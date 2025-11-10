Recherche
ELITE 2

Officiel : Blois prête Demahis-Ballou, le départ de Donaldson pas encore officialisé à Aix-Maurienne

ELITE 2 - Le club blésois a officialisé le prêt de Lucas Demahis-Ballou à Aix-Maurienne, où le jeune meneur devrait trouver davantage de temps de jeu et poursuivre son développement. L’AMSB devrait pour sa part se séparer de Donovan Donaldson, décevant depuis le début de saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Officiel : Blois prête Demahis-Ballou, le départ de Donaldson pas encore officialisé à Aix-Maurienne

Lucas Demahis Ballou est prêté par Blois à Aix, où le jeune meneur devrait remplacer Donovan Donaldson (se relevant).

Crédit photo : Cécile Thomas

Prolongé jusqu’en 2027 par Blois, Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 21 ans) va poursuivre son développement à Aix-Maurienne. Alors que les lignes arrières de l’ADA sont très fournies, le jeune meneur est prêté jusqu’à la fin de saison à l’AMSB, qui devrait parallèlement se séparer de Donovan Donaldson.

Blois, qui avait conclu un “accord pour un prêt du jeune normand dès le retour à la compétition de Talis Soulhac”, a tenu à tenir son engagement malgré les blessures survenues récemment, notamment celle de Lucas Ugolin à Gries-Souffel. Le retour de l’international U19 étant désormais effectué avec un record de points égalé, Lucas Demahis-Ballou aurait été barré par la concurrence avec Maxime Sconard, Talis Soulhac, Timothé Vergiat ou encore Eric Nottage à son poste. Le club “suivra avec attention les performances de Lucas Demahis-Ballou sous les couleurs savoyardes et lui souhaite une excellente suite de saison” dans son communiqué.

LIRE AUSSI
Sorti sur civière après une heure de soins sur le parquet de l’ASA, Lucas Ugolin a vu sa blessure réduite par le médecin sur place.
Nouvelles rassurantes pour Lucas Ugolin : pas de fracture ! – BeBasket
Rédaction

Son arrivée en Savoie est donc bien venue pour lui, pour Blois, mais aussi pour Aix, où son Julien Cros compte sur sa “créativité” tout en l’aidant à progresser. Son nouvel entraîneur se réjouit du renfort de Demahis-Ballou, qui “colle parfaitement avec l’identité qu’on veut donner à cette équipe, l’identité d’un club qui forme et développe de jeunes joueurs en leur donnant du temps de jeu sur le terrain. C’est un joueur capable d’évoluer sur les deux positions, poste 1 et poste 2, avec de vraies qualités que ce soit défensives, dans la capacité à faire jouer les autres. À nous de l’accompagner au mieux pour qu’il trouve rapidement sa place et puisse contribuer dès son arrivée”, peut-on lire dans le communiqué d’Aix. Il devrait d’ailleurs pouvoir tenir sa place dès demain à Quimper.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Lucas Demahis Ballou.jpg
Lucas DEMAHIS BALLOU
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 21 ans (12/09/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
6
#350
REB
1,5
#416
PD
5
#53

L’arrivée d’un renfort à la mène confirme la fin de l’aventure de Donovan Donaldson en Savoie, bien que le club n’ait pas communiqué à ce sujet. Décevant depuis le début de saison malgré quelques pics en Coupe, l’Américain a déçu : seulement 6,9 points, 2,1 rebonds et 5,6 passes décisives de moyenne en 7 matchs.

PROFIL JOUEUR
Donovan DONALDSON
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 29 ans (01/10/1996)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
15,5
#53
REB
1
#426
PD
3
#145

Si Aix ne fait pas du mention de Donaldson dans son communiqué, tout indique que son aventure s’est finie vendredi dernier face à l’Elan Béarnais. Sur le départ, l’Américain ne devrait logiquement pas être du road trip de l’AMSB, qui se déplace à Quimper mardi 11 novembre donc ; puis Caen et Poitiers pour finir le mois de novembre.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
