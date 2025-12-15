Le cadeau de Noël idéal pour les coaches : les concepts de jeu de Guillaume Vizade

Guillaume Vizade continue de s’imposer comme l’un des techniciens à la mode du basketball français. Sacré champion d’Europe U20 en 2023 et 2024 avec l’équipe de France, passé par de longues saisons sur le banc de Vichy avant de franchir un cap en Betclic ELITE avec Le Mans en 2024, le coach du Mans a depuis marqué la saison 2024-2025 avec une Leaders Cup remportée, une finale de Coupe de France et une présence en playoffs. Aujourd’hui, Guillaume Vizade transmet sa vision du jeu à travers une formation numérique ambitieuse, conçue pour les entraîneurs et passionnés désireux d’approfondir leur compréhension du basketball moderne.

La formation Concepts de jeu by Guillaume Vizade est disponible à l’achat sur la boutique officielle de la FFBB, en cliquez-ici

Une expertise reconnue en France et à l’international

Depuis plusieurs années, Guillaume Vizade est identifié comme un véritable concepteur de jeu. Son travail sur les sélections jeunes, récompensé par deux titres européens U20 consécutifs, a renforcé sa crédibilité bien au-delà des frontières françaises. En club, son arrivée en Betclic ELITE a confirmé sa capacité à transposer ses principes tactiques au plus haut niveau professionnel.

Cette double expérience, en club et en sélection, nourrit une réflexion globale sur le jeu, ses évolutions et son langage, notamment l’influence croissante des terminologies anglo-saxonnes dans le basketball européen.

Un catalogue numérique en partenariat avec la FFBB

Pour structurer et partager cette expertise, le Pôle Formation de la FFBB s’est associé à Guillaume Vizade ainsi qu’à l’équipe de Process Corporation. Ensemble, ils proposent une formation en ligne intitulée Concepts de jeu by Guillaume Vizade, pensée comme un véritable outil pédagogique.

L’objectif est clair : permettre aux entraîneurs de maîtriser les notions clés du jeu offensif, comprendre les termes utilisés aujourd’hui au plus haut niveau et s’approprier une terminologie de haut niveau, largement inspirée du langage anglais du basketball moderne.

Une formation pensée pour les entraîneurs d’aujourd’hui

À travers ce catalogue numérique, Guillaume Vizade partage sa vision du basketball actuel, fondée sur la lecture du jeu, la structuration offensive et l’intelligence collective. Le contenu se veut accessible mais exigeant, destiné à celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur compréhension tactique et dans la conception de leurs systèmes.

La formation est proposée au tarif de 35 euros TTC. Une fois le paiement validé, un lien sécurisé est envoyé par mail sous 72 heures, donnant accès à l’intégralité des contenus. Cet accès, non cessible, est valable pendant 365 jours à compter de la date d’achat.

Un outil de transmission au service du basket français

Avec cette initiative, Guillaume Vizade s’inscrit pleinement dans une logique de transmission et de formation, en lien direct avec la fédération. Un projet cohérent avec son parcours et son rôle dans le développement du basketball français, aussi bien chez les jeunes qu’au plus haut niveau professionnel.

