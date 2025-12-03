Le lien pour regarder gratuitement Strasbourg – Cholet en Coupe de France à 19h

Après une riche soirée de Coupe de France marquée par les qualifications de Hyères-Toulon, Le Mans et Monaco pour les quarts de finale, la chasse au trophée Robert-Busnel se poursuit ce mercredi.

Au programme, notamment, un choc labellisé Betclic ÉLITE entre la SIG Strasbourg et Cholet Basket, l’une des deux seules équipes ayant réussi à faire tomber le co-leader du championnat cette saison.

Entre-deux à 19h, à suivre sur la chaîne gratuitement sur la chaîne YouTube de la SIG Strasbourg.

Si Strasbourg a déjà éliminé Champagne Basket et Orchies lors de cette édition 2025/26 de la Coupe de France, Cholet Basket fait, en revanche, partie des huit équipes entrant en lice lors des 1/8e de finale.