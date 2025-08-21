Alexandrine Obouh-Fégué, un retour à la maison pour lancer sa reconversion

Passée par la NCAA, puis par Tenerife en Espagne et la Serie A2 italienne où elle a brillé individuellement, Alexandrine Obouh-Fégué (1,93 m, 28 ans) a choisi de revenir en France pour poursuivre sa carrière sportive tout en préparant sa reconversion. La joueuse a en effet intégré le Mastère Manager des Ressources Humaines au sein du CCI Campus Centre.

Un retour aux sources pour Alexandrine Obouh-Fégué

L’ancienne internationale jeune française va évoluer en Nationale 1 féminine (NF1) avec Le Poinçonnet, club de l’Indre qu’elle connaît bien puisqu’elle est originaire de la région. Si la native de Châteauroux entame une nouvelle étape professionnelle avec ses études supérieures, Alexandrine Obouh-Fégué ne range pas pour autant ses baskets. L’ancienne pensionnaire du Pôle France et du centre de formation de Bourges portera la tunique du Poinçonnet dès cette saison 2025-2026, un renfort de taille pour une équipe qui a fait le choix d’un effectif 100 % français.

Le Poinçonnet mise sur la continuité

Après le départ de l’ailière américaine Lele Grissett, véritable figure du club ces deux dernières saisons, la formation indrienne a axé son recrutement sur la stabilité et la relocalisation. Avec Alexandrine Obouh-Fégué, qui a démarré le basket à l’ACS Buzançais, c’est un profil expérimenté, passé par le haut niveau européen, qui vient renforcer un collectif ambitieux.

« Je suis déterminée à enrichir mes compétences académiques par une expérience de terrain exigeante et inspirante », a expliqué l’ancienne joueuse de Calais sur son projet de reconversion, confirmant sa volonté de mener de front études et sport, comme elle l’a fait en NCAA (à Virginia Tech puis UC San Diego).

Avec ce retour en France pour la sœur de Julien Obouh-Fégué, le Poinçonnet s’assure une recrue de poids pour aborder une nouvelle saison en NF1 où il cherchera à continuer de s’affirmer parmi les solides formations de la division.