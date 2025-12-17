Recherche
À l’étranger

Alpha Kaba savoure sa première victoire avec Shenzhen

Chine - Alpha Kaba a remporté sa première victoire en Chine avec les Shenzhen Leopards, quelques jours seulement après son arrivée en CBA.
00h00
Alpha Kaba savoure sa première victoire avec Shenzhen

Alpha Kaba débloque son compteur de victoires en CBA

Crédit photo : DR

Nouveau joueur des Shenzhen Leopards, Alpha Kaba (2,08 m, 29 ans) a rapidement enchaîné les rencontres en championnat chinois. Après une première sortie compliquée lors de l’ouverture de la saison, l’intérieur franco-guinéen a cette fois goûté au succès avec sa nouvelle équipe, toujours devant son public de la Shenzhen Dayun Arena.

Un premier succès à domicile pour Shenzhen

Battus lors de la première journée par Qingdao (77-89) le 13 décembre, les Shenzhen Leopards ont su rectifier le tir pour leur deuxième rencontre de la saison. Opposés aux Northeast Tigers de Jilin ce lundi, les partenaires d’Alpha Kaba se sont imposés nettement sur le score de 99 à 81.

Dans ce succès, l’intérieur français a apporté sa contribution. En 20 minutes de jeu, le Romorantinais a inscrit 4 points et capté 8 rebonds, confirmant son impact dans le secteur intérieur après un premier match à 8 points et 7 rebonds en 19 minutes.

PROFIL JOUEUR
Alpha KABA
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 29 ans (29/01/1996)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo guinee.jpg
Stats 2024-2025 / EuroLeague
PTS
0,3
#288
REB
0,8
#267
PD
0
#283

Shenzhen à l’équilibre avant un déplacement relevé

Avec ce bilan d’une victoire pour une défaite, Shenzhen pointe actuellement à la 10e place du classement de CBA. De quoi lancer la dynamique après un début de saison encore en rodage pour une équipe largement remaniée.

Le prochain rendez-vous est déjà fixé. Alpha Kaba et les Shenzhen Leopards se déplaceront le 18 décembre sur le parquet des Ningbo Rockets, emmenés notamment par le géant Tacko Fall et l’arrière Frank Jackson, passé par l’ASVEL et Nanterre.

Chine
Chine
Shenzhen
