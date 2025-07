Willem Brandwijk, un international néerlandais à Aix-Maurienne

Quart-de-finaliste surprise des derniers play-offs de Pro B, Aix-Maurienne a annoncé l’arrivée de l’intérieur néerlandais Willem Brandwijk (2,05 m, 29 ans) en provenance du Spiro Charleroi, en BNXT League.

En recrutant Brandwijk, l’AMSB met la main sur un intérieur expérimenté du haut niveau européen, lui qui jouait la FIBA Europe Cup la saison passée avec le Spirou Basket. Dans la compétition, Brandwijk apportait 8,3 points, 4,3 rebonds et 1,2 passe décisive en 23 minutes de moyenne à son équipe, qui a manqué les playoffs de FEC d’une victoire.

En comptant ses saisons passées avec le Donar Groningen, le néo-savoyard compte même quatre campagnes de FIBA Europe Cup ainsi qu’un statut d’international hollandais. Aux côtés du futur toulonnais Jito Kok, il a participé à plusieurs fenêtres internationales, s’offrant notamment une sortie à 8 points en 11 minutes contre l’Espagne en novembre 2022.

Onzième de BNXT League avec Charleroi, Willem Brandwijk n’a pas non plus décroché les play-offs du championnat local cette saison, mais son rendement était intéressant : 7,6 points à 45% aux tirs, 5,1 rebonds et 1,4 passe décisive en 20 minutes de moyenne. Parmi ses caractéristiques intéressantes, son adresse longue distance : 39,3%, pas mal pour un pivot !

Séduit par son profil, son nouvel entraîneur Julien Cros est très heureux de voir le Néerlandais rejoindre l’équipe. “Willem est un intérieur doté d’un combo taille – mobilité – verticalité rare. C’est un stretch 5, avec une forte adresse à 3 points, la capacité à jouer face au cercle et à attaquer sur sa main droite, ou encore à faire jouer les autres grâce à une excellente qualité de passe. Au-delà de ses qualités pour s’écarter, Willem a aussi un réel impact proche du cercle, que ce soit au sol, avec beaucoup de toucher, ou dans le jeu aérien”, décrit le jeune coach de l’AMSB.

Le technicien de 31 ans apprécie également “sa mobilité ainsi que sa capacité à être dissuasif près du cercle”, qui en font un atout dans le cœur du système en défense. “Les qualités humaines de Willem, ainsi que son expérience (plusieurs saisons avec des participations en coupe d’Europe à son actif), seront un vrai plus pour ce groupe”, conclut Julien Cros.

