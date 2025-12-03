Recherche
Coupe de France masculine

Le lien pour regarder gratuitement Strasbourg – Cholet en Coupe de France à 19h

La SIG Strasbourg et Cholet Basket s'affrontent ce mercredi à 19h en 1/8e de finale de la Coupe de France. Le match sera diffusé gratuitement sur YouTube.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le lien pour regarder gratuitement Strasbourg – Cholet en Coupe de France à 19h

La SIG tentera de conserver son invincibilité au Rhénus

Crédit photo : Philippe Gigon / SIG Strasbourg

Après une riche soirée de Coupe de France marquée par les qualifications de Hyères-Toulon, Le Mans et Monaco pour les quarts de finale, la chasse au trophée Robert-Busnel se poursuit ce mercredi.

Au programme, notamment, un choc labellisé Betclic ÉLITE entre la SIG Strasbourg et Cholet Basket, l’une des deux seules équipes ayant réussi à faire tomber le co-leader du championnat cette saison.

LIRE AUSSI

Entre-deux à 19h, à suivre sur la chaîne gratuitement sur la chaîne YouTube de la SIG Strasbourg.

Si Strasbourg a déjà éliminé Champagne Basket et Orchies lors de cette édition 2025/26 de la Coupe de France, Cholet Basket fait, en revanche, partie des huit équipes entrant en lice lors des 1/8e de finale.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
