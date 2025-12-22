Marine Debaut quitte déjà Angers, un deuxième départ en vue à l’UFAB…

La belle histoire de Marine Debaut (1,72 m), rookie en Coupe d’Europe à 31 ans, à Angers aura donc tourné court… Très peu utilisée depuis le début de saison avec 117 minutes en cumulé sur neuf matchs, longtemps embêtée par une blessure au tendon d’Achille, l’ancienne shooteuse de Chartres a demandé à quitter l’UFAB.

Une requête acceptée par le club angevin, qui a annoncé ce lundi avoir mis un terme à sa collaboration avec Marine Debaut d’un « commun accord ».

COMMUNIQUE OFFICIEL L’UFAB49 et Marine DEBAUT ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration à la suite d’une demande formulée par la joueuse.

Le club souhaite une bonne continuation à Marine ! 💜#LUnionFaitLaForce https://t.co/owPUTUf6Pr pic.twitter.com/UDJEb0EvhB — UFAB 49 (@ufab49) December 22, 2025

Doublure de Laura Mendez à la mène, Marine Debaut espérait confirmer à Angers les belles promesses entrevues lors de sa saison rookie en Boulangère Wonderligue avec le CCBF. Mais l’ex-habituée de LF2 (neuf saisons dans l’antichambre) ne pourra que repartie déçue de son passage dans le Maine-et-Loire (1,7 point de moyenne toutes compétitions confondues).

PROFIL JOUEUR Marine DEBAUT Poste(s): Arrière Taille: 170 cm Âge: 31 ans (09/03/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 1,2 #117 REB 1,2 #110 PD 0,4 #112

Zempare aussi ?

La trêve devrait être propice à d’autres ajustements au sein de l’effectif angevin, impulsés par le club cette fois-ci. Ainsi, Batabe Zempare est sur un siège éjectable, elle qui n’a joué que 2 minutes et 4 secondes ce week-end à Bourges.

Recrutée pour être une joueuse majeure, l’Américano-Ghanéenne n’est pas à la hauteur des attentes (4,3 points à 51% et 3,9 rebonds), des statistiques divisées par deux depuis son premier passage dans le championnat du côté de Saint-Amand en 2018/19.

PROFIL JOUEUR Batabe ZEMPARE Poste(s): Pivot Taille: 188 cm Âge: 30 ans (30/12/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 4,3 #94 REB 3,9 #49 PD 0,4 #110

« Quand on a une étrangère qui ne sert à rien,

c’est compliqué… »

Interrogée par Ouest France, la coach Aurélie Bonnan n’a pas masqué sa volonté de trouver une solution. « Quand on a une étrangère qui ne sert à rien, c’est compliqué. Il faut que j’en trouve d’autres et que celles qui sont là se bougent », a-t-elle clamé dimanche dans les colonnes du quotidien local.

Toujours qualifié pour les playoffs depuis son retour en LFB en 2021, Angers est menacé de mettre un terme à cette belle série. À la trêve, l’UFAB est seulement huitième ex-æquo du championnat (4v-7d, comme l’ASVEL), deux longueurs derrière le septième, Charnay.