EuroLeague

Dans le silence de la Movistar Arena, le Real bat le Maccabi et Walter Tavares devient le meilleur rebondeur de l’histoire de l’EuroLeague

EuroLeague - Malgré une Movistar Arena vide pour des raisons de sécurité, le Real Madrid a maîtrisé le Maccabi Tel-Aviv (98-86) grâce à une seconde période étouffante. Un succès historique marqué par le record de Walter Tavares, devenu le meilleur rebondeur de l'histoire de la compétition.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dans le silence de la Movistar Arena, le Real bat le Maccabi et Walter Tavares devient le meilleur rebondeur de l'histoire de l'EuroLeague

Walter Tavares devient le meilleur rebondeur de l’histoire de l’EuroLeague

Crédit photo : EuroLeague

En raison d’un classement « à haut risque » par les autorités espagnoles, le choc de la 21e journée entre le Real Madrid et le Maccabi Tel-Aviv s’est disputé dans une Movistar Arena vide ce jeudi. Malgré cette ambiance glaciale, les hommes de Sergio Scariolo ont dicté leur loi (98-86), portés par un Walter Tavares historique.

– Journée 21

 

La sécurité avant tout : une Movistar Arena verrouillée

C’est une image à laquelle l’EuroLeague ne nous avait plus habitués depuis les heures sombres de la pandémie. Lundi dernier, le couperet est tombé via un communiqué officiel de la Casa Blanca : le duel face au Maccabi Rapyd Tel-Aviv se jouerait à huis clos. La Commission d’État contre la violence, le racisme et la xénophobie a classé la rencontre « à haut risque », poussant le club madrilène à suivre les recommandations de la Police nationale.

Si le Real a assuré le remboursement automatique des places pour ses supporters, le défi était avant tout sportif : comment générer de l’intensité dans un gymnase sonnant creux ?

Le Real passe la seconde en 2e période

Sur le parquet, le silence n’a pas perturbé la marche en avant des Merengues. Si le Maccabi a crânement joué sa chance en première mi-temps,restant dans les roues du Real à la pause (48-47), la seconde période a tourné à la démonstration défensive de la part des Espagnols qui ont marqué 50 points au retour des vestiaires. Sous l’impulsion de Mario Hezonja (16 points) et d’un Facundo Campazzo toujours aussi moteur (15 points), le Real a étouffé les velléités israéliennes de John DiBartolomeo (14 points) et T.J. Leaf (15 points). Au final les joueurs de Sergio Scariolo s’imposent 98 à 86.

Walter Tavares entre dans la légende

L’événement de la soirée reste cependant individuel. En captant 11 rebonds, le géant cap-verdien Walter Tavares est officiellement devenu le meilleur rebondeur de l’histoire de l’EuroLeague, franchissant la barre mythique des 2000 rebonds avec 2 016 prises en carrière. Il dépasse les 2010 rebonds du Lituanien Paulius Jankūnas. Kyle Hines est 3e avec 1855.  Un record célébré dans l’écho d’une salle vide, mais qui assoit un peu plus sa domination sur le continent.

Côté Français : Hoard solide, Malédon gestionnaire

Deux Tricolores foulaient le parquet madrilène ce jeudi soir. Côté vainqueur, Théo Maledon a livré une prestation complète en sortie de banc. En 17 minutes, l’ancien meneur de l’ASVEL a compilé 7 points, capté 2 rebonds précieux et distribué 6 passes décisives, confirmant son importance dans la rotation espagnole.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
7
PTS
2
REB
6
PDE
Logo EuroLeague
REA
98 86
MAC

En face, malgré la défaite, Jaylen Hoard a une nouvelle fois montré son abattage. L’intérieur français termine avec 10 points et 7 passes en 25 minutes, confirmant qu’il est l’un des rares motifs de satisfaction actuelle pour un Maccabi qui s’enfonce avec une troisième défaite consécutive (bilan de 8-13) et une 14e place au classement.

Grâce à ce succès, le troisième consécutif dans la compétition reine, le Real Madrid (13-8) reste solidement ancré dans le haut du tableau (6e) et peut désormais se projeter sur la suite, en espérant retrouver, très vite, la chaleur de son public.

