Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague

Théo Maledon a signé son meilleur match de la saison en EuroLeague, ce jeudi soir à la Movistar Arena, pour permettre au Real Madrid de se sortir d’un traquenard XXL contre le Zalgiris Kaunas. Pourtant, l’autre Français de la soirée, Sylvain Francisco, a bien failli tout renverser. Il a livré une prestation exceptionnelle, ponctuée de 33 points et 11 passes décisives pour une évaluation de 37, mais n’a pu empêcher la courte défaite des siens. Retour sur une soirée où les deux internationaux ont illuminé la compétition.

Duel français au sommet : Maledon brille, Francisco en feu

Il fallait un grand Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) pour sortir le Real Madrid d’un match qui lui a échappé à plusieurs reprises. Entré pour dynamiser une attaque madrilène peu en réussite à 3-points (2/9 au final), l’international français a multiplié les initiatives : 25 points à 7/8 à 2-points, 11/11 aux lancers-francs et 5 passes décisives pour 34 d’évaluation en 21 minutes. L’ancien joueur d’OKC a trouvé le bon tempo, notamment dans le dernier quart, dans une rencontre qui a vu le Real inscrire 38 points sur les dix dernières minutes, un record pour le club.

En face, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) a tout simplement sorti le match le plus impressionnant de sa carrière en EuroLeague. Longtemps contenu, il a pris feu en seconde période, où il a inscrit 24 points, avant de conclure avec une feuille de stats surréaliste : 33 points à 7/9 à 3-points et 11 passes décisives pour 37 d’évaluation. Dans le dernier quart-temps, il a multiplié les tirs impossibles, dont trois bombes longue distance dans les 80 dernières secondes.

Même la Movistar Arena s’est levée pour lui lors de sa sortie après sa cinquième faute, preuve de la dimension prise par le meneur français cette saison.

Sylvain Francisco acaba de hacer la quinta falta a 2,5 segundos del final, con 100-99 y tras anotar dos triples seguidos que redondean su PARTIDAZO. Y al sentarse se ha llevado el aplauso del Movistar Arena. Y no es para menos, por mucho que sea jugador del rival del Real Madrid. pic.twitter.com/lHJUAOxKWk — Noelia Gómez Mira (@noeliagomezm) November 20, 2025

Avec Francisco, Zalgiris a failli renverser la table

Une deuxième mi-temps de feu

Mené une grande partie du match, le Zalgiris a totalement changé de visage grâce à Francisco. Dès le retour des vestiaires, le Francilien a accéléré le jeu, multiplié les pick-and-rolls réussis avec Tubelis et Wright, et trouvé les intervalles pour renverser la dynamique. Les Lituaniens ont même compté jusqu’à 7 points d’avance.

Mais le Real, bien que maladroit longue distance, a dominé la peinture (33 tirs à 2-points inscrits, à une unité d’un record du club) et su s’accrocher.

Despite the defeat in Madrid, Sylvain Francisco delivered an impressive performance. 📊 pic.twitter.com/IJMFUxGUFm — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 20, 2025

Un final sous haute tension

À 93-94, le Zalgiris avait même repris les devants après un 2+1 d’Ulanovas. Mais une faute offensive sifflée contre Maodo Lo, suivie de deux techniques contre le joueur et le banc lituanien, ont offert 5 points gratuits au Real.

Un tournant majeur, que Francisco a d’ailleurs commenté après la rencontre : « Nous avons combattu jusqu’au bout, mais je ne pense pas que l’arbitrage a été juste. Perdre comme ça fait très mal, car je pense qu’on aurait dû gagner », a-t-il déclaré.

Le Real s’en remet à ses cadres… et à Maledon

Si Facundo Campazzo a flambé dans le premier quart, il est resté muet jusqu’aux trois dernières minutes, où il a inscrit 8 points cruciaux pour éviter un hold-up parfait du Zalgiris. Sergio Scariolo n’a pas manqué de saluer l’état d’esprit argentin mais aussi la performance globale de ses leaders.

Scariolo encense Francisco et l’effort collectif

Après le match, l’entraîneur italien a également salué la performance exceptionnelle… de l’adversaire, à savoir Francisco : « Incroyable. Il suffit de lui donner la balle, un angle, un tir… et il le met. Ce n’est pas la première fois qu’il fait ça. Il est un très grand joueur », a souligné le coach du Real.

Concernant son équipe : « Mettre 100 points avec seulement deux tirs à 3-points, c’est incroyable. On a gagné ce match à la fin du troisième quart, en restant calmes et en retrouvant notre rythme », a-t-il expliqué.

Une soirée historique pour le spectacle, et un triomphe pour Maledon

Ce match restera comme l’un des plus spectaculaires de la saison, avec 75 points inscrits dans le dernier quart-temps (38-37), soit la deuxième plus grosse marque de l’histoire de l’EuroLeague dans un quatrième quart.

Théo Maledon en sort vainqueur, Sylvain Francisco en ressort héros malgré la défaite. Les deux Français ont livré un duel rare, rappelant au basket français qu’il dispose de talents sur la ligne arrière. Pour enfin mettre fin à ses difficultés sur le poste 1 en équipe de France ?