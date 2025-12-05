Recherche
EuroLeague

Elie Okobo : 39 d’évaluation, un record personnel et une démonstration face au Paris Basketball

EuroLeague - Elie Okobo a signé la plus grande évaluation de sa carrière en EuroLeague ce jeudi soir. Le Monégasque a porté la Roca Team vers un succès historique contre le Paris Basketball, dans un match où les deux équipes se sont une nouvelle fois livrées à un duel offensif XXL.
00h00
Crédit photo : Miko Missana

Élie Okobo (1,91 m, 28 ans) a illuminé la 14e journée d’EuroLeague. Opposé au Paris Basketball, l’arrière de Monaco a battu son record d’évaluation en carrière dans la compétition, établissant une nouvelle référence statistique dans une soirée où la Roca Team a également signé son plus haut total de points en EuroLeague (125), dans un match sans prolongation. À 28 ans, Okobo apparaît plus mûr, plus propre, plus efficace que jamais sous les ordres de Vassilis Spanoulis.

Elie Okobo, record battu et performance totale

En 26 minutes et 47 secondes, Elie Okobo a livré l’un des matchs les plus complets de sa carrière : 26 points, 4 rebonds, 8 passes décisives, 3 interceptions, une seule balle perdue… et 39 d’évaluation, son nouveau sommet en EuroLeague.

Il a affiché une réussite impeccable : 4/4 à 2 points, 4/6 à 3 points, 6/6 aux lancers francs. Surtout, son +32 de plus/minus donne la mesure de son impact dans une rencontre où Monaco a dominé Paris du début à la fin (125-104).

Une montée en puissance confirmée cette saison

Plus mature, plus fiable, capable d’évoluer sur les postes 1 et 2, Elie Okobo s’est parfaitement glissé dans les principes de jeu de Vassilis Spanoulis. Le Bordelais se montre plus épuré, plus constant, et profite d’un environnement où la responsabilité est partagée, mais la rigueur indispensable.

Cette performance vient dépasser son précédent record avec l’AS Monaco. Il y a un peu plus d’un an, l’international français avait fini à 36 d’évaluation contre l’ASVEL le 21 novembre 2024 (27 points à 9/12, 6 passes), juste après le départ de Sasa Obradović. Mais avant de rejoindre la Roca Team, il avait terminé à 37 d’évaluation avec l’ASVEL dès le 30 octobre 2021 chez le Panathinaïkos (35 points à 13/19, 4 rebonds), une soirée fondatrice qui avait lancé son statut dans la compétition.

Cette fois, il fait encore mieux. Et surtout, il le fait dans une équipe en pleine ascension et dans une EuroLeague où la densité est maximale.

Monaco engrange, Okobo sur le chemin du MVP de la journée

Deux jours après avoir déjà battu Paris en Coupe de France (109-103), Monaco a remis le couvert dans une configuration différente, mais avec la même conclusion. Dans ce match record, Okobo a été le fil conducteur du succès monégasque, largement en tête au classement des plus/minus et maître du tempo dans les moments clés.

Sauf improbable surprise, l’arrière français devrait décrocher le titre de MVP de la 14e journée d’EuroLeague. Toutefois, Okobo n’est pas encore parvenu à faire mieux que son record en carrière : 42 d’évaluation le 23 mai 2018 lors d’une courte défaite de l’Élan béarnais en playoffs sur le parquet de… Monaco. Un mois plus tard, il était drafté en NBA.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
