Officiel : Blois prête Demahis-Ballou, le départ de Donaldson pas encore officialisé à Aix-Maurienne

Prolongé jusqu’en 2027 par Blois, Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 21 ans) va poursuivre son développement à Aix-Maurienne. Alors que les lignes arrières de l’ADA sont très fournies, le jeune meneur est prêté jusqu’à la fin de saison à l’AMSB, qui devrait parallèlement se séparer de Donovan Donaldson.

𝗟𝗲 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 𝘀𝘂𝗿 𝗹'𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳 Avant le match de Coupe de France de ce soir, on fait le point sur la blessure de Lucas Ugolin et le prêt de Lucas Demahis-Ballou à @amsbofficiel + d'infos 👉 https://t.co/LZKyHKT9e4 📸 @ngtuan #ADABlois #Élite2 pic.twitter.com/R9QgfHi2UP — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) November 10, 2025

Blois, qui avait conclu un “accord pour un prêt du jeune normand dès le retour à la compétition de Talis Soulhac”, a tenu à tenir son engagement malgré les blessures survenues récemment, notamment celle de Lucas Ugolin à Gries-Souffel. Le retour de l’international U19 étant désormais effectué avec un record de points égalé, Lucas Demahis-Ballou aurait été barré par la concurrence avec Maxime Sconard, Talis Soulhac, Timothé Vergiat ou encore Eric Nottage à son poste. Le club “suivra avec attention les performances de Lucas Demahis-Ballou sous les couleurs savoyardes et lui souhaite une excellente suite de saison” dans son communiqué.

Son arrivée en Savoie est donc bien venue pour lui, pour Blois, mais aussi pour Aix, où son Julien Cros compte sur sa “créativité” tout en l’aidant à progresser. Son nouvel entraîneur se réjouit du renfort de Demahis-Ballou, qui “colle parfaitement avec l’identité qu’on veut donner à cette équipe, l’identité d’un club qui forme et développe de jeunes joueurs en leur donnant du temps de jeu sur le terrain. C’est un joueur capable d’évoluer sur les deux positions, poste 1 et poste 2, avec de vraies qualités que ce soit défensives, dans la capacité à faire jouer les autres. À nous de l’accompagner au mieux pour qu’il trouve rapidement sa place et puisse contribuer dès son arrivée”, peut-on lire dans le communiqué d’Aix. Il devrait d’ailleurs pouvoir tenir sa place dès demain à Quimper.

PROFIL JOUEUR Lucas DEMAHIS BALLOU Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 190 cm Âge: 21 ans (12/09/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 6 #350 REB 1,5 #416 PD 5 #53

L’arrivée d’un renfort à la mène confirme la fin de l’aventure de Donovan Donaldson en Savoie, bien que le club n’ait pas communiqué à ce sujet. Décevant depuis le début de saison malgré quelques pics en Coupe, l’Américain a déçu : seulement 6,9 points, 2,1 rebonds et 5,6 passes décisives de moyenne en 7 matchs.

PROFIL JOUEUR Donovan DONALDSON Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 29 ans (01/10/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 15,5 #53 REB 1 #426 PD 3 #145

Si Aix ne fait pas du mention de Donaldson dans son communiqué, tout indique que son aventure s’est finie vendredi dernier face à l’Elan Béarnais. Sur le départ, l’Américain ne devrait logiquement pas être du road trip de l’AMSB, qui se déplace à Quimper mardi 11 novembre donc ; puis Caen et Poitiers pour finir le mois de novembre.