Robertson blessé longue durée, Le Havre recherche un pigiste

Longtemps injouable avant de se déliter à l’approche de la trêve (quatre défaites de rang, en comptant la Coupe, pour finir), Le Havre ne risque pas de reprendre dans les meilleures conditions ce vendredi à Besançon, qui va retrouver son Palais des Sports pour l’occasion. Le STB sera privé de son troisième meilleur marqueur, Jordan Robertson.

Gêné de longue date par son genou, l’ancien arrière de Loon-Plage a été arrêté et sera éloigné des parquets pendant de longues semaines. La durée de son absence reste à affiner, notamment via la décision de passer par la case opération, ou non. L’Américain doit consulter des chirurgiens la semaine prochaine afin d’être fixé. Quoiqu’il en soit, dans le meilleur scénario, il ne devrait pas rejouer avant le mois de mars.

PROFIL JOUEUR Jordan ROBERTSON Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 29 ans (22/03/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 9 #229 REB 2,3 #360 PD 1 #412

Par conséquent, Saint-Thomas s’est d’ores et déjà mis en quête d’un pigiste médical. Malgré ses douleurs au genou, Jordan Robertson tournait à 10,5 points à 38%, 2,5 rebonds et 1 passe décisive de moyenne en NM1.