Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Deuxième double-double d’affilée pour Sylvain Francisco qui dépasse encore les 30 d’évaluation !

EuroLeague - Sylvain Francisco, qui marche décidément sur l'eau en ce moment, a encore réussi un gros double-double avec 23 points et 11 passes décisives pour guider Kaunas vers sa première victoire depuis deux semaines, contre le Baskonia de Timothé Luwawu-Cabarrot (82-67).
|
00h00
Résumé
Écouter
Deuxième double-double d’affilée pour Sylvain Francisco qui dépasse encore les 30 d’évaluation !

Francisco fait lever la foule de la Zalgiris Arena

Crédit photo : EuroLeague

Il est désormais dans le Top 3 des meilleurs joueurs d’EuroLeague à l’évaluation (21,1 de moyenne). Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) n’en finit plus d’impressionner sur la scène européenne. Déjà MVP du mois d’octobre en EuroLeague, le meneur dynamiteur n’a pas prévu d’appuyer sur la pédale de frein. Au contraire.

– Journée 13

Au sein de l’élite

Après son exceptionnel match à 33 points et 11 passes décisives dans un duel de haute volée contre Théo Maledon et le Real Madrid, Francisco double la mise cinq jours plus tard. Il vient de réaliser un nouveau double-double, cette fois dans une victoire contre Baskonia. La ligne statistique dépasse encore une fois les 30 d’évaluation (32) : 23 points à 8/14 aux tirs, 3 rebonds, 11 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre en 30 minutes.

LIRE AUSSI

Le natif de Créteil est en train de banaliser des statistiques rares en EuroLeague. Seulement trois autres joueurs ont réussi des matchs à minimum 20 points et 10 passes décisives cette saison : Mike James, Kendrick Nunn et Codi Miller-McIntyre. Et Francisco est le seul à l’avoir réussi plusieurs fois (3). Cette fois, c’est la deuxième pire défense d’EuroLeague qui a subi sa loi (122,4 de Defensive Rating pour Baskonia).

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
23
PTS
3
REB
11
PDE
Logo EuroLeague
ZAL
82 67
BAS

Duel contre Luwawu-Cabarrot

L’équipe basque a tenu pendant longtemps sur le parquet des Lituaniens, avant de craquer dans un dernier quart-temps perdu 28-13. Un dernier quart-temps pendant lequel Francisco a réussi plus de la moitié de ses passes décisives (6), mettant dans les meilleures conditions ses coéquipiers pour aller chercher la victoire, la première après trois défaites consécutives en EuroLeague. Celle-ci leur permet désormais de pointer en 5e position du classement, à une seule victoire du leader Hapoël Tel-Aviv.

« Le quatrième, je dirais que c’est mon quart-temps. Je sens ce qu’il faut qu’on fasse, ce qu’on doit cibler, et j’arrive à être efficace pour mon équipe. Il y a eu beaucoup de double-écrans au milieu, et je me suis rendu compte que mes coéquipiers étaient souvent ouverts. Donc j’ai fait mon job » a expliqué le principal intéressé au micro de l’EuroLeague TV ce soir. Il a en effet délivré plus de la moitié des passes décisives de son équipe (11/19).

En face, Baskonia a longtemps résisté grâce à un autre tricolore, Timothé Luwawu-Cabarrot, qui termine avec 18 points à 6/13 aux tirs. Un deuxième duel franco-français de haut niveau pour Francisco donc, après celui contre Maledon la semaine dernière. Et un nouveau duel qui montre la bonne forme des internationaux de l’équipe de France en EuroLeague.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
EuroLeague
00h00Deuxième double-double d’affilée pour Sylvain Francisco qui dépasse encore les 30 d’évaluation !
NM1
00h00Ancien coéquipier de Victor Wembanyama et Alex Sarr, Théo Pichard va rejoindre la NM1
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg veut « conserver cette position de 4ème force du championnat »
WNBA
00h00Les premières mock drafts WNBA pour 2026 sont sorties : une seule Française citée
EuroLeague
00h00Malgré un Derek Willis record, Paris repart frustré de Dubaï (90-89)
ELITE 2
00h00Caen à la recherche d’un poste 5 pendant la trêve : « Les agents nous ont proposé plusieurs joueurs »
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard absent du groupe du Maccabi Tel-Aviv face à Milan
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina forfait pour le déplacement de l’Olympiakos à Belgrade
EuroBasket
00h00Neuf joueurs de l’EuroBasket avec la Finlande face à la France, dont Jantunen, Muurinen et Maxhuni
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
1 / 0