Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »

Les deux meilleures performances d’un rookie français cette saison en NBA ? Elles sont détenues par Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans). Déjà largement au-dessus des autres avec son match à 19 points il y a quelques jours, le pivot géant a fait encore mieux cette nuit, avec une performance qui le place même avec l’élite des rookies de cette cuvée. Ce qui est remarquable pour un joueur sélectionné en… 42e position de la Draft.

Depuis la blessure de Domantas Sabonis, le Français a sa chance aux Kings. Mais mieux que ça, il est en train de s’imposer comme l’intérieur n°1 dans la rotation. Cette nuit sur le parquet des Houston Rockets, il a fait un excellent usage de ses 32 minutes sur le parquet, explosant son record personnel.

« L’insérer dans le cinq majeur ? J’y pense très fort »

25 points à 10/15 aux tirs (dont 2/2 à 3-points), 6 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre pour 1 seul turnover et 0 faute. Voilà la ligne statistique géante de Raynaud, de loin sa meilleure en NBA, et la meilleure pour un rookie français cette saison. Après avoir démarré le match sur le banc, il a pris le pas sur les autres intérieurs disponibles Drew Eubanks (10 minutes) et Precious Achiuwa (19 minutes). C’est déjà le troisième match que cela arrive, preuve que quelque chose est en train de se passer.

« L’insérer dans le cinq majeur ? J’y pense très fort. J’y ai déjà pensé ce soir, mais j’ai préféré y aller avec Drew [Eubanks], pour qu’il trouve son rôle. Ça serait en demander beaucoup à Maxime, mais je le considère à l’avenir » a révélé son coach Doug Christie après la rencontre en conférence de presse. Un nouveau signe encourageant après la révélation par les dirigeants qu’il était l’un des trois joueurs intouchable de la franchise californienne. Actuellement 14e de l’Ouest avec 8 victoire sur leurs 10 derniers matchs, les Kings n’ont pas grand chose à perdre à tenter ce genre de pari.

Un équilibre reste à trouver. Parce que s’il performe en attaque (17,7 points de moyenne sur ses trois derniers matchs), Raynaud n’est pas non plus une valeur sûre en défense. La preuve en est ce soir avec la défaite de 26 points (95-121), son plus-minus (-18), et les gros matchs de ses vis-à-vis Alperen Sengun (28 points, 10 rebonds) et Steven Adams (11 points, 8 rebonds en 18 minutes).

Encore une marge de progression

C’est d’ailleurs pour cela que son coach ne semble toujours pas satisfait devant la presse, pointant les choses à améliorer : « C’est un bon test pour lui d’affronter Sengun, Adams et ces gars-là. C’est comme ça qu’il va comprendre les différents aspects du jeu : comment les défendre en transition par exemple, aller sur eux le plus haut possible, leur rentrer dedans et les bousculer pour les ralentir, les fatiguer… Maintenant, il commence à comprendre pourquoi travailler son endurance et sa force sont importants. »

Mais l’avenir est très encourageant. Raynaud se fait déjà sa place après à peine 20 matchs en NBA, et aura tout le temps de progresser. « Il a fait des très bonnes choses… Il a la capacité de faire tellement de choses sur un parquet, c’est bon signe pour la suite. Il est grand, communique bien. Avec plus de temps et d’opportunités, on comprend qu’il deviendra un bon professionnel à l’avenir. » Avec son intelligence et son éthique de travail, l’ancien de Stanford a tous les outils pour y arriver. Le chemin est tout tracé.