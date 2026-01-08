Recherche
NBA

All-Star Game 2026 : Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo dominent le premier vote des fans

Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo prennent la tête du premier vote pour le All-Star Game 2026. Victor Wembanyama se glisse dans le Top 5 à l'Ouest tandis que LeBron James surprend par sa 9e position.
|
00h00
Résumé
Écouter
All-Star Game 2026 : Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo dominent le premier vote des fans

Deux franchise players habitués du All Star Game

Crédit photo : © Benny Sieu-Imagn Images

Doncic et Antetokounmpo en tête de leurs conférences respectives

La NBA a dévoilé les premiers résultats du vote des fans pour le All-Star Game 2026, et les premières tendances se dessinent clairement. Luka Doncic s’impose comme le leader incontesté avec 1 249 518 votes, prenant la pole position du classement général.

Un système de vote renouvelé pour 2026

À l’Ouest, le meneur des Dallas Mavericks devance Nikola Jokic (1 128 962 votes) et Stephen Curry (1 031 455 votes). Côté français, Victor Wembanyama parvient déjà à se glisser dans le Top 5 de la Conférence Ouest, confirmant sa popularité grandissante auprès des fans.

Dans la Conférence Est, Giannis Antetokounmpo mène la danse avec 1 192 296 votes. La bataille fait rage chez les guards, avec Tyrese Maxey (1 072 449 votes) et Jalen Brunson (1 040 601 votes) qui occupent les places d’honneur dans le Top 5.

PROFIL JOUEUR
Luka DONCIC
Poste(s): Meneur
Taille: 201 cm
Âge: 26 ans (28/02/1999)
Nationalités:

logo slo.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
33,9
#1
REB
8,1
#32
PD
8,9
#5

Cette année, le processus de sélection des titulaires évolue. Le vote des fans représente 50% de la décision finale, tandis que les joueurs NBA (25%) et un panel de médias (25%) complètent l’équation pour désigner les cinq titulaires par conférence.

Autre changement notable : la sélection se fait désormais sans distinction de postes, abandonnant l’ancien système « 2 guards / 3 frontcourt ». Pour les remplaçants, ce sont les entraîneurs qui auront le dernier mot.

Le calendrier s’annonce serré avec le « 3-for-1 Day » prévu le mardi 30 décembre, où chaque vote comptera triple. La prochaine mise à jour des votes aura lieu le mardi 6 janvier, avant la clôture définitive le 15 janvier à 05h59 (heure française).

LeBron James, habituellement incontournable, surprend par sa 9e position à l’Ouest avec 536 555 voix, soit la 15e place au classement général toutes conférences confondues. Néanmoins, ce premier checkpoint ne reflète qu’une tendance initiale, et un All-Star Game sans le King paraît peu probable compte tenu de ses performances actuelles.

NBA
NBA
Suivre

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
