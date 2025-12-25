Angers mise sur Victoria Majekodunmi pour remplacer Marine Debaut

Victoria Majekodunmi (1,75 m, 28 ans) arrive à Angers. L’Union féminine Angers Basket 49 a officialisé ce mardi 23 décembre l’arrivée de la meneuse de 28 ans pour remplacer Marine Debaut (1,70 m, 31 ans), écartée la veille « à la suite d’une demande formulée par la joueuse ». Un choix qui s’inscrit dans l’urgence sportive, alors que le club angevin cherche à sécuriser son poste 1 pour la suite de la saison en La Boulangère Wonderligue.

Bienvenue Victoria 👋 Victoria Majekodunmi fera partie de l’effectif angevin pour la deuxième partie du championnat. ▫️Poste 1

▫️1m75

▫️Française 🇫🇷#LUnionFaitLaForcehttps://t.co/mReByrPFcx pic.twitter.com/qOTP06Dz5q — UFAB 49 (@ufab49) December 23, 2025

Une joueuse connue de la LF2

Passée par la Ligue 2 Féminine (LF2) en début de saison avec Mondeville, Victoria Majekodunmi y évoluait comme pigiste médicale entre septembre et octobre pour pallier l’absence de Justine Soulard. En cinq matches, la meneuse affichait 3,2 points, 1,4 rebond et 3,2 passes décisives en 20 minutes de moyenne, avec une adresse extérieure en berne (15,4 % à 3-points).

Libre de tout contrat depuis la fin de cette mission, elle restait néanmoins en rythme puisqu’elle sortait d’une expérience au Nigeria avec la First Bank Basketball, où elle a disputé la Women’s Basketball League Africa en décembre (quatre matches, 2,8 points en 18 minutes).

Un long retour après une grave blessure

La carrière de Victoria Majekodunmi a été fortement freinée par une lourde blessure survenue le 17 décembre 2022, avec une rupture totale du ligament croisé antérieur et une fissure du ménisque du genou droit. Plus de deux ans et neuf mois ont été nécessaires avant de la revoir sur un parquet professionnel en Ligue 2.

Avant cet arrêt brutal, la native de Noisy-le-Sec s’était affirmée comme une joueuse majeure de LF2, notamment à Monaco, où elle tournait à 13,3 points par match avec 31,5 % à 3-points sur les neuf premières journées de championnat.

Une expérience limitée en Ligue Féminine

Vice-championne du monde U18 avec l’équipe de France en 2014, Victoria Majekodunmi a peu connu la Ligue Féminine de Basket (LFB) au cours de sa carrière. Sa seule véritable saison dans l’élite remonte à 2018-2019 avec Landerneau (3,4 points en 13 minutes de moyenne), après quelques apparitions avec son club formateur de Charleville-Mézières.

Arrivée avec un CV essentiellement bâti en LF2, la meneuse de 1,75 m devra rapidement s’adapter aux exigences de l’élite pour s’imposer à la mène à Angers et apporter de la stabilité à un effectif en quête d’équilibre.