La Boulangère Wonderligue

Angers recrute une ancienne joueuse de l’ASVEL et de Basket Landes

La Boulangère Wonderligue - Angers continue de remodeler son effectif avec l’arrivée de Cierra Burdick, ancienne joueuse de l’ASVEL et de Basket Landes, afin de compenser le départ de Batabe Zempare en La Boulangère Wonderligue.
00h00
Angers recrute une ancienne joueuse de l’ASVEL et de Basket Landes

Cierra Burdick rejoint Angers pour la fin de saison

Crédit photo : FIBA

Angers n’a pas attendu la reprise pour frapper sur le marché. L’UFAB a officialisé ce lundi 29 décembre l’arrivée de Cassidie Burdick (1,88 m, 32 ans) plus connue sous le nom de Cierra Burdick, intérieure américaine bien connue du championnat de France, passée notamment par l’ASVEL et Basket Landes, pour renforcer sa raquette sur la seconde moitié de saison de La Boulangère Wonderligue.

Un profil expérimenté du championnat de France

Pour pallier le départ de Batabe Zempare, dont la résiliation de contrat d’un commun accord a été actée à la trêve, l’UFAB a choisi une joueuse rompue aux joutes hexagonales. À 32 ans, Cierra Burdick connaît bien la Boulangère Wonderligue pour avoir disputé 33 matches avec l’ASVEL lors de la saison 2021-2022, puis 19 rencontres avec Basket Landes en 2023-2024.

Lors de son dernier passage en France, l’intérieure tournait autour de 5 points et 6 rebonds de moyenne, apportant avant tout son impact défensif, sa présence au rebond et son expérience collective.

Médaillée olympique en 3×3 à Paris

Si son nom est familier du public français, c’est aussi grâce à son parcours en 3×3. L’Américaine a décroché une médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Paris 2024 avec la sélection des États-Unis, discipline dans laquelle elle s’est construit l’essentiel de son palmarès ces dernières années, avec plusieurs titres mondiaux à son actif.

Ce retour à Angers marque toutefois une reprise du basket 5×5, un an après une opération de la hanche qui l’avait éloignée des terrains. Une donnée à prendre en compte pour une joueuse dont la qualification reste encore à obtenir.

Un effectif angevin largement remanié

L’arrivée de Burdick s’inscrit dans une fin d’année mouvementée pour le club angevin. Après le départ de Marine Debaut, remplacée numériquement par Victoria Majekodunmi le 23 décembre, l’UFAB continue d’ajuster son effectif pour la deuxième partie de saison.

LIRE AUSSI

Actuellement huitième de La Boulangère Wonderligue (4 victoires et 7 défaites), l’équipe entraînée par Aurélie Bonnan espère rapidement intégrer ses nouvelles recrues. Angers reprendra le championnat ce dimanche 4 janvier avec la réception de La Roche Vendée, tandis que la date de qualification de Cierra Burdick reste à déterminer.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

