Sean Armand devrait bien pouvoir rejouer avec Le Portel, flou autour de Bryce Wills

De l’aveu même de Kenny Grant, c’est « une bonne nouvelle ». Victime d’une entorse à la cheville lors de son tout premier match avec Le Portel, un déprimant -61 à la maison en Coupe de France, Sean Armand devrait pouvoir rejouer avant la fin de son aventure stelliste, programmée le 20 décembre.

Armand, encore deux matchs avant la fin de contrat

L’ancien scoreur de l’Élan Chalon est officiellement incertain pour la réception de Nancy, mais la tendance est optimiste quant à sa présence sur le parquet du Chaudron. S’il ne l’est pas, il lui resterait alors une rencontre pour se rétablir, avec un déplacement à Paris la semaine prochaine.

PROFIL JOUEUR Sean ARMAND Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 34 ans (26/08/1991) Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 4 #479 REB 1 #519 PD 6 #30

Ce qui constitue effectivement une bonne nouvelle pour l’ESSM puisqu’il était légitime de se demander si le pigiste de Michael Smith serait apte avant le terme de son contrat.

Bryce Wills, transfert bloqué par la G-League ?

En revanche, le nouveau venu Bryce Wills sera peut-être en civil. Kenny Grant évoque « une situation incertaine en raison d’un problème de transfert actuellement bloqué par la ligue américaine ».

En clair, l’international américain de 3×3 attend peut-être sa lettre de sortie en G-League, lui qui a démarré la saison avec Grand Rapids. L’historique des transactions de G-League indique qu’il a pourtant été officiellement libéré de ses obligations avec le Gold le 30 novembre.