Le SCABB se sépare de Thomas Hieu-Courtois après sa pige médicale

Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 30 ans) et le SCABB, c’est terminé. Recruté début novembre par Saint-Chamond pour pallier des absences dans la raquette, l’intérieur français arrive au terme de sa pige médicale après un peu plus d’un mois passé dans la Loire.

Une pige de cinq matchs

Aligné à cinq reprises sous le maillot couramiaud, Thomas Hieu-Courtois a apporté sa présence et son expérience dans un contexte d’effectif diminué. En moyenne, il a compilé 1,8 point, 5 rebonds et 1,8 passe pour 3,8 d’évaluation en 18 minutes de jeu.

Sa meilleure sortie statistique reste une évaluation à 8 lors de la lourde défaite face à Pau-Lacq-Orthez (82-104), le 5 décembre dernier.

Le SCABB salue son état d’esprit

Dans son message de fin de collaboration, le club a tenu à souligner l’investissement et l’attitude du joueur durant cette période courte mais intense :

« Arrivé en renfort médical au début du mois de novembre, le SCABB remercie Thomas Hieu-Courtois pour son engagement et son état d’esprit. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite. »

Après son lourd revers à Vichy vendredi, Saint-Chamond-Andrézieux est 17e au classement (5V/9D) et recevra Quimper (18e) vendredi pour la 15e journée d’ELITE 2 dans un duel ô-combien important dans le bas de tableau.