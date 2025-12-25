Déception à Berck : Rémi Dibo ne pourra pas rester, Benoît Mangin également libéré
Alors qu’il faisait l’unanimité à Berck, Rémi Dibo ne sera pas prolongé
Belle surprise de Nationale 1, dans le Top 5 de la Poule B à la trêve, Berck espérait pouvoir travailler dans la continuité avec ses pigistes, notamment Rémi Dibo (9,2 points à 37%, 3,6 rebonds et 2,5 passes décisives).
« On aimerait bien le prolonger, c’est un garçon dans un bon état d’esprit », admettait le président Bruno Fiolet auprès de La Voix du Nord fin octobre. « Et lui ? Ah, il veut rester, il nous a dit que ce serait une énorme déception de ne pas être prolongé mais je ne peux pas faire n’importe quoi. »
Essentiellement des problématiques budgétaires, donc, toujours problématiques à contourner, surtout qu’un deuxième pigiste est venu se greffer à l’équation entre temps : Benoit Mangin, l’ancien capitaine du Portel, qui a rapidement obtenu plus de 20 minutes de moyenne dans la rotation nordiste (5 points à 36% et 3,7 rebonds).
Finalement, après une dernière victoire à Metz vendredi, qui n’a fait que renforcer les regrets autour du cas Dibo (13 points à 4/8 et 7 rebonds en 20 minutes), l’ABBR a dû se résoudre à officialiser l’inéluctable : les deux remplaçants médicaux ne seront plus Berckois en 2026.
« Pendant toute cette période, Rémi et Benoît ont fait preuve d’un professionnalisme exemplaire et d’un état d’esprit irréprochable avec une parfaite intégration au sein de l’équipe », souligne le club.
Leurs départs signifient donc que Jules Durand et Anthony Spinali devraient être en mesure de réintégrer l’effectif de Raphaël Pascual. Une bonne nouvelle, surtout pour le transfuge de Feurs, victime d’une blessure particulièrement regrettable en présaison, avec une fracture du radius subie en amical contre Boulogne-sur-Mer sur une grosse faute adverse, avant de contracter une fracture de fatigue par la suite…
