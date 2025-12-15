Recherche
EasyCredit BBL

Après 238 jours sans succès, Hambourg brise enfin la malédiction avec un Zacharie Perrin déterminant !

Allemagne - Après un début de saison cauchemardesque le Veolia Towers Hambourg a enfin renoué avec la victoire. Dimanche, devant une foule en délire, les Towers ont dominé l'Alba Berlin (99-80), un triomphe mené par un excellent Zacharie Perrin et le top-scoreur LJ Thorpe, mettant fin à une disette de 238 jours sans succès.
le jeune intérieur français Zacharie Perrin s’est particulièrement illustré

Crédit photo : Veolia Towers Hamburg / Dennis Fischer

Les supporters du Towers Hambourg attendaient ce moment depuis le début de la saison 2025-2026, et même bien au-delà. Après huit défaites en championnat (Bundesliga) et dix revers en EuroCup, le moral des troupes était au plus bas. Mais la persévérance a payé.

Dimanche, l’Edel-optcs.de Arena, remplie par 7 737 spectateurs, a été le théâtre d’un tournant. Face à l’Alba Berlin, les Towers ont affiché une domination de bout en bout, remportant les quatre quart-temps pour s’imposer sur le score net de 99 à 80.

Ce succès n’est pas seulement le premier de la saison : il marque la fin d’une incroyable série de défaites, leur dernière victoire remontant au 20 avril dernier face au Bayern. C’est donc après 238 jours de disette que l’équipe d’Hambourg a pu enfin célébrer un triomphe.

– Journée 10

Zacharie Perrin, l’étincelle française

Parmi les grands artisans de cette victoire, le jeune intérieur français Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) s’est particulièrement illustré. L’ancien joueur d’Antibes a prouvé qu’il était prêt à prendre ses responsabilités au sein de l’effectif. En seulement 21 minutes passées sur le parquet, il a signé une ligne de statistiques très complète, faisant de lui le deuxième meilleur marqueur de son équipe : 13 points, 4 rebonds et 3 passes décisives.

Sa performance a parfaitement complété celle de son coéquipier, Leonard Thorpe, qui a terminé meilleur scoreur de la rencontre avec 14 points. Le duo a incarné l’agressivité et l’efficacité qui manquaient cruellement aux Towers depuis le début de l’exercice.

Un nouvel élan pour l’avenir ?

Cette première victoire face à un adversaire de taille comme l’Alba Berlin est bien plus que symbolique. Elle offre un bol d’air frais et une bouffée de confiance essentielle pour l’équipe.

Alors que l’EuroCup semble d’ores et déjà compromise, ce succès en championnat permet d’envisager l’avenir en Bundesliga avec un optimisme renouvelé. Reste à savoir si les Veolia Towers seront capables de capitaliser sur cette performance exceptionnelle pour enfin lancer véritablement leur saison et s’éloigner des bas-fonds du classement. Le message, lui, est clair : Hambourg est toujours là.

Prochain rendez-vous le 17 décembre contre les Grecs de l’Aris pour la 11e journée d’EuroCup puis retour en BBL le 21 contre Heidelberg pour la 11e journée également.

