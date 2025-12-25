Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

Angers mise sur Victoria Majekodunmi pour remplacer Marine Debaut

La Boulangère Wonderligue - Victoria Majekodunmi est la nouvelle meneuse de l’UFAB, le club d'Angers. Pour remplacer Marine Debaut, le club angevin a choisi une joueuse au parcours cabossé par les blessures mais rompue à la Ligue Féminine 2.
|
00h00
Résumé
Écouter
Angers mise sur Victoria Majekodunmi pour remplacer Marine Debaut

Victoria Majekodunmi en 2017 avec les Flammes Carolo

Crédit photo : FIBA

Victoria Majekodunmi (1,75 m, 28 ans) arrive à Angers. L’Union féminine Angers Basket 49 a officialisé ce mardi 23 décembre l’arrivée de la meneuse de 28 ans pour remplacer Marine Debaut (1,70 m, 31 ans), écartée la veille « à la suite d’une demande formulée par la joueuse ». Un choix qui s’inscrit dans l’urgence sportive, alors que le club angevin cherche à sécuriser son poste 1 pour la suite de la saison en La Boulangère Wonderligue.

Une joueuse connue de la LF2

Passée par la Ligue 2 Féminine (LF2) en début de saison avec Mondeville, Victoria Majekodunmi y évoluait comme pigiste médicale entre septembre et octobre pour pallier l’absence de Justine Soulard. En cinq matches, la meneuse affichait 3,2 points, 1,4 rebond et 3,2 passes décisives en 20 minutes de moyenne, avec une adresse extérieure en berne (15,4 % à 3-points).

Libre de tout contrat depuis la fin de cette mission, elle restait néanmoins en rythme puisqu’elle sortait d’une expérience au Nigeria avec la First Bank Basketball, où elle a disputé la Women’s Basketball League Africa en décembre (quatre matches, 2,8 points en 18 minutes).

LIRE AUSSI

Un long retour après une grave blessure

La carrière de Victoria Majekodunmi a été fortement freinée par une lourde blessure survenue le 17 décembre 2022, avec une rupture totale du ligament croisé antérieur et une fissure du ménisque du genou droit. Plus de deux ans et neuf mois ont été nécessaires avant de la revoir sur un parquet professionnel en Ligue 2.

Avant cet arrêt brutal, la native de Noisy-le-Sec s’était affirmée comme une joueuse majeure de LF2, notamment à Monaco, où elle tournait à 13,3 points par match avec 31,5 % à 3-points sur les neuf premières journées de championnat.

Une expérience limitée en Ligue Féminine

Vice-championne du monde U18 avec l’équipe de France en 2014, Victoria Majekodunmi a peu connu la Ligue Féminine de Basket (LFB) au cours de sa carrière. Sa seule véritable saison dans l’élite remonte à 2018-2019 avec Landerneau (3,4 points en 13 minutes de moyenne), après quelques apparitions avec son club formateur de Charleville-Mézières.

Arrivée avec un CV essentiellement bâti en LF2, la meneuse de 1,75 m devra rapidement s’adapter aux exigences de l’élite pour s’imposer à la mène à Angers et apporter de la stabilité à un effectif en quête d’équilibre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
matt_le_bucheron
C'était une joueuse avec beaucoup d'impact avant sa blessure, mais aussi la championne des balles perdues. Elle compensait avec son activité, mais il faut voir dans quel état physique elle se trouve, et si elle peut adapter son jeu à la LF...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Gide Noël a battu son record de points en carrière contre Challans mardi
ELITE 2
00h00Avant Noël, Gide Noël s’offre un record en ÉLITE 2
Aaron Towo-Nansi, ici face à Badalone en BCL, attire de nombreux clubs
Betclic ELITE
00h00À 16 ans, Aaron Towo-Nansi affole déjà le marché : Cholet, face aux « offres démesurées », assure qu’il sera toujours là en 2026-2027
Victoria Majekodunmi en 2017 avec les Flammes Carolo
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers mise sur Victoria Majekodunmi pour remplacer Marine Debaut
Fabien Causeur est toujours sans club
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Sportica avant d'avoir été réduite en cendres
Betclic ELITE
00h00Il y a deux ans, Sportica brûlait : retour sur l’incendie qui a bouleversé Gravelines et le BCM
Jovanovic va-t-il faire les frais du mauvais début de saison de Limoges ?
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : confiance maintenue en Dario Gjergja, deux joueurs sur le départ ?
Le plateau de Super Basket ce lundi 22 décembre
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Super Basket, l’épisode 1 de la nouvelle émission de DAZN sur la Betclic ÉLITE
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
Le Portel espère récupérer sa victoire lors de l'appel devant la chambre d'Appel de la FFBB
Betclic ELITE
00h00Retrait d’une victoire : l’ESSM Le Portel annonce faire appel après la décision de la DNCCG
Hugo Yimga-Moukouri sort de son meilleur match en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Hugo Yimga-Moukouri claque son record de points en Betclic ELITE à Nancy
1 / 0
Livenews NBA
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
1 / 0