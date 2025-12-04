Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly

Fin de saison prématurée pour Noa Essengue

C’est le coup de massue sur un début de carrière NBA où il était déjà difficile de trouver du positif. La ligue américaine aura mené la vie dure à Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) pour sa saison rookie. Le poster dunk subi en Summer League dont la photo compromettante a fait le tour des réseaux, l’absence totale de temps de jeu en NBA sur ses deux premiers mois… Et voilà qu’une grave blessure à l’épaule vient lui faire boire le calice jusqu’à la lie. C’est le coach des Chicago Bulls directement qui a annoncé la nouvelle aux journalistes locaux lors d’un point presse. Le n°12 de la dernière Draft va se faire opérer de l’épaule et rater… le reste de la saison 2025/26.

Il y a quelques jours, le coach américain donnait déjà un indice peu encourageant au journaliste français Eliott Caillot, basé à Indianapolis : « Il s’est fait mal à l’épaule hier soir [le 28 novembre] pendant un match. Il a une contusion à l’épaule donc il n’a pas fait le déplacement, ils l’ont gardé à Chicago pour se soigner. » On ne savait pas alors quelle était la gravité de la blessure. C’est finalement grave, puisque cela nécessite une opération. Billy Donovan parle d’un temps de récupération de 6 à 7 mois, qui conduit donc à une fin de saison. Le plan est de s’en occuper maintenant au lieu de faire traîner, et que cela entrave son été 2026 ou le début de saison prochaine.

De toute façon, en tant que deuxième joueur le plus jeune de la ligue, Essengue n’était pas dans les plans du staff cette saison. Les multiples déclarations du coach ou du GM ces dernières semaines étaient claires, tout comme le temps de jeu accordé (6 petites minutes en NBA). Ces derniers voulaient d’abord le voir « s’étoffer physiquement, gagner en force et en endurance » avant tout. Avec une épaule convalescente, reste à voir comment il pourra occuper ses prochaines semaines. C’est en tout cas un gros coup au moral de ce si jeune joueur, qui vit décidément des débuts cauchemars en NBA, et dont il faudra se relever.

Injury Update: Noa Essengue will have shoulder surgery and will miss the remainder of the season, per Billy Donovan. pic.twitter.com/ej2he33HCF — Chicago Bulls (@chicagobulls) December 3, 2025

Blessure musculaire pour Bilal Coulibaly

À cette mauvaise nouvelle est venue s’ajouter une deuxième, à peine une heure plus tard. Un autre jeune français de NBA s’est blessé, en la personne de Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans). Lors du dernier match contre les Sixers, il s’est blessé aux muscles obliques sur une pénétration, mais a tout de même fini le match. Le journaliste insider des Wizards Joshua Robbins parle de « plusieurs semaines d’absence. »

Même si sa durée d’absence sera plus courte qu’Essengue, c’est un nouveau coup dur pour l’ancien des Metropolitans 92 puisque c’est une énième blessure sur les derniers mois. Ischios-jambiers en fin de saison dernière (de 4 à 6 semaines d’absence), le pouce en septembre pendant l’Euro (quasiment 2 mois d’absence après), le mollet en novembre (10 jours d’absence) et maintenant les muscles obliques (plusieurs semaines d’absence). Son corps ne le laisse décidément pas tranquille.

« Ouais c’est relou, parce que franchement je pense vraiment que je peux “leader” ce groupe. Avoir raté ce début de saison, c’était un peu frustrant quand même. Maintenant il faut que je me remette dans le rythme pour aider l’équipe à gagner » expliquait-il à notre micro le 19 novembre. Il a déjà raté quasiment la moitié des matchs de son équipe jusqu’à maintenant, et ce n’est donc que le début. Et sur les matchs qu’il a joués, il n’a pas réussi à trouver son rythme, notamment en attaque (8,8 points de moyenne) avec des mauvais pourcentages (37,4%, dont 26,8% à 3-points).