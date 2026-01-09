Recherche
NM1

Loïs Gendrey rebondit à Chartres, Mathéo Radnic engagé comme pigiste médical

NM1 - Loïs Gendrey va poursuivre sa saison en Nationale 1 à Chartres. Selon L’Echo Républicain, le meneur rejoint le club eurélien, privé de Théo Lefebvre pour cause de blessure. En parallèle, Chartres a également enrôlé Mathéo Radnic comme pigiste médical pour renforcer son secteur arrière.
00h00
Loïs Gendrey rebondit à Chartres, Mathéo Radnic engagé comme pigiste médical

Loïs Gendrey arrive à Chartres après une belle pige à Poissy

Crédit photo : Poissy Basket

Loïs Gendrey n’aura pas tardé à retrouver un point de chute après son départ de Poissy Basket. Auteur d’une pige très remarquée en Nationale 1, le meneur de 25 ans s’est engagé selon L’Écho Républicain avec Chartres, un club en grande difficulté sportive cette saison. Un renfort attendu pour une équipe qui doit composer avec la blessure de Théo Lefebvre et qui tente de se relancer, dès ce vendredi contre Toulouse, après un début d’exercice manqué.

Chartres en quête urgente de solutions à la mène

Relégué d’ELITE 2 à la Nationale 1 masculine à l’issue de la saison dernière, le C’Chartres Basket Masculin vit une saison 2025-2026 très compliquée. Avec 11 défaites en 17 rencontres, le club est en très mauvaise posture pour espérer accrocher une qualification en poule haute.

Dans ce contexte tendu, Chartres a déjà opéré un changement majeur sur le banc en écartant Guillaume Le Pape de son poste d’entraîneur pour confier l’équipe à Franck Le Goff. Sur le plan sportif, la blessure de Theo Lefebvre (1,80 m, 30 ans) est venue fragiliser encore davantage l’organisation du jeu, obligeant les dirigeants à réagir rapidement sur le marché.

Loïs Gendrey, un renfort immédiat pour organiser et scorer

C’est dans ce contexte que Lois Gendrey (1,71 m, 25 ans) a été choisi pour renforcer la mène chartraine. Passé par le centre de formation du SLUC Nancy, puis par les structures de l’AS Monaco Basket et du Paris Basketball, le meneur a rappelé récemment, sous le maillot de Poissy, qu’il restait un joueur capable de peser immédiatement en Nationale 1.

En trois matchs disputés avec le club yvelinois, il tournait à 17,7 points et 5 passes décisives de moyenne, s’imposant comme l’un des scoreurs les plus productifs du championnat sur cette courte période. Un profil complet, capable de créer pour lui-même et pour les autres, dont Chartres espère qu’il apportera stabilité et impact dans une deuxième partie de saison sous pression.

PROFIL JOUEUR
Lois GENDREY
Poste(s): Meneur
Taille: 171 cm
Âge: 25 ans (26/05/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
17,7
#4
REB
2,7
#187
PD
5
#20

Mathéo Radnic engagé comme pigiste médical

En parallèle de l’arrivée de Gendrey, Chartres a également enrôlé Matheo Radnic (1,91 m, 24 ans) en tant que pigiste médical. Arrière/meneur, le frère de Dimitri Radnic a été formé chez lui en Bourgogne avant de poursuivre sa formation au Caen Basket Calvados. Il a véritablement lancé sa carrière professionnelle lors de la saison 2024-2025 avec Feurs, en Nationale 1.

Son arrivée doit permettre de densifier la rotation sur les lignes arrière et de sécuriser la gestion du poste 1-2, dans un effectif déjà mis à rude épreuve par les blessures et les résultats négatifs.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Matheo Radnic.jpg
Matheo RADNIC
Taille: 191 cm
Âge: 24 ans (29/11/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
6,9
#200
REB
2,6
#210
PD
2,1
#126

Un pari fort dans une saison déjà sous tension

Avec les arrivées combinées de Loïs Gendrey et Mathéo Radnic, Chartres tente de se donner les moyens de redresser une trajectoire très compromise pour la course à la poule haute. Dans une Nationale 1 dense et impitoyable, le club joue gros sur cette deuxième partie de saison, avec l’objectif minimum de se maintenir rapidement dans la division.

Pour Loïs Gendrey, ce nouveau défi représente une opportunité claire de confirmer, dans un club huppé, tout ce qu’il a montré récemment. Dans l’Eure-et-Loir, celui qui évoluait en Nationale 2 la saison passée sera attendu immédiatement, ballon en main, pour guider une équipe en quête urgente de repères et de victoires.

Chartres
lulutoutvert
Gendrey vient pour finir la saison ? ou est-ce un pigiste médical ? Ne connaissant pas la blessure (ni sa durée) de Lefebvre.
hugopenier- Modifié
Gendrey pour la saison. C'est Radnic qui est joker médical
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
