Deuxième double-double d’affilée pour Sylvain Francisco qui dépasse encore les 30 d’évaluation !

Il est désormais dans le Top 3 des meilleurs joueurs d’EuroLeague à l’évaluation (21,1 de moyenne). Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) n’en finit plus d’impressionner sur la scène européenne. Déjà MVP du mois d’octobre en EuroLeague, le meneur dynamiteur n’a pas prévu d’appuyer sur la pédale de frein. Au contraire.

Au sein de l’élite

Après son exceptionnel match à 33 points et 11 passes décisives dans un duel de haute volée contre Théo Maledon et le Real Madrid, Francisco double la mise cinq jours plus tard. Il vient de réaliser un nouveau double-double, cette fois dans une victoire contre Baskonia. La ligne statistique dépasse encore une fois les 30 d’évaluation (32) : 23 points à 8/14 aux tirs, 3 rebonds, 11 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre en 30 minutes.

Le natif de Créteil est en train de banaliser des statistiques rares en EuroLeague. Seulement trois autres joueurs ont réussi des matchs à minimum 20 points et 10 passes décisives cette saison : Mike James, Kendrick Nunn et Codi Miller-McIntyre. Et Francisco est le seul à l’avoir réussi plusieurs fois (3). Cette fois, c’est la deuxième pire défense d’EuroLeague qui a subi sa loi (122,4 de Defensive Rating pour Baskonia).

Duel contre Luwawu-Cabarrot

L’équipe basque a tenu pendant longtemps sur le parquet des Lituaniens, avant de craquer dans un dernier quart-temps perdu 28-13. Un dernier quart-temps pendant lequel Francisco a réussi plus de la moitié de ses passes décisives (6), mettant dans les meilleures conditions ses coéquipiers pour aller chercher la victoire, la première après trois défaites consécutives en EuroLeague. Celle-ci leur permet désormais de pointer en 5e position du classement, à une seule victoire du leader Hapoël Tel-Aviv.

« Le quatrième, je dirais que c’est mon quart-temps. Je sens ce qu’il faut qu’on fasse, ce qu’on doit cibler, et j’arrive à être efficace pour mon équipe. Il y a eu beaucoup de double-écrans au milieu, et je me suis rendu compte que mes coéquipiers étaient souvent ouverts. Donc j’ai fait mon job » a expliqué le principal intéressé au micro de l’EuroLeague TV ce soir. Il a en effet délivré plus de la moitié des passes décisives de son équipe (11/19).

En face, Baskonia a longtemps résisté grâce à un autre tricolore, Timothé Luwawu-Cabarrot, qui termine avec 18 points à 6/13 aux tirs. Un deuxième duel franco-français de haut niveau pour Francisco donc, après celui contre Maledon la semaine dernière. Et un nouveau duel qui montre la bonne forme des internationaux de l’équipe de France en EuroLeague.