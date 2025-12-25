Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Déception à Berck : Rémi Dibo ne pourra pas rester, Benoît Mangin également libéré

Belle surprise de NM1, Berck n'a pas réussi à conserver ses pigistes médicaux Rémi Dibo et Benoît Mangin, tous les deux arrivés en fin de contrat le 20 décembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Déception à Berck : Rémi Dibo ne pourra pas rester, Benoît Mangin également libéré

Alors qu’il faisait l’unanimité à Berck, Rémi Dibo ne sera pas prolongé

Crédit photo : ABBR Côte d’Opale Sud NM1

Belle surprise de Nationale 1, dans le Top 5 de la Poule B à la trêve, Berck espérait pouvoir travailler dans la continuité avec ses pigistes, notamment Rémi Dibo (9,2 points à 37%, 3,6 rebonds et 2,5 passes décisives).

« On aimerait bien le prolonger, c’est un garçon dans un bon état d’esprit », admettait le président Bruno Fiolet auprès de La Voix du Nord fin octobre. « Et lui ? Ah, il veut rester, il nous a dit que ce serait une énorme déception de ne pas être prolongé mais je ne peux pas faire n’importe quoi. »

PROFIL JOUEUR
Remi DIBO
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 34 ans (23/05/1991)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
9,2
#138
REB
3,6
#129
PD
2,5
#90

Essentiellement des problématiques budgétaires, donc, toujours problématiques à contourner, surtout qu’un deuxième pigiste est venu se greffer à l’équation entre temps : Benoit Mangin, l’ancien capitaine du Portel, qui a rapidement obtenu plus de 20 minutes de moyenne dans la rotation nordiste (5 points à 36% et 3,7 rebonds).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Benoit Mangin.jpg
Benoit MANGIN
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 37 ans (03/06/1988)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
5
#256
REB
1,6
#279
PD
3,7
#42

Finalement, après une dernière victoire à Metz vendredi, qui n’a fait que renforcer les regrets autour du cas Dibo (13 points à 4/8 et 7 rebonds en 20 minutes), l’ABBR a dû se résoudre à officialiser l’inéluctable : les deux remplaçants médicaux ne seront plus Berckois en 2026.

« Pendant toute cette période, Rémi et Benoît ont fait preuve d’un professionnalisme exemplaire et d’un état d’esprit irréprochable avec une parfaite intégration au sein de l’équipe », souligne le club.

Leurs départs signifient donc que Jules Durand et Anthony Spinali devraient être en mesure de réintégrer l’effectif de Raphaël Pascual. Une bonne nouvelle, surtout pour le transfuge de Feurs, victime d’une blessure particulièrement regrettable en présaison, avec une fracture du radius subie en amical contre Boulogne-sur-Mer sur une grosse faute adverse, avant de contracter une fracture de fatigue par la suite…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NM1
NM1
Suivre
Remi Dibo
Remi Dibo
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
ELITE 2
00h00[Vidéo] 12 points en 81 secondes : la folle fin de match de Tyler Thomas, héros de La Rochelle !
NM1
00h00Déception à Berck : Rémi Dibo ne pourra pas rester, Benoît Mangin également libéré
ELITE 2
00h00« En plus, on jouait Orléans… » : Nicolas Pavrette se montre face à « son » club
ELITE 2
00h00Éternelle déception de l’ÉLITE 2, le doyen Nantes Basket Hermine regarderait-il enfin vers le haut ?
Leaders Cup
00h00Déjà cinq équipes qualifiées pour la Leaders Cup, six prétendants pour les trois derniers billets : le point sur la situation
Gide Noël a battu son record de points en carrière contre Challans mardi
ELITE 2
00h00Avant Noël, Gide Noël s’offre un record en ÉLITE 2
Aaron Towo-Nansi, ici face à Badalone en BCL, attire de nombreux clubs
Betclic ELITE
00h00À 16 ans, Aaron Towo-Nansi affole déjà le marché : Cholet, face aux « offres démesurées », assure qu’il sera toujours là en 2026-2027
Victoria Majekodunmi en 2017 avec les Flammes Carolo
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers mise sur Victoria Majekodunmi pour remplacer Marine Debaut
Fabien Causeur est toujours sans club
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
1 / 0