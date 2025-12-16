Le Pôle France valide sa première victoire de la saison, avec des 2009 qui performent

Le Pôle France tient enfin sa première victoire de la saison en Nationale Masculine 1. Ce vendredi soir, les pensionnaires de l’INSEP se sont imposés sur le parquet de l’Union Rennes Basket 35 (82-88), équipe de milieu de classement, mettant fin à une longue série de 16 défaites consécutives. De quoi récompenser les progrès constants d’un groupe très jeune confronté à l’exigence du troisième échelon national. Les jeunes de François Perronet en étaient déjà passés plus proches ces dernières semaines (-8 à Poissy et contre Rennes, -9 chez Val de Seine), bien loin des défaites de plus de 30 points encaissées en tout début de saison.

Dans une salle bretonne toujours difficile à manœuvrer, les jeunes de l’INSEP ont livré une prestation pleine de maîtrise et de caractère. Surtout à chaque sortie des vestiaires (27-21 dans le premier quart-temps, 23-11 dans le troisième), faisant la différence grâce à leur intensité défensive (12 interceptions et 25 turnovers provoqués), leur jeu de transition et une meilleure efficacité offensive dans les moments clés (58% à 2-points, 31% à 3-points). Face à une équipe rennaise plus expérimentée, le Pôle France a répondu présent physiquement et mentalement. Et ce alors même que des U16 été intégrés à la feuille de match, et ont joué quelques minutes.

Les 2009 au rendez-vous

Les deux prospects nés en 2009 Nathan Soliman et Messi Yangala ont été parmi les grands artisans de ce succès. Le premier a montré sa polyvalence en marquant 14 points, récupérant 6 rebonds, délivrant 6 passes décisives et interceptant 2 ballons. Le second, qui ne tournait qu’à 5 points de moyenne cette saison, a explosé les compteurs avec 17 points, 10 rebonds et 4 passes décisives. De quoi confirmer le potentiel aperçu cet été à l’Euro U16, où il était le 3e meilleur joueur de l’EDF derrière le duo Soliman/Towo-Nansi. Les trois autres membres du cinq majeur, eux nés en 2008, ont aussi dépassé les 12 points : le vice-champion d’Europe U18 Yaël Masdieu-Reynaert, ainsi que Keny Vado et Matthys Mahop.

Au-delà du résultat, ce premier succès représente un tournant psychologique dans la saison pour ces jeunes joueurs âgés pour la plupart de 16 à 18 ans. Il valide les principes de jeu mis en place et renforce la confiance d’un groupe qui découvre, semaine après semaine, les exigences du haut niveau senior. De quoi arriver avec plus de confiance lors des prochaines semaines.