NM1

Robertson blessé longue durée, Le Havre recherche un pigiste

Avant la reprise de la NM1 ce week-end à Besançon, le STB Le Havre s'est mis en quête d'un nouveau joueur afin de remplacer Jordan Robertson, blessé au genou.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jordan Robertson est blessé au genou

Crédit photo : STB Le Havre

Longtemps injouable avant de se déliter à l’approche de la trêve (quatre défaites de rang, en comptant la Coupe, pour finir), Le Havre ne risque pas de reprendre dans les meilleures conditions ce vendredi à Besançon, qui va retrouver son Palais des Sports pour l’occasion. Le STB sera privé de son troisième meilleur marqueur, Jordan Robertson.

Gêné de longue date par son genou, l’ancien arrière de Loon-Plage a été arrêté et sera éloigné des parquets pendant de longues semaines. La durée de son absence reste à affiner, notamment via la décision de passer par la case opération, ou non. L’Américain doit consulter des chirurgiens la semaine prochaine afin d’être fixé. Quoiqu’il en soit, dans le meilleur scénario, il ne devrait pas rejouer avant le mois de mars.

Par conséquent, Saint-Thomas s’est d’ores et déjà mis en quête d’un pigiste médical. Malgré ses douleurs au genou, Jordan Robertson tournait à 10,5 points à 38%, 2,5 rebonds et 1 passe décisive de moyenne en NM1.

