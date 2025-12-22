Recherche
La Boulangère Wonderligue

Marine Debaut quitte déjà Angers, un deuxième départ en vue à l’UFAB…

Après une première partie de saison difficile en Boulangère Wonderligue, l'Union Féminine Angers Basket 49 a déjà tiré un trait sur Marine Debaut, à la demande de la joueuse. Batabe Zempare devrait suivre...
00h00
Marine Debaut a demandé à quitter Angers

Crédit photo : FIBA

La belle histoire de Marine Debaut (1,72 m), rookie en Coupe d’Europe à 31 ans, à Angers aura donc tourné court… Très peu utilisée depuis le début de saison avec 117 minutes en cumulé sur neuf matchs, longtemps embêtée par une blessure au tendon d’Achille, l’ancienne shooteuse de Chartres a demandé à quitter l’UFAB.

Une requête acceptée par le club angevin, qui a annoncé ce lundi avoir mis un terme à sa collaboration avec Marine Debaut d’un « commun accord ».

Doublure de Laura Mendez à la mène, Marine Debaut espérait confirmer à Angers les belles promesses entrevues lors de sa saison rookie en Boulangère Wonderligue avec le CCBF. Mais l’ex-habituée de LF2 (neuf saisons dans l’antichambre) ne pourra que repartie déçue de son passage dans le Maine-et-Loire (1,7 point de moyenne toutes compétitions confondues).

PROFIL JOUEUR
marine-debaut-2024.jpg
Marine DEBAUT
Poste(s): Arrière
Taille: 170 cm
Âge: 31 ans (09/03/1994)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue
PTS
1,2
#117
REB
1,2
#110
PD
0,4
#112

Zempare aussi ? 

La trêve devrait être propice à d’autres ajustements au sein de l’effectif angevin, impulsés par le club cette fois-ci. Ainsi, Batabe Zempare est sur un siège éjectable, elle qui n’a joué que 2 minutes et 4 secondes ce week-end à Bourges.

Recrutée pour être une joueuse majeure, l’Américano-Ghanéenne n’est pas à la hauteur des attentes (4,3 points à 51% et 3,9 rebonds), des statistiques divisées par deux depuis son premier passage dans le championnat du côté de Saint-Amand en 2018/19.

PROFIL JOUEUR
Batabe ZEMPARE
Poste(s): Pivot
Taille: 188 cm
Âge: 30 ans (30/12/1994)
Nationalités:

logo usa.jpg
logo gha.jpg
Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue
PTS
4,3
#94
REB
3,9
#49
PD
0,4
#110

« Quand on a une étrangère qui ne sert à rien,
c’est compliqué… »

Interrogée par Ouest France, la coach Aurélie Bonnan n’a pas masqué sa volonté de trouver une solution. « Quand on a une étrangère qui ne sert à rien, c’est compliqué. Il faut que j’en trouve d’autres et que celles qui sont là se bougent », a-t-elle clamé dimanche dans les colonnes du quotidien local.

Batabe Zempare devrait quitter Angers (photo : FIBA)

Toujours qualifié pour les playoffs depuis son retour en LFB en 2021, Angers est menacé de mettre un terme à cette belle série. À la trêve, l’UFAB est seulement huitième ex-æquo du championnat (4v-7d, comme l’ASVEL), deux longueurs derrière le septième, Charnay.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

roblackman
Ils n'ont pas un problème d’utilisation des joueuses à Angers ? Axelle Merceron meilleure marqueuse et meilleure rebondeuse du championnat espagnol, avec 20,6 points et 8,8 rebonds de moyenne en 37 minutes!!! Joueuse de rôle à Angers la saison dernière (2,8 points de moyenne), et c'était la même chose pendant plusieurs saisons. Cela interpelle. Au lieu de critiquer les joueuses dans la presse, il faudrait que le staff se remette en question, plutôt...
matt_le_bucheron
Bonne continuation Marine
