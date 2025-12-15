48 points, un record historique, et pourtant la défaite : la nuit folle de Stephen Curry

Stephen Curry vient de livrer l’une des performances les plus spectaculaires de sa carrière, mais elle restera entachée par une défaite frustrante. Face aux Portland Trail Blazers, le meneur des Golden State Warriors a inscrit 48 points à 16/26 au tir, dont un phénoménal 12/19 à 3-points. Une prestation d’anthologie qui n’a pourtant pas suffi à éviter la défaite 136-131.

Cette performance permet à Curry d’entrer un peu plus dans l’histoire de la NBA. Avec 45 matchs à 40 points ou plus depuis ses 30 ans, il dépasse désormais Michael Jordan et devient le recordman absolu dans cette catégorie. Le Chef égale également le record NBA avec son cinquième match en carrière à 12 paniers à 3-points réussis, soit autant que tous les autres joueurs de l’histoire combinés.

Un duel offensif spectaculaire gâché par une fin de match ratée

Malgré l’explosion offensive de Curry, les Warriors ont buté sur un duo Shaedon Sharpe – Jerami Grant en feu, chacun inscrivant 35 points avec 12 paniers à 3-points combinés. Steve Kerr avait pourtant opté pour un cinq classique avec Quinten Post aux côtés de Draymond Green dans la raquette, et Moses Moody associé à Jimmy Butler sur les ailes.

Le match s’est transformé en véritable concours à 3-points en deuxième mi-temps. Curry avait permis aux Warriors de prendre dix points d’avance en début de quatrième quart-temps (109-99), mais Portland a réagi par un 12-0 orchestré par Jerami Grant. Dans le money time, malgré sa réussite exceptionnelle, Curry a commis deux erreurs cruciales : un tir à 3-points raté malgré la prise à deux, puis une perte de balle décisive à 20 secondes de la fin.

Stephen Curry records his 5th career game with 12 made threes, the most in NBA history. pic.twitter.com/TyWIMsyPzq — Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2025

Des limites collectives toujours criantes pour Golden State

Le retour de Draymond Green, particulièrement à cran avec 8 ballons perdus et une faute technique, n’a pas apporté l’équilibre espéré. Portland s’est appuyé sur une raquette renforcée par le retour de Donovan Clingan et Robert Williams III, qui ont cumulé 14 points, 21 rebonds et 6 passes décisives.

Cette défaite illustre parfaitement les difficultés actuelles des Warriors : Curry se retrouve trop souvent isolé offensivement, aucun autre joueur n’ayant dépassé les 17 points cette nuit. Une situation qui pose la question d’un éventuel renforcement pour offrir une dernière chance de titre au double MVP.