Premier match et premier point en pro pour Swann Penda (Le Mans), le petit frère de Noah

Depuis Orlando, où il vit sa première saison NBA, Noah Penda était connecté devant son écran pour suivre la rencontre européenne du Mans face au Spartak Subotica (76-61) mardi soir.

Pour soutenir ses anciens coéquipiers, qui jouaient leur avenir continental, certainement, mais aussi en espérant une bonne surprise parce que son frère cadet, Swann Penda (17 ans), s’asseyait pour la première fois sur le banc des pros. Et la bonne surprise est arrivée, dès le cœur du deuxième quart-temps, lorsque Guillaume Vizade a fait appel à l’ancien parisien pour suppléer Lucas Dufeal.

La fierté de Noah

Entré avec plein d’agressivité, l’ancien parisien a d’abord contribué à un gros stop défensif sur sa première possession, étouffant Shevon Thompson avant de revenir contester le lay-up d’Uros Banjac au buzzer. Puis, comme Oscar Wembanyama dimanche à Monaco, il est allé chercher son premier point sur la ligne de réparation après une faute provoquée sur un rebond offensif.

« Le premier point en pro pour le frérot : un grand frère fier, voilà ce que je suis », a immédiatement publié Noah Penda sur Instagram.

S’il n’a pas eu peur de prendre le tir ouvert dans le corner que le jeu réclamait, le premier panier attendra. Pas de quoi entamer le bonheur de Swann Penda qui termine avec 1 point et 2 rebonds en 4 minutes de jeu lors d’un match décisif, qui a permis au MSB de décrocher sa qualification pour le play-in.

De gros progrès en Espoirs, et un contrat stagiaire signé

Arrivé l’été dernier au Mans, grâce à la confiance que la famille Penda avait acquis envers l’institution sarthoise suite au traitement de Noah la saison dernière, Swann Penda grandit avec les Espoirs. S’il a encore beaucoup de travail technique à accomplir pour réellement s’établir comme un poste 3, ses prédispositions athlétiques en font un potentiel très intéressant.

Des promesses confirmées par des statistiques en pleine explosion avec les U21 (de 4,2 points et 3,6 rebonds à 9,2 points à 40%, 7,3 rebonds et 2 passes décisives de moyenne). Ce qui lui a notamment permis de parapher un contrat stagiaire pro avec le MSB la semaine dernière.

PROFIL JOUEUR Swann PENDA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 17 ans (12/02/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 9,2 #76 REB 7,3 #13 PD 2 #71

Grasshoff s’est aussi distingué

En conférence de presse, l’entraîneur Guillaume Vizade a souligné le bon apport de ses Espoirs. « J’ai aimé le fait que ce soit une victoire d’équipe, que tout le monde ait participé, les jeunes joueurs y compris », a-t-il glissé au micro du Maine Libre.

Une phrase qui s’adresse aussi à Bastien Grasshoff : membre plus régulier de la rotation des pros, le Marseillais a fêté sa première titularisation en Coupe d’Europe et s’est fendu d’un vrai apport (6 points à 2/3, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 7 d’évaluation en 16 minutes). De son côté, David Simonovic a eu droit à sa première apparition européenne, en disputant les 32 dernières secondes de la rencontre.