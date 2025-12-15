Willem Brandwijk d’Aix-Maurienne à la deuxième division allemande

Willem Brandwijk (2,05 m, 30 ans) n’a pas tardé à relancer sa saison 2025-2026. Quelques jours seulement après la fin de son aventure à Aix-Maurienne, l’intérieur néerlandais a signé en Allemagne, au BBC Bayreuth, club de milieu de tableau de la Pro A allemande, actuellement 13e avec 4 victoires pour 8 défaites.

Un nouveau défi au BBC Bayreuth

Le BBC Bayreuth, a misé sur l’expérience de Willem Brandwijk pour renforcer son secteur intérieur. L’ancien savoyard arrive dans un contexte où chaque victoire comptera pour s’éloigner définitivement de la zone dangereuse et viser une deuxième partie de saison plus sereine.

Première sortie face à Giessen

Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, l’international néerlandais était déjà intégré dans la rotation. Face aux Giessen 46ers, Bayreuth s’est incliné 95 à 84, mais le Néerlandais a montré des choses intéressantes. En 27 minutes de jeu, il a compilé 11 points, 3 rebonds et 1 interception, laissant entrevoir une montée en puissance rapide au fil des rencontres.

« Malgré des progrès dans certains domaines, il est clair, après presque un tiers de la saison, que nous avons été fragilisés physiquement depuis la blessure de Taje Kelly, analyse l’entraineur l’entraîneur du BBC Bayreuth, Florian Wedell. Au rebond et en défense dos au panier, nous sommes parmi les derniers du championnat. Nous avons perdu plusieurs matchs, notamment au rebond. Il était évident pour nous que c’était là que nous devions concentrer nos efforts. Avec Willem, nous avons recruté un joueur physique, polyvalent et expérimenté, capable d’évoluer aussi bien au poste d’ailier fort que de pivot. Cela nous offre la flexibilité nécessaire pour jouer avec des formations plus petites et très mobiles, ainsi qu’avec des formations plus grandes, et pour être compétitifs au rebond quelle que soit la configuration.»

Un enchaînement attendu dès le 20 décembre

Le BBC Bayreuth et Willem Brandwijk enchaîneront dès le 20 décembre avec un nouveau rendez-vous face à Tübingen. Une occasion supplémentaire pour l’ancien joueur d’Aix-Maurienne de confirmer son intégration et d’apporter davantage d’impact à sa nouvelle équipe