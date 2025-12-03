Une victoire retirée pour Aix-Maurienne, match gagné sur tapis vert pour Quimper ? Premières réponses ce jeudi

Alors qu’il a fêté ses 83 ans ce mardi, en faisant sûrement l’acteur le plus âgé du petit monde du basket français, Jean-Paul Genon se rendra à Paris jeudi afin de défendre les intérêts du club qu’il a fondé en 1969, Aix-Maurienne.

Audience devant la CJDR de la LNB

Aux côtés de Yannis Bourgeon, responsable commercial, le directeur général délégué d’AMSB répondra à la convocation de la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la Ligue Nationale de Basket dans « l’affaire Demahis-Ballou ».

Le 11 novembre dernier, alors tout juste arrivé en Savoie, le meneur prêté par Blois avait participé à un match en retard du côté de Quimper, gagné sur le fil par Aix-Maurienne (89-95). Problème, cette rencontre appartenait à la 3e journée d’ÉLITE 2, à laquelle il avait déjà participé avec l’ADA, ce qui est clairement interdit par l’article 218 du règlement de la LNB.

Si Aix-Maurienne pourrait se défendre en s’appuyant sur le manque d’information de la LNB, qui ne l’a pas alerté en amont de l’éventualité de cette situation, le club savoyard devrait, sauf surprise, perdre le bénéfice de sa victoire, si l’infraction est constatée, ce qui ne risque pas d’être trop difficile…

Un appel semble inévitable

Reste une interrogation majeure : Quimper récupèrera-t-il le succès sur tapis vert ? Le seul cas comparable dans l’histoire de la LNB tend à suggérer que non. En 2015, en première instance, la CJDR avait donné match gagné à Cholet, malgré sa défaite contre Limoges, suite à la présence de Mickaël Gelabale sur le parquet, lors d’une journée qu’il avait déjà joué précédemment avec la SIG Strasbourg. Mais la chambre d’appel de la FFBB avait ensuite partiellement réformé la décision, n’attribuant la victoire à aucun des deux clubs.

Alors que tout devrait donc se jouer en deuxième instance, les Béliers de Quimper n’enverront aucun représentant à Paris ce jeudi, se contentant d’assister à l’audience en visio.