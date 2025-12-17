Débuts réussis pour Tyren Johnson en Argentine

Tyren Johnson (2,02 m, 37 ans) n’a pas tardé à se mettre en évidence sous ses nouvelles couleurs. Engagé récemment par Quimsa le club de la ville de Santiago Del Estero, l’intérieur américain a disputé son premier match officiel en Argentine avec une victoire précieuse en déplacement face au leader du championnat Ferro (92-89). Un succès qui permet à Quimsa d’équilibrer son bilan comptable au classement et qui porte clairement la marque de sa nouvelle recrue.

Débuts réussis en Amérique du Sud

Mercredi, pour ses premières minutes en Argentine, Tyren Johnson n’a pas tremblé. L’ancien blésois a fait exploser la défense adverse avec une réussite impressionnante à longue distance. 3e meilleur marqueur de la rencontre, il a largement contribué aux succès des siens avec ses 17 points à 5/6 à 3 points, 8 rebonds, 2 passes et 2 interceptions pour 21 d’évaluation en 33 minutes.

Un premier succès fondateur

Portée par Leandro Lema (22 points) et par un Tyren Johnson déjà très à l’aise dans son nouveau rôle, l’équipe de l’entraîneur Leandro Ramella a su faire la différence dans le money-time pour s’imposer 92-89 face à une formation de Ferro qui n’avait connu qu’une seule fois la défaite. Grace à ce succès de prestige, Quimsa équilibre son bilan à 6 victoires et 6 défaites et pointe à la 13e place de La Liga.

¡GANOOOOOOOOOOOOOOOÓ QUIMSAAAAAAA! 🤩 🔥 Lema 22 puntos y Johnson 17 📸 Férro pic.twitter.com/TuxdHuxrL0 — AA QUIMSA (@AAQuimsa) December 17, 2025

Pour sa grande première en Argentine, Tyren Johnson a donc réalisé un début idéal. Prochain défi dès jeudi, Quimsa jouera face à Gimnasia, 12e au classement (7 victoires pour 7 défaites).