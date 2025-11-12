« L’affaire » Demahis-Ballou et la jurisprudence Gelabale : Aix-Maurienne va-t-il perdre sa victoire à Quimper ?

C’était bien la peine de se presser autant pour récupérer Lucas Demahis-Ballou, officiellement prêté au cours du week-end par Blois à Aix-Maurienne… « L’adaptation est assez folle pour lui », racontait l’entraîneur Julien Cros, avec le sourire, en conférence de presse mardi soir, quand aucune ombre ne planait encore sur la victoire savoyarde à Quimper (95-89).

« Il a joué avec Blois vendredi soir à l’ASA dans le match très long que l’on connaît, il est arrivé à Aix-les-Bains samedi, il fait la connaissance de ses coéquipiers dimanche lors de l’entraînement, il prend le bus dans la foulée avec des mecs qu’il vient de rencontrer pour partir quatre jours avec un nouveau groupe. » Surtout pour un road-trip mouvementé, avec un voyage en bus long de 16 heures (départ dimanche à 22h d’Aix-les-Bains, crevaison à 6h vers Nantes qui a entraîné un arrêt de 3 heures, arrivée vers 14h à Quimper).

Une violation claire de l’article 218 du règlement

Une galère sans nom qui n’a pourtant pas empêché Aix-Maurienne de remporter un match échevelé à Quimper, une victoire alors libératrice, après quatre défaites d’affilée, comme le montraient les diverses réactions des joueurs : Sean Smith sautant comme un cabri sur le parquet, Corentin Falcoz exultant après son record en carrière (26 points), etc.

Sauf que Lucas Demahis-Ballou a joué (8 points à 1/7 et 2 passes décisives en 15 minutes), et que c’est bien là que réside tout le nœud du problème… L’article 218 du règlement de la LNB stipule « qu’un joueur ne peut pas participer à une même journée de championnat pour deux équipes différentes évoluant au sein de la même division. »

Or, ce match appartient à la 3e journée d’ÉLITE 2 et avait été reporté, avec l’accord d’AMSB, en raison des travaux de la nouvelle salle quimpéroise, alors en phase d’achèvement. Et Lucas Demahis-Ballou avait déjà participé à la 3e journée le 30 septembre dernier, sous les couleurs de Blois, contre Vichy (6 points en 14 minutes). Ce qui constitue une violation claire du règlement.

La LNB va ouvrir un dossier disciplinaire

Par ignorance de la situation lors de la rencontre, les Béliers de Kemper n’ont pas signalé l’anomalie sur la feuille de match ni émis une réserve auprès du commissaire. En conférence de presse, l’entraîneur Thibault Wolicki n’a fait aucune allusion au sujet. Mais après avoir obtenu une confirmation de la FFBB, Quimper indique avoir déposé une demande de recours auprès de la LNB ce mercredi matin.

Selon nos informations, la ligue a décidé dans la journée d’ouvrir un dossier disciplinaire à l’encontre d’Aix-Maurienne, qui devra donc envoyer ses explications au service juridique de la LNB.

Du côté d’AMSB, dans l’attente de recevoir le courrier officiel, c’est une position d’expectative qui prime sur le sujet. « Pour l’instant, le match est gagné sportivement et on se défendra le cas échéant », fait-on savoir en interne au sein du club. Même si nul n’est censé ignorer la loi, AMSB risque de faire valoir l’ambiguïté de la situation de sa recrue : le club savoyard a obtenu la confirmation auprès de la LNB de la qualification de Demahis-Ballou pour le reste de la saison ce week-end, alors qu’il était clair que l’objectif de la procédure d’urgence était de pouvoir disposer de ses services à Quimper. Sauf que la commission qui étudie les demandes de qualification ne contrôle que les aspects contractuels et financiers du contrat, pas la participation spécifique à une rencontre qui incombe ensuite au club.

« Au sein de l’équipe, on se concentre sur ce qu’on peut maîtriser », indique le coach, Julien Cros, ce mercredi matin, sur la route vers Caen pour un nouveau déplacement ce jeudi (où Demahis-Ballou pourra jouer sans restriction !). « Notamment sur le fait de l’avoir emporté à l’extérieur sur un match bascule en montrant beaucoup de cœur et en faisant un gros match collectif. Maintenant, on veut bien récupérer et préparer « l’entrainement » de ce soir qui va servir de décrassage et de préparation de nos choix tactiques face à Caen. »

Un précédent, il y a 10 ans…

Contactée, la Ligue Nationale de Basket ne peut évidemment pas s’exprimer sur le fond du dossier. L’éventail des sanctions à l’égard d’Aix-Maurienne pourrait aller d’un simple avertissement à la perte de plusieurs rencontres par pénalité. Mais un précédent existe, celui de Mickaël Gelabale, et il risque d’insatisfaire les deux parties…

En 2014/15, l’international français s’était engagé avec Limoges le 5 janvier, après la fin de son contrat d’un mois avec Strasbourg. Et il avait ensuite affronté Cholet Basket avec le CSP, lors d’un match en retard de la 16e journée de Pro A, à laquelle il avait déjà participé avec la SIG (victoire contre Boulogne-sur-Mer).

Victoire retirée, mais pas attribuée à l’adversaire ?

Le 10 janvier 2015, Mickael Gelabale avait marqué 2 points en 12 minutes contre son club formateur et Limoges l’avait emporté 83-76 à Beaublanc, sans que CB, ignorant le règlement, ne trouve rien à y redire. Deux semaines plus tard, le Président de la Commission Sportive de la LNB avait toutefois informé le Président de la Commission Juridique et de Discipline de la Ligue d’un manquement au règlement par le Limoges CSP.

Plaidant « l’erreur partagée », avec une inadvertance commune entre la LNB et le club, le Cercle Saint-Pierre n’avait toutefois pas obtenu gain de cause devant la CJDR, perdant le gain de sa victoire sportive, attribué à Cholet Basket en première instance. Une décision partiellement réformée en appel, par la FFBB, qui avait retiré à Limoges sa victoire, sans toutefois l’attribuer à CB. Dix ans après, la jurisprudence Gelabale peut-elle s’appliquer de la même façon ? Si le classement officiel certifie, à date, de la victoire d’Aix-Maurienne, ce quatrième succès semble pourtant en grand sursis et la procédure s’annonce (très) longue…