola Mirotic (14 points) ou encore Alpha Diallo (10 points) ont tous contribué à cette démonstration, symbole d’une équipe en pleine confiance et en pleine maîtrise. Moins concerné au mardi au vue de l’écart rapide, Mike James aura passé deux caps statistiques cette saison : les 5 500 points dans la compétition et la quatrième place de son coach Vassilis Spanoulis au classement des passes décisives.

Paris dépassé malgré quelques éclairs individuels

En face, Paris poursuit une série compliquée avec une huitième défaite sur les neuf dernières journées d’EuroLeague. Les Franciliens ont subi le rythme et l’impact de Monaco, malgré les efforts de Justin Robinson (24 points), Jared Rhoden (22 points) et Nadir Hifi (17 points à 6/14 et 3 passes en 22 minutes). L’équipe de Francesco Tabellini se sont contentés de 9 passes décisives… pour 104 points marqués.

Le Paris Basketball n’a jamais réussi à contenir la créativité offensive adverse ni à imposer ses séquences positives assez longtemps pour inquiéter la Roca Team. L’écart s’est creusé progressivement jusqu’à devenir irrattrapable.

Une dynamique très favorable pour la suite de la saison

Avec trois larges victoires consécutives en EuroLeague – +32 chez l’ASVEL (52-84), +36 contre l’Anadolu Efes (102-66), +21 ce jeudi soir -, Monaco remonte dans le haut de tableau avec un bilan de 9 victoires et 5 défaites. La confiance retrouvée, le groupe monte clairement en régime, tant collectivement qu’individuellement, avec déjà trois victoires en trois matches face au rival parisien cette saison.

Pour Paris, l’urgence est désormais de stopper la spirale négative et de retrouver une identité de jeu plus solide avant d’enchainer un calendrier particulièrement dense.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
