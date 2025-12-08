Recherche
ELITE 2

Willem Brandwijk quitte Aix-Maurienne

ELITE 2 - Willem Brandwijk et Aix-Maurienne, c’est terminé. L’intérieur néerlandais et le club ont mis fin à leur contrat d’un commun accord.
|
00h00
Willem Brandwijk quitte Aix-Maurienne

C’est officiellement terminé pour Willem Brandwijk à Aix

Crédit photo : Cécile Thomas

Willem Brandwijk (2,05 m, 30 ans) n’est plus un joueur d’Aix-Maurienne. Écarté pendant la trêve, l’international néerlandais a officiellement quitté le club savoyard ce lundi, quelques mois seulement après son arrivée estivale. Un départ d’un « commun accord », qui signifie certainement qu’il a trouvé preneur ailleurs.

Willem Brandwijk compilait 6,7 points, 3,8 rebonds et 1,1 passe décisive pour 6,3 d’évaluation en 17 minutes sur 12 matchs de championnat ELITE 2 cette saison pour sa découverte de la France.

Aix-Maurienne a déjà son remplaçant

Aix-Maurienne n’a pas tardé à réagir pour son remplaçant. Quelques jours avant l’annonce du départ de Willem Brandwijk, le club avait officialisé la signature d’un ancien de la maison : Cheikh Sane.

Un choix assumé pour apporter une présence intérieure immédiatement opérationnelle et familière du contexte savoyard, lui qui a déjà évolué sous les couleurs de l’AMSB. Il a d’ailleurs disputé son 1er match sous les couleurs savoyardes ce week-end (5 rebonds en 16 minutes) lors de la courte défaite au buzzer face à La Rochelle (68-69).

LIRE AUSSI

Évreux dans le viseur

Par ailleurs, AMSB dspose toujours d’un autre joueur sous contrat, mais qui ne rentre plus dans les plans : Donovan Donaldson, qui n’a lui pas trouvé de porte de sortie, contrairement à son ex-coéquipier néerlandais.

17e au classement, Aix-Maurienne, ce déplace à Évreux (19e) le 12 décembre prochain pour un match extrêmement important en bas de tableau pour la 14e journée de championnat.

