Monaco signe le record offensif historique de l’EuroLeague, avec une troisième victoire cette saison contre Paris

Déjà victorieuse du Paris Basketball mardi en Coupe de France, Monaco a remis ça en EuroLeague en s’imposant une nouvelle fois de manière autoritaire (125-104). À Gaston-Médecin, la Roca Team a produit une démonstration offensive rare, portée par des leaders en pleine confiance comme Élie Okobo et Matthew Strazel. Une performance majuscule qui confirme l’excellente dynamique monégasque sur la scène européenne.

Historic W for @ASMonaco_Basket as they set a new club scoring record & the third-highest total in league history! 👏#rivalryseries pic.twitter.com/TTEzH3WAIv — EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025

Monaco déroule son basket avec une adresse étourdissante

Monaco a démarré la rencontre pied au plancher, avec un premier quart-temps à 35 points qui a immédiatement donné le ton. Le collectif de Vassilis Spanoulis a imposé un rythme que Paris n’a jamais pu suivre, tant l’alternance entre jeu rapide, tir extérieur et circulation de balle était fluide.

Élie Okobo (1,91 m, 28 ans), en état de grâce, a porté l’équipe avec 26 points à 8/10 aux tirs, agrémentés de 8 passes décisives. Matthew Strazel a pris le relais avec 22 points et 7 passes, confirmant sa montée en puissance dans cette saison européenne. L’adresse globale de la Roca Team (15/24 à 3-points) a éteint toute tentative parisienne.

Un record offensif qui tombe dans le dernier quart-temps

La performance historique s’est matérialisée dans les dernières minutes, lorsque Yoan Makoundou a scellé le record d’un dunk avec la faute, portant Monaco à 125 unités. Jamais une équipe n’avait inscrit autant de points en EuroLeague sur un match sans prolongation.

La dynamique collective n’a jamais faibli : Mike James (16 points et 7 passes), Nikola Mirotic (14 points) ou encore Alpha Diallo (10 points) ont tous contribué à cette démonstration, symbole d’une équipe en pleine confiance et en pleine maîtrise. Moins concerné au mardi au vue de l’écart rapide, Mike James aura passé deux caps statistiques cette saison : les 5 500 points dans la compétition et la quatrième place de son coach Vassilis Spanoulis au classement des passes décisives.

Student surpasses the teacher: Mike James moves ahead of our head coach Vassilis Spanoulis in all-time EuroLeague assists 👏 pic.twitter.com/66UtlQQI01 — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) December 4, 2025

Paris dépassé malgré quelques éclairs individuels

En face, Paris poursuit une série compliquée avec une huitième défaite sur les neuf dernières journées d’EuroLeague. Les Franciliens ont subi le rythme et l’impact de Monaco, malgré les efforts de Justin Robinson (24 points), Jared Rhoden (22 points) et Nadir Hifi (17 points à 6/14 et 3 passes en 22 minutes). L’équipe de Francesco Tabellini se sont contentés de 9 passes décisives… pour 104 points marqués.

Le Paris Basketball n’a jamais réussi à contenir la créativité offensive adverse ni à imposer ses séquences positives assez longtemps pour inquiéter la Roca Team. L’écart s’est creusé progressivement jusqu’à devenir irrattrapable.

Une dynamique très favorable pour la suite de la saison

Avec trois larges victoires consécutives en EuroLeague – +32 chez l’ASVEL (52-84), +36 contre l’Anadolu Efes (102-66), +21 ce jeudi soir -, Monaco remonte dans le haut de tableau avec un bilan de 9 victoires et 5 défaites. La confiance retrouvée, le groupe monte clairement en régime, tant collectivement qu’individuellement, avec déjà trois victoires en trois matches face au rival parisien cette saison.

Pour Paris, l’urgence est désormais de stopper la spirale négative et de retrouver une identité de jeu plus solide avant d’enchainer un calendrier particulièrement dense.