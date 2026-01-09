Poissy réagit : après les départs de Gendrey et Bastian, Rémi Dibo arrive pour l’opération maintien

Poissy Basket continue de remodeler son effectif en pleine lutte pour le maintien en Nationale 1. Après avoir acté le départ de Lois Gendrey, auteur d’une pige remarquée, puis celui de Lathaniel Bastian pour raisons personnelles, le club yvelinois a annoncé ce jeudi l’arrivée de Rémi Dibo. Un renfort offensif et expérimenté, attendu pour apporter de la stabilité et de la grinta dans une deuxième partie de saison sous haute tension.

Le départ de Loïs Gendrey, une pige courte mais marquante

Arrivé pour se relancer en Nationale 1, Lois Gendrey (1,71 m, 25 ans) n’aura passé que quelques semaines sous le maillot de Poissy, mais son impact a été immédiat. Passé par le centre de formation du SLUC Nancy, puis par les centres de formation de l’AS Monaco Basket et du Paris Basketball, le meneur de 25 ans avait connu la Betclic ELITE avant de poursuivre sa carrière en Nationale 1 et Nationale 2.

Remis directement dans le bain, Gendrey a assumé un rôle majeur offensivement. En trois rencontres, il a tourné à 17,7 points et 5 passes décisives pour 17 d’évaluation, devenant à la fois le meilleur marqueur et le meilleur passeur de Poissy sur cette période. Des performances individuelles de haut niveau, insuffisantes toutefois pour inverser une dynamique collective très négative.

PROFIL JOUEUR Lois GENDREY Poste(s): Meneur Taille: 171 cm Âge: 25 ans (26/05/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 17,7 #4 REB 2,7 #187 PD 5 #20

Lathaniel Bastian quitte aussi le navire

Comme si le départ de Gendrey ne suffisait pas, Poissy Basket a ensuite annoncé la fin de collaboration avec Lathaniel Bastian (2,00 m, 27 ans). L’intérieur bahaméen a mis un terme à son contrat pour des raisons personnelles, selon le communiqué du club.

Pilier du secteur intérieur, Bastian affichait 10,8 points, 7,5 rebonds et 0,8 contre en 25 minutes de moyenne. Troisième marqueur, meilleur rebondeur et l’un des leaders défensifs de l’effectif, il avait notamment marqué les esprits face à Rennes avec 20 points et 15 rebonds. Son départ laisse un vide important dans la raquette pisciacaise.

PROFIL JOUEUR Lathaniel BASTIAN Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 27 ans (25/05/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 15 #73 REB 8 #31 PD 2 #214

Rémi Dibo arrive pour apporter expérience et impact immédiat

Pour compenser ces pertes successives, Poissy Basket a officialisé ce jeudi la signature de Remi Dibo (2,03 m, 34 ans). À 34 ans, l’ailier fort français arrive avec une solide expérience, marquée notamment par deux saisons de Pro B à Rouen et Évreux.

Depuis le début de la saison, Rémi Dibo évoluait à l’ABBR Berck en Nationale 1, en tant que joker médical. Un passage court mais apprécié, où il a laissé une excellente image, tournant à 9,2 points, 3,6 rebonds et 2,5 passes décisives. Berck aurait aimé le conserver, mais des contraintes budgétaires ont empêché toute prolongation, comme l’avait reconnu le président Bruno Fiolet auprès de La Voix du Nord.

Libéré fin décembre après une dernière prestation solide à Metz (13 points et 7 rebonds en 20 minutes), Dibo était libre de s’engager. Poissy n’a pas tardé à saisir l’opportunité, misant sur son vécu, son agressivité offensive et son état d’esprit pour tenter de se maintenir.

PROFIL JOUEUR Remi DIBO Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 34 ans (23/05/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 9,2 #138 REB 3,6 #129 PD 2,5 #90

Un renfort attendu dans une fin de saison sous pression

Avant-dernier de la poule A, Poissy Basket affiche un bilan de 2 victoires pour 15 défaites, juste devant le Pôle France. Engagé dans une lutte acharnée pour éviter la relégation en Nationale 2, le club espère que l’arrivée de Rémi Dibo apportera à la fois de la stabilité, du scoring et une vraie mentalité de compétiteur.

Après les départs de Loïs Gendrey et Lathaniel Bastian, cette signature apparaît comme une réponse immédiate de Poissy Basket, bien décidé à se battre jusqu’au bout pour son maintien en Nationale 1.