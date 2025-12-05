Kenny Grant (Le Portel) : « Avec Bryce Wills et le retour de Mike Smith on va faire un pas en avant »

Le Portel, lanterne rouge de Betclic ELITE avant de reprendre la compétition ce vendredi face à Nancy, a tenté de profiter de la trêve pour corriger son début de saison difficile. L’arrivée de Bryce Wills et le retour attendu de Mike Smith doivent permettre de densifier un effectif fragilisé, comme l’a détaillé Kenny Grant dans La Voix du Nord. L’objectif reste inchangé : maintenir l’ESSM malgré l’un des plus petits budgets du championnat.

Le rôle central du retour de Mike Smith

Dans La Voix du Nord, Kenny Grant souligne que l’absence de Michael Smith (1,80 m, 28 ans) pèse lourd sur les résultats. Il indique que « d’une certaine manière, c’est rassurant de voir qu’on n’est pas loin même sans lui », même si l’équipe continue de perdre. Le coach insiste sur l’importance de Smith pour des joueurs comme Tyshaun Crawford (2,15 m, 26 ans), dont la réussite offensive dépend des avantages créés en amont.

Kenny Grant explique que le rendement du pivot n’est plus le même sans son meneur, et qu’il doit lui-même trouver des solutions pour mieux l’utiliser dans ces moments-là. Il estime toutefois que l’arrivée de Bryce Wills pourrait aider à créer davantage de menaces vers le cercle.

Bryce Wills, un profil polyvalent et physique

Toujours dans La Voix du Nord, Kenny Grant décrit le nouvel arrivé Bryce Wills (1,98 m, 25 ans) comme un arrière polyvalent, capable de défendre sur plusieurs postes et d’apporter une dimension physique essentielle à l’ESSM. Le coach rappelle que « c’est une personne qui rentre dans le moule de ce qu’on attend d’un joueur du Portel, un vrai combattant qui plonge sur tous les ballons ».

Il précise que Wills peut aussi tenir la mène, même si ce sera un basket plus moderne, moins axé sur l’organisation pure. Le joueur, qui a connu une saison blanche après avoir été proche des JO en 3×3 avec Team USA, voit également au Portel une opportunité de se montrer en Europe. A condition d’être qualifié.

Un défi économique permanent pour Kenny Grant

Dans un autre entretien, avec L’Est Républicain cette fois, l’ancien shooteur du SLUC Nancy revient sur le contexte particulièrement contraint du club. Il rappelle qu’il savait parfaitement où il mettait les pieds en signant à l’ESSM pour trois saisons et ajoute que le budget actualisé place l’équipe « au niveau de la huitième masse salariale de Pro B ».

Malgré cela, il affirme qu’il se concentre sur la progression du groupe et veut que l’équipe soit nettement meilleure en février et mars. Conscient de la précarité du métier, il confie que « le challenge [lui] plaît » et qu’il profite pleinement d’être coach en Betclic ELITE.

Un match crucial face à Nancy pour relancer la saison

Seizième sur seize avec une seule victoire en neuf journées, Le Portel reçoit ce vendredi Nancy, neuvième avec quatre succès. Au Chaudron, l’ESSM devra confirmer les signaux positifs évoqués par son coach et tenter de relancer une saison déjà sous pression.