Basketball Champions League

Hugo Besson et le Tofas Bursa stoppent la folle série de Trapani, après avoir arraché la prolongation

BCL - Le Tofaş Bursa s'impose 99-93 face à Trapani après prolongation. Les Turcs arrachent la deuxième place du groupe D de BCL grâce à une remontée spectaculaire dans les dernières minutes du temps réglementaire, lancée par Hugo Besson. Trapani, en proie à d'innombrables difficultés en dehors des parquets, perd pour la première fois depuis le 25 octobre, après 10 victoires de suite.
00h00
Hugo Besson et le Tofas Bursa stoppent la folle série de Trapani, après avoir arraché la prolongation

Hugo Besson a relancé le Tofas Bursa en toute fin de match

Crédit photo : FIBA

Trapani était à deux doigts de réaliser une nouvelle performance sur le parquet du Tofaş Bursa. En proie à de nombreuses difficultés hors des parquets, avec un nouveau départ d’un joueur majeur, celui de Jordan Ford, menés pratiquement tout au long de la rencontre, les Siciliens ont pris les commandes en fin de match pour mener 84-74 à moins de trois minutes de la fin du temps réglementaire. Une avance qui semblait suffisante pour décrocher une précieuse victoire à l’extérieur.

– Journée 6
LIRE AUSSI

Hugo Besson lance la remontée spectaculaire de Tofas Bursa, qui force la prolongation

La fin de match a tourné au cauchemar pour les hommes de l’ancien assistant Alex Latini, cette fois qualifié pour cette rencontre. Le Français Hugo Besson, ancien joueur de Varèse, est entré en jeu et a inscrit six points consécutifs pour relancer Tofaş Bursa. Dans le même temps, Trapani a multiplié les erreurs et les balles perdues, ne trouvant plus la voie du panier dans les moments cruciaux.

Alex Perez a égalisé à six secondes de la fin du temps réglementaire. J.D. Notae a eu l’occasion de donner la victoire aux Sharks mais son tir de la gagne n’a pas trouvé la cible, envoyant les deux équipes en prolongation.

Le Tofaş Bursa prend le dessus dans le money-time

Les cinq minutes supplémentaires ont été à l’avantage des Turcs. Malgré un début de prolongation difficile (5-0 pour Tofaş), Matt Hurt a maintenu Trapani dans le match avec une grande action pour revenir à 89-87. Arcidiacono a volé un ballon et trouvé Notae pour un 3-points du comeback à trois minutes de la fin (89-93).

Besson a de nouveau fait parler sa vista en pénétration, avant qu’une perte de balle coûteuse de Cappelletti ne permette au Français de planter un 3-points à 58 secondes du terme pour donner l’avantage définitif à Tofaş. Perez a scellé la victoire turque sur la ligne des lancers-francs après une faute antisportive de Cappelletti.

Hugo BESSON
Hugo BESSON
16
PTS
2
REB
1
PDE
Logo Basketball Champions League
BUR
99 93
TRA

Cette défaite frustrante prive Trapani de la deuxième place du groupe D. Les Sharks terminent troisièmes avec un bilan de 3 victoires et 3 défaites, tandis que Tofaş Bursa décroche la deuxième position derrière La Laguna Tenerife. Notae a été le meilleur marqueur de Trapani avec 27 points, 7 rebonds et 6 passes, tandis que Perez a frôlé le triple-double côté turc avec 22 points, 9 rebonds et 13 passes décisives.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

