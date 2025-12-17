Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Basketball Champions League

Premier match et premier point en pro pour Swann Penda (Le Mans), le petit frère de Noah

Après Oscar Wembanyama (Strasbourg) dimanche à Monaco, un autre "frère de" s'est lancé dans le monde professionnel. Swann Penda a disputé ses premières minutes en Basketball Champions League avec Le Mans, et il a même marqué !
|
00h00
Résumé
Écouter
Premier match et premier point en pro pour Swann Penda (Le Mans), le petit frère de Noah

Fêté par ses coéquipiers, Swann Penda a vécu sa grande première en pro mardi en BCL contre le Spartak Subotica !

Crédit photo : Julie Dumélié / FIBA

Depuis Orlando, où il vit sa première saison NBA, Noah Penda était connecté devant son écran pour suivre la rencontre européenne du Mans face au Spartak Subotica (76-61) mardi soir.

Pour soutenir ses anciens coéquipiers, qui jouaient leur avenir continental, certainement, mais aussi en espérant une bonne surprise parce que son frère cadet, Swann Penda (17 ans), s’asseyait pour la première fois sur le banc des pros. Et la bonne surprise est arrivée, dès le cœur du deuxième quart-temps, lorsque Guillaume Vizade a fait appel à l’ancien parisien pour suppléer Lucas Dufeal.

Les planètes se sont alignées pour Swann Penda mardi soir à Antarès (photo : Julie Dumélié / FIBA)

La fierté de Noah

Entré avec plein d’agressivité, l’ancien parisien a d’abord contribué à un gros stop défensif sur sa première possession, étouffant Shevon Thompson avant de revenir contester le lay-up d’Uros Banjac au buzzer. Puis, comme Oscar Wembanyama dimanche à Monaco, il est allé chercher son premier point sur la ligne de réparation après une faute provoquée sur un rebond offensif.

Signée Julie Dumélié (FIBA), la photo du premier point en pro de Swann Penda

« Le premier point en pro pour le frérot : un grand frère fier, voilà ce que je suis », a immédiatement publié Noah Penda sur Instagram.

L’émotion de Noah Penda devant les premiers pas en pro de son frère, Swann

S’il n’a pas eu peur de prendre le tir ouvert dans le corner que le jeu réclamait, le premier panier attendra. Pas de quoi entamer le bonheur de Swann Penda qui termine avec 1 point et 2 rebonds en 4 minutes de jeu lors d’un match décisif, qui a permis au MSB de décrocher sa qualification pour le play-in.

Swann PENDA
Swann PENDA
1
PTS
2
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
MSB
76 61
SUB

De gros progrès en Espoirs, et un contrat stagiaire signé

Arrivé l’été dernier au Mans, grâce à la confiance que la famille Penda avait acquis envers l’institution sarthoise suite au traitement de Noah la saison dernière, Swann Penda grandit avec les Espoirs. S’il a encore beaucoup de travail technique à accomplir pour réellement s’établir comme un poste 3, ses prédispositions athlétiques en font un potentiel très intéressant.

Des promesses confirmées par des statistiques en pleine explosion avec les U21 (de 4,2 points et 3,6 rebonds à 9,2 points à 40%, 7,3 rebonds et 2 passes décisives de moyenne). Ce qui lui a notamment permis de parapher un contrat stagiaire pro avec le MSB la semaine dernière.

PROFIL JOUEUR
Swann PENDA
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 17 ans (12/02/2008)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
9,2
#76
REB
7,3
#13
PD
2
#71

Grasshoff s’est aussi distingué

En conférence de presse, l’entraîneur Guillaume Vizade a souligné le bon apport de ses Espoirs. « J’ai aimé le fait que ce soit une victoire d’équipe, que tout le monde ait participé, les jeunes joueurs y compris », a-t-il glissé au micro du Maine Libre.

LIRE AUSSI

Une phrase qui s’adresse aussi à Bastien Grasshoff : membre plus régulier de la rotation des pros, le Marseillais a fêté sa première titularisation en Coupe d’Europe et s’est fendu d’un vrai apport (6 points à 2/3, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 7 d’évaluation en 16 minutes). De son côté, David Simonovic a eu droit à sa première apparition européenne, en disputant les 32 dernières secondes de la rencontre.

Bastien GRASSHOFF
Bastien GRASSHOFF
6
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Basketball Champions League
MSB
76 61
SUB
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Le Mans
Le Mans
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Champions League
00h00Chassang, un ancien héros de son titre de 2018 et une colonie d’anciens joueurs LNB sur la route du Mans en BCL
À l’étranger
00h00Après Bourg, Tai Webster rentre au bercail
Basketball Champions League
00h00Premier match et premier point en pro pour Swann Penda (Le Mans), le petit frère de Noah
NM1
00h00Soirée de folie pour la fête des derbys en NM1 : victoires de prestige pour le Pays Salonais et Val de Seine, Tours et Lorient grignotent
NBA
00h00« Un demi-million de dollars pour mes 30 ans, je vais m’en souvenir longtemps ! » : quel anniversaire pour Guerschon Yabusele !
Hugo Besson a relancé le Tofas Bursa en toute fin de match
Basketball Champions League
00h00Hugo Besson et le Tofas Bursa stoppent la folle série de Trapani, après avoir arraché la prolongation
Alpha Kaba débloque son compteur de victoires en CBA
À l’étranger
00h00Alpha Kaba savoure sa première victoire avec Shenzhen
NBA
00h00Les Knicks s’adjugent la NBA Cup, Victor Wembanyama moins impactant et endeuillé
NM1
00h00Le Pôle France valide sa première victoire de la saison, avec des 2009 qui performent
EuroLeague
00h00Cinquième défaite européenne d’affilée pour Paris, la pire de la saison à domicile
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama endeuillé : le pivot français fond en larmes après la finale NBA Cup
NBA
00h00Chris Paul et les Clippers : chronique d’un divorce annoncé
NBA
00h00« Un demi-million de dollars pour mes 30 ans, je vais m’en souvenir longtemps ! » : quel anniversaire pour Guerschon Yabusele !
Nikola Jovic
NBA
00h00Nikola Jovic blessé au coude lors de la défaite du Heat contre Toronto
NBA
00h00La NBA Cup, une « étape pas très importante mais importante quand même » pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Comment regarder la Finale de NBA Cup entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Knicks de Guerschon Yabusele ?
Victor Wembanyama est déjà sorti du banc contre OKC en demi-finale de la NBA Cup
NBA
00h00Victor Wembanyama pourrait débuter sur le banc lors de la finale de la NBA Cup
NBA
00h00Cooper Flagg bat le record de LeBron James et devient le plus jeune joueur NBA à marquer 40 points
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
NBA
00h00Jalen Brunson obtient des voix à l’élection du maire de New York… sans être candidat
1 / 0