Le lien pour regarder gratuitement Tours – Chalon en Coupe de France

Le dernier match de Coupe de France de la semaine a lieu ce mercredi 3 décembre à 20h. Il s’agit d’un nouveau huitième de finale, entre un pensionnaire de Betclic ÉLITE et un autre de deux divisions inférieures, en NM1. En ce retour de trêve internationale, Chalon devra éviter le piège de Tours, et ne pas reproduire le scénario de la JDA Dijon hier, éliminée par Hyères-Toulon. Même Le Mans s’en est sorti de justesse en prolongations contre La Rochelle, preuve que les clubs des divisions inférieures ont les dents longues, grâce au handicap de points qui leur est bénéficiaire. D’autant plus que cette fois, le Tours Métropole Basket n’aura pas 7 mais bien 14 points d’avance.

Le petit poucet contre une écurie européenne

C’est donc Tours qui accueille et qui diffuse la rencontre en direct sur sa chaîne Youtube. Le club actuellement 7e de la poule haute de NM1 ne se met « aucune pression », puisque « le gros du parcours a été fait. », comme l’explique l’entraîneur tourangeau Moatassim Rhennam à France Bleu. Ils ont en effet sorti trois équipes d’ÉLITE 2 consécutives : Évreux, Caen et Nantes. De son côté, l’Élan Chalon effectue son entrée en lice dans cette compétition qu’ils ont remporté deux fois en 2011 et 2012. Le premier rendez-vous d’un mois de décembre chargé pour l’Élan, avec notamment deux matchs de BCL contre l’ALBA Berlin et Nymburk. Lionel Gaudoux et Jeremiah Hill sont d’ailleurs préservés ce soir afin de préparer la suite.

Les tourangeaux arrivent donc face à un adversaire encore supérieur avec le statut de petit poucet de la Coupe, qui n’a plus rien à perdre. Chalon est en effet une équipe « surdimensionnée » par rapport au TMB, selon les propres mots du coach. Toute défaite sera considérée comme logique, et une qualification relèverait de l’exploit. Rendez-vous à 20h à la Halle Monconseil de Tours, ou en direct sur Youtube ici :