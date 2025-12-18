Franck Le Goff préféré à Laurent Foirest pour relancer Chartres

Franck Le Goff va bientôt retrouver les bancs. Remercié par Levallois la saison passée, le technicien est sur le point de s’engager avec le C’Chartres Métropole Basket. Un choix fort des dirigeants chartrains, qui ont tranché en faveur de Le Goff plutôt que Laurent Foirest pour tenter d’enrayer une dynamique négative en Nationale 1.

Un changement acté après une nouvelle désillusion

La situation sportive du CCMB s’est encore un peu plus compliquée ces derniers jours. Après l’éviction de Guillaume Le Pape, intervenue dans un contexte déjà délicat, Chartres n’a pas réussi à se relancer sur le terrain. La défaite concédée dans le derby face à Tours a renforcé l’urgence de la situation pour un club désormais bloqué à 6 victoires pour 10 défaites (11e sur 14 de la poule A).

NM1 – Journée 16 Tours 87 Chartres 85

Ce revers a servi de toile de fond à une décision attendue : celle de nommer rapidement un entraîneur principal pour donner un cap clair à l’équipe.

Franck Le Goff, un profil expérimenté pour provoquer un électrochoc

Selon les informations révélées par Alexandre Sanson, la signature de Franck Le Goff à Chartres est imminente. Remercié par Levallois en janvier dernier, le technicien s’apprête donc à retrouver un projet en Nationale 1, avec pour mission prioritaire de stabiliser puis redresser le CCMB qui aura du mal à atteindre la poule A malgré son statut de relégué de la division supérieure et sa nouvelle grande – et belle – salle.

Son nom s’est imposé ces dernières heures face à celui de Laurent Foirest, qui avait pourtant circulé avec insistance pour succéder à Guillaume Le Pape. Les dirigeants chartrains ont finalement opté pour Le Goff, un technicien d’expérience et surtout de caractère perçu comme le profil le plus à même d’apporter une réponse immédiate aux difficultés actuelles.

Un choix stratégique pour sauver la saison

À mi-parcours du championnat, Chartres se retrouve dans une zone inconfortable du classement. L’objectif est désormais clair : retrouver rapidement une dynamique positive afin de sécuriser le maintien et éviter que la saison ne bascule dans une lutte encore plus tendue.

Avec Franck Le Goff, le CCMB espère insuffler un nouvel élan et transformer l’électrochoc institutionnel en résultats concrets sur le parquet, dès les prochaines journées de Nationale 1. Il est toutefois dur de croire qu’il sera déjà en poste d’ici ce vendredi et le dernier match de l’année 2025, contre Tarbes-Lourdes ce vendredi 19 décembre. Ainsi, l’ancien coach de Nanterre devrait débuter sa nouvelle mission pour démarrer l’année 2026.