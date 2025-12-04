Un 0-17 dans le final : encore raté pour l’ASVEL, proche de l’exploit chez le leader de l’EuroLeague…

Plus les matchs passent, et plus l’ASVEL se rapproche d’une année complète sans victoire à l’extérieur en EuroLeague. Pour cause, il faut remonter jusqu’au premier déplacement de 2025, le 10 janvier, pour trouver trace d’un voyage victorieux pour les Villeurbannais (face à l’Anadolu Efes Istanbul).

Depuis, l’équipe de Pierric Poupet a enchaîné 14 défaites consécutives sur la route… Et si elle fait souvent à peine illusion, elle peut parfois avoir bien plus de regrets, comme ce jeudi à Sofia face à l’Hapoël Tel-Aviv (87-80).

+11 à 6 minutes de la fin…

À six minutes de la fin, l’esprit et les jambes peut-être rafraîchies par la pause bienvenue le week-end dans le calendrier, l’ASVEL entrevoyait son plus gros coup de la saison, à +11 dans l’antre du co-leader (66-77). Nando De Colo venait alors de planter son 20e point de la soirée, poursuivant sa fantastique saison (+16 en 27 minutes à titre personnel) et un fantastique 47-21 (depuis 45-30) leur permettait alors de rêver d’un exploit.

Sauf qu’une série en a chassé une autre… Menée par Antonio Blakeney, auteur de 10 de ses 16 points dans le money-time, la rébellion de l’Hapoël Tel-Aviv fut impitoyable : un terrible 17-0 (jusqu’à 83-77), devenu 21-3 au final, pour s’emparer seul provisoirement de la tête de l’EuroLeague (10v-4d). Et laisser l’ASVEL face à une nouvelle occasion manquée…

« On a connu des hauts et des bas », relate Pierric Poupet au micro d’EuroLeague TV. « On n’a pas su trouver la solution quand ils se sont mis à switcher sur tout à la fin. On sait que c’est quelque chose qu’il faut que l’on améliore. Il y a plein de choses qui pourraient expliquer notre défaite mais on dira juste qu’ils étaient meilleurs que nous. Il faut continuer à se battre et à travailler pour pouvoir gagner des matchs comme ça. »