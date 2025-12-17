Recherche
EuroLeague

L’ASVEL valide sa quatrième victoire de la saison, Monaco passe à côté contre Baskonia

EuroLeague - Destins opposés pour les deux clubs français alignés en EuroLeague ce soir : l'ASVEL a réussi à s'arracher pour réussir un come-back contre le Bayern Munich (score final 76-74), tandis que Monaco n'a jamais été dans le match à Baskonia (76-68) et enchaîne une deuxième défaite d'affilée.
00h00
Thomas Heurtel, héros de la soirée

ASVEL 76-74 Bayern Munich

Elle est là, la quatrième victoire de la saison en EuroLeague pour l’ASVEL, un mois après la troisième ! Les Villeurbannais ont mis fin à leur série de défaites ce mercredi à la LDLC Arena, en battant in-extremis le Bayern Munich, avant-dernier du classement. Devant à la pause mais derrière de 11 points après un mauvais troisième quart-temps, ils étaient pourtant mal embarqués. Mais tous les joueurs et le coach ont souligné en interview d’après-match un « super effort collectif » et une rage de vaincre qui les a poussés vers un 25-12 dans les dix dernières minutes.

– Journée 16

Suffisant pour battre le Bayern, qui a totalement raté sa dernière possession, quelques secondes après que Thomas Heurtel (15 points) ait planté le game-winner, en déséquilibre à 2-points. Meilleur marqueur et auteur de ce tir de la gagne, le meneur ex-international a réussi sa meilleure prestation depuis son retour, et est l’homme du match. La fête était belle à la LDLC Arena qui connaît sa quatrième victoire de la saison. Seul point noir : les sorties sur blessure de Nando de Colo (après avoir dépassé la barre symbolique des 5000 points) à la mi-temps, et de Mbaye Ndiaye en fin de match sur une cheville qui tourne.

Thomas HEURTEL
Thomas HEURTEL
15
PTS
2
REB
2
PDE
ASV
76 74
BAY

En sortie de défaite contre Cholet le week-end dernier et surtout de quatre revers consécutifs en EuroLeague, le moral n’était pourtant pas à la joie chez les Villeurbannais. Mais au moins, l’effectif était cette fois quasiment au complet (à part Edwin Jackson), contrairement au début de saison. Ce sont d’ailleurs les extérieurs, qui faisaient largement défaut à l’équipe ces dernières semaines, qui ont performé ce soir.

Au-delà des 15 points du héros Thomas Heurtel, on compte 14 points de Glynn Watson Jr, et 8 chacun de Nando de Colo avant sa blessure, et de Shaquille Harrison qui a mis un lancer-franc important dans les dix dernières secondes. Le tout sans Mehdy Ngouama, qui a terminé sa pige il y a quelques jours.

« C’est grâce à l’effort des joueurs, tout le crédit leur revient » a apprécié Pierric Poupet au micro de l’EuroLeague TV, comme souvent optimiste concernant son équipe. « J’ai dit que je croyais en mes joueurs et qu’ils croyaient en eux. Après avoir perdu Nando à la mi-temps, on a réussi à se surpasser, et avec le soutien du public on a pu passer devant. Félicitations à mes joueurs, je suis très fier d’eux ce soir… C’est la meilleure réponse qu’ils pouvaient donner à tout le monde. Ils ont prouvé qu’ils avaient l’envie de gagner. »

Baskonia 76-68 Monaco

Développement à venir…

Tom Compayrot
Monaco
Monaco
ASVEL
ASVEL
