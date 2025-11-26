Pourquoi la SIG Strasbourg est leader de Betclic ÉLITE à la trêve, malgré le plus mauvais +/- du trio de tête

À voir la SIG Strasbourg en tête du championnat de France, il y a de quoi se retrouver projeté dix ans en arrière, quand l’équipe alsacienne entraînée par Vincent Collet dominait la phase régulière de la Pro A.

Cette fois, la SIG n’est plus un mastodonte : elle est rentrée dans le rang sportif et financier, a connu quelques saisons difficiles, mais vit actuellement une période faste.

Nanterre et l’ASVEL derrière la SIG malgré un meilleur différentiel

Après avoir eu la main heureuse dans son recrutement et parfaitement su tirer profit d’un calendrier globalement abordable, sans oublier un vrai gros coup au Mans, le club bas-rhinois a gagné sept de ses neuf premiers matchs.

Un bilan qu’elle partage avec l’ASVEL et Nanterre, à la différence qu’elle possède le le plus faible différentiel des trois co-leaders (+23, contre +59 pour Nanterre et +114 pour Villeurbanne). Alors pourquoi est-ce elle qui figure à la première place lors de cette première trêve internationale ?

Tout simplement parce que l’article 205.2, relatif à la situation d’égalité entre plusieurs groupements sportifs, s’applique, même si toutes les équipes ne se sont pas affrontées. Ainsi, ce sont les rencontres jouées entre les équipes concernées qui font foi.

La SIG a battu Nanterre plus largement que l’ASVEL…

En l’occurrence, Nanterre a subi ses deux revers de la saison face à la SIG et à l’ASVEL. L’équipe de Julien Mahé prend logiquement la dernière place du trio avec un bilan de 0-2.

De son côté, Strasbourg a battu Nanterre de dix points (84-74) alors que Villeurbanne ne l’a fait « que » de trois points (76-73). Le +10 de la SIG dans ce mini-championnat prime donc sur le panier-average général des Rhodaniens, aussi largement supérieur soit-il.

Le classement du trio de tête Strasbourg, 1v-0d, +10 ASVEL, 1v-0d, +3 Nanterre, 0v-2d

Une chose est sûre : la SIG et l’ASVEL ne seront plus à égalité au terme de la 10e journée, puisque les hommes de Pierric Poupet sont attendus au Rhénus pour la reprise. Mais en attendant, c’est bien Strasbourg qui passe ses vacances avec la meilleure vue. Aussi anecdotique qu’inattendu…